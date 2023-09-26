https://ukraina.ru/20230926/1049694239.html

Накануне бегства. Команда Байдена грабит беспомощного Зеленского

Накануне бегства. Команда Байдена грабит беспомощного Зеленского - 26.09.2023 Украина.ру

Накануне бегства. Команда Байдена грабит беспомощного Зеленского

Несмотря на то что во время встречи в Вашингтоне Байден обещал Зеленскому сохранение американской поддержки, ни он, ни его команда (будучи, по сути своей, отъявленными бандитами с большой дороги) не могли не воспользоваться критической ситуацией в которой оказался киевский режим

2023-09-26T11:17

2023-09-26T11:17

2023-09-26T11:51

мнения

ростислав ищенко

украина

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/16/1042036877_0:29:1585:921_1920x0_80_0_0_7ac86b0ba243584c162ae33ac5a7948f.jpg.webp

Не успел Зеленский вернуться домой, как Вашингтон направил в его адрес, а также в адрес премьера Дениса Шмыгаля и Координационной платформы доноров, письмо (подписанное помощником Байдена по национальной безопасности Майклом Пайлом) в котором предъявил требования реформ, необходимых, чтобы обещанная помощь из разряда обещаний перешла в разряд реальности.Большое количество адресатов, которым было направлено письмо, явно было необходимо для того, чтобы организовать немедленную утечку его содержания, скрыв источник утечки. Причём, с учётом того, что содержание письма было опубликовано интернет-изданием "Украинская правда", традиционно, уже больше двух десятилетий, являющегося сливным бачком Вашингтона, не удивлюсь если утечку содержания организовал сам Белый дом, слишком уж оперативно информация попала в прессу.От Зеленского требуют "немного".Во-первых, провести очередную реформу СБУ, которую американцы неоднократно реформировали ранее. Насколько я понимаю, очередная "реформа" понадобилась, чтобы лишить Зеленского единственной надёжной силовой опоры, при помощи которой он де факто и реализует свою внутреннюю политику. Зеленский, без опоры на СБУ, с её разветвлённым аппаратом, тайными тюрьмами, практикой внесудебных расправ и широким арсеналом иных методов запугивания, станет даже не хромой уткой, а рождественским гусем (ну или поросёнком, чтобы было "аутентичнее").Во-вторых, от Зеленского требуют дополнительно усилить полномочия, контролируемых американцами Национального антикоррупционного бюро, антикоррупционной прокуратуры, Бюро экономической безопасности и Высшего антикоррупционного суда – структур, призванных бороться с элитной коррупцией. Среди требований также восстановление отменённого при Зеленском закона об обязательном декларировании активов всех госслужащих и судей (причём декларации должны будут учитывать весь период, начиная с 2021 года, в течение которого закон не работал).Таким образом, американцы собираются получить надёжный контроль над всей украинской элитой, за счёт полного контроля над её активами, которые могут быть конфискованы в любой момент.В-третьих, требуется реформа МО Украины, Госпогранслужбы Украины, таможенной службы и Национальной полиции Украины. Через эти структуры в основном идут потоки коррупционных финансов, в том числе чёрного нала, каковые американцы хотят контролировать (разумеется не просто контролировать, а перенаправить их в нужное русло – в свои карманы).В-четвёртых, необходимо провести новую либерализацию (то есть повышение) цен на газ и электроэнергию, для чего расширить наблюдательные советы "Укрэнерго" и "Нафтогаза Украины". Нужные кандидатуры американцы подберут. Также требуется усилить контроль над оборотом оружия, что подразумевает контроль над "Укроборнэкспортом", а также над другими компаниями, занимающимися "обеспечением ВСУ".В данном случае американцы усиливают свой контроль над государственными предприятиями ещё способными генерировать прибыль, а через контроль над энергетикой они установят практически полный контроль не только над остатками экономики, но и над коммунальной, а значит и социальной сферами.Внутренние (собственные) доходы Украины попадают под контроль команды Байдена, славящейся своей способностью ограбить даже трижды ограбленного. Коррупционные доходы лично Зеленского и членов его команды также попадают под контроль вашингтонской администрации и будут резко ограничены, а также перераспределены в пользу команды Байдена.В каком-то смысле Зеленский сам виноват. Своим скандалом с поляками, наглым требованием от Запада больше денег и больше оружия, при полной неспособности отчитаться о прошлых кредитах и провале "контрнаступления", в конечном итоге ещё и чествованием нациста совместно с канадским парламентом, он испортил свою репутацию на Западе и этим грешно было не воспользоваться.Конечно, Зеленский был таким и раньше, в Вашингтоне об этом прекрасно знали и прикрывали его, блокируя негативную информацию в СМИ. Но надо иметь в виду то, что упустил Зеленский: и в США, и на Западе в целом, сторонники продолжения войны на Украине, хоть и находятся пока при власти, сталкиваются со всё более сильной оппозицией, настаивающей на сдаче Киева, ради приемлемых для США условий мира (перемирия) с Россией (включая сохранение части украинского государства). В оппозиции курсу Байдена в США замечены уже не только республиканцы, но и часть демократов. Он стал хромой уткой более чем за год до выборов. Его внутриполитические позиции находятся под мощным давлением оппозиции и постоянно ухудшаются.В этих условиях, американская администрация не смогла погасить затеянный Зеленским скандал, который оппозиция удачно использовала, для удара как по самому Зеленскому, так и по Байдену. Вот тут-то Белый дом и проявил чудеса изворотливости. Своим требованием реформ он не только пытается выйти из-под информационного удара, демонстрируя жёсткость в отношении проштрафившегося украинского президента, но и собирается заработать, перехватив контроль над всеми, ещё приносящими прибыль украинскими активами (включая коррупционные).Ничего нового. Чехи, после разгрома армий Колчака, тоже не просто сдали Верховного правителя повстанцам и партизанам в Иркутске, но и украли остатки русского золотого запаса. Потом, правда, большую часть этого золота у них изъяли японцы, которых, после 1945 года, в свою очередь ограбили американцы. Эта традиция уходит корнями в седую древность. Пока Валленштейн побеждал, его состояние росло за счёт побеждённых. Как только его убили по приказу императора Фердинанда II, всё его имущество было конфисковано в пользу императора. Тамплиеры богатели, пока были нужны, но были уничтожены и ограблены, как только стали финансово-экономическими конкурентами французской короны.Милая западная традиция. У нас, как правило, обращают внимание на одну её заповедь, гласящую "падающего – толкни". Но есть и вторая, требующая предварительно снять с него не только последнюю рубашку, но и собственную шкуру, которая тоже в хозяйстве пригодится.Впрочем, для Зеленского не так уж всё беспросветно. Команда Байдена сильно рискует, загоняя в угол маленькую зелёную крысу. Если Зеленский упрётся и откажется выполнять требования "письма Пайла", Белый дом окажется в вилке. Ему придётся либо сделать вид, что ничего не произошло. Но политические оппоненты, сразу же обратят внимание избирателей на утрату контроля администрации США над своими киевскими выкормышами. Либо же надо будет максимально усилить давление на Зеленского, что сыграет на руку их политическим оппонентам внутри США, которые попытаются под это дело сподвигнуть украинскую проамериканскую русофобскую оппозицию Зеленскому на госпереворот, с тем, чтобы получить во главе Украины собственный управляемый режим, окончательно вырвав у Байдена контроль над развитием событий на этом направлении.Причём, как свидетельствует опыт предыдущих лет, Зеленский может рискнуть – особенно отступать ему некуда. В условиях потери контроля над финансовыми потоками он становится неинтересен собственной команде, а США явно не собираются вкладываться в сохранение его власти (да Байден и не может себе этого позволить – собственных забот полон рот).Интересный узел завязывается в Киеве и Вашингтоне. Но сам факт возникновения этого узла – свидетельство катастрофы американской политики на украинском направлении. Подчеркну, это уже не катастрофа Зеленского (та состоялась после отказа Киева от имплементации Стамбульских договорённостей). Это даже не катастрофа Байдена. катастрофой Байдена будет осуждение Хантера и предъявление обвинений ему самому. Это полная катастрофа политики США на западном (украинском) направлении. Грабёж союзников всегда предшествует бегству с поля боя.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20230925/1049686846.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

мнения, ростислав ищенко, украина, сша