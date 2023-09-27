Наибольшие потери ВСУ несут на Донецком направлении: почти 400 военнослужащих за сутки - 27.09.2023 Украина.ру
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Наибольшие потери ВСУ несут на Донецком направлении: почти 400 военнослужащих за сутки
Наибольшие потери ВСУ несут на Донецком направлении: почти 400 военнослужащих за сутки - 27.09.2023 Украина.ру
Наибольшие потери ВСУ несут на Донецком направлении: почти 400 военнослужащих за сутки
Минобороны России в опубликованной 27 сентября сводке отметило потери ВСУ в живой силе и технике на всех направлениях СВО. Наиболее кровопролитные бои продолжались на Донецком направлении.
2023-09-27T23:06
2023-09-27T23:06
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На этом направлении подразделения российской войсковой группировки "Юг" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 10 атак штурмовых групп 54-й, 93-й механизированных, 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Спорное, Клещеевка и Невельское (ДНР). В районе населённого пункта Заря уничтожен склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ."За сутки боевых действий потери противника составили до 390 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка, девять боевых машин пехоты, семь автомобилей, две артиллерийские системы М777 производства США", -констатировал начальник пресс-центра группировки "Юг".Для сравнения: ВСУ на Южно-Донецком направлении потеряли в живой силе свыше 150 военнослужащих, на Краснолиманском направлении - до 55, на Запорожском направлении убитыми - более 60 человек, на Херсонском – более 45 убитыми, на Купянском - до 15 убитыми.Несмотря на то, что даже украинские наблюдатели констатируют провал "весеннего контрнаступления", а в СМИ стран ЕС и США это уже почти общепризнанный факт, количество убитых и раненых со стороны ВСУ растёт. Причём рост в сотни человек ежесуточно обеспечивают бои на одном направлении.
https://ukraina.ru/20230926/1049715930.html
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новости, всу, потери всу, сво, южно-донецкое направление, донецкое направление, краснолиманское направление, запорожское направление, купянское направление, херсонское направление, минобороны рф, днр
Новости, ВСУ, потери ВСУ, СВО, Южно-Донецкое направление, Донецкое направление, Краснолиманское направление, Запорожское направление, Купянское направление, Херсонское направление, Минобороны РФ, ДНР

Наибольшие потери ВСУ несут на Донецком направлении: почти 400 военнослужащих за сутки

23:06 27.09.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинобороны показало удары дронами-камикадзе "Ланцет" по технике ВСУ
Минобороны показало удары дронами-камикадзе Ланцет по технике ВСУ
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
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Минобороны России в опубликованной 27 сентября сводке отметило потери ВСУ в живой силе и технике на всех направлениях СВО. Наиболее кровопролитные бои продолжались на Донецком направлении.
На этом направлении подразделения российской войсковой группировки "Юг" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 10 атак штурмовых групп 54-й, 93-й механизированных, 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Спорное, Клещеевка и Невельское (ДНР). В районе населённого пункта Заря уничтожен склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ.
"За сутки боевых действий потери противника составили до 390 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка, девять боевых машин пехоты, семь автомобилей, две артиллерийские системы М777 производства США", -констатировал начальник пресс-центра группировки "Юг".
Для сравнения: ВСУ на Южно-Донецком направлении потеряли в живой силе свыше 150 военнослужащих, на Краснолиманском направлении - до 55, на Запорожском направлении убитыми - более 60 человек, на Херсонском – более 45 убитыми, на Купянском - до 15 убитыми.
Несмотря на то, что даже украинские наблюдатели констатируют провал "весеннего контрнаступления", а в СМИ стран ЕС и США это уже почти общепризнанный факт, количество убитых и раненых со стороны ВСУ растёт. Причём рост в сотни человек ежесуточно обеспечивают бои на одном направлении.
Лелека-100
Вчера, 19:41
Украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областьюВо вторник 26 сентября около 18.00 "пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
 
НовостиВСУпотери ВСУСВОЮжно-Донецкое направлениеДонецкое направлениеКраснолиманское направлениеЗапорожское направлениеКупянское направлениеХерсонское направлениеМинобороны РФДНР
 
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