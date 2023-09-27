https://ukraina.ru/20230927/1049744385.html
Наибольшие потери ВСУ несут на Донецком направлении: почти 400 военнослужащих за сутки
Наибольшие потери ВСУ несут на Донецком направлении: почти 400 военнослужащих за сутки - 27.09.2023 Украина.ру
Наибольшие потери ВСУ несут на Донецком направлении: почти 400 военнослужащих за сутки
Минобороны России в опубликованной 27 сентября сводке отметило потери ВСУ в живой силе и технике на всех направлениях СВО. Наиболее кровопролитные бои продолжались на Донецком направлении.
2023-09-27T23:06
2023-09-27T23:06
2023-09-27T23:06
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На этом направлении подразделения российской войсковой группировки "Юг" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 10 атак штурмовых групп 54-й, 93-й механизированных, 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Спорное, Клещеевка и Невельское (ДНР). В районе населённого пункта Заря уничтожен склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ."За сутки боевых действий потери противника составили до 390 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка, девять боевых машин пехоты, семь автомобилей, две артиллерийские системы М777 производства США", -констатировал начальник пресс-центра группировки "Юг".Для сравнения: ВСУ на Южно-Донецком направлении потеряли в живой силе свыше 150 военнослужащих, на Краснолиманском направлении - до 55, на Запорожском направлении убитыми - более 60 человек, на Херсонском – более 45 убитыми, на Купянском - до 15 убитыми.Несмотря на то, что даже украинские наблюдатели констатируют провал "весеннего контрнаступления", а в СМИ стран ЕС и США это уже почти общепризнанный факт, количество убитых и раненых со стороны ВСУ растёт. Причём рост в сотни человек ежесуточно обеспечивают бои на одном направлении.
https://ukraina.ru/20230926/1049715930.html
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новости, всу, потери всу, сво, южно-донецкое направление, донецкое направление, краснолиманское направление, запорожское направление, купянское направление, херсонское направление, минобороны рф, днр
Новости, ВСУ, потери ВСУ, СВО, Южно-Донецкое направление, Донецкое направление, Краснолиманское направление, Запорожское направление, Купянское направление, Херсонское направление, Минобороны РФ, ДНР
Наибольшие потери ВСУ несут на Донецком направлении: почти 400 военнослужащих за сутки
Минобороны России в опубликованной 27 сентября сводке отметило потери ВСУ в живой силе и технике на всех направлениях СВО. Наиболее кровопролитные бои продолжались на Донецком направлении.
На этом направлении подразделения российской войсковой группировки "Юг" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 10 атак штурмовых групп 54-й, 93-й механизированных, 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Спорное, Клещеевка и Невельское (ДНР). В районе населённого пункта Заря уничтожен склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ.
"За сутки боевых действий потери противника составили до 390 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка, девять боевых машин пехоты, семь автомобилей, две артиллерийские системы М777 производства США", -констатировал начальник пресс-центра группировки "Юг".
Для сравнения: ВСУ на Южно-Донецком направлении потеряли в живой силе свыше 150 военнослужащих, на Краснолиманском направлении - до 55, на Запорожском направлении убитыми - более 60 человек, на Херсонском – более 45 убитыми, на Купянском - до 15 убитыми.
Несмотря на то, что даже украинские наблюдатели констатируют провал "весеннего контрнаступления", а в СМИ стран ЕС и США это уже почти общепризнанный факт, количество убитых и раненых со стороны ВСУ растёт. Причём рост в сотни человек ежесуточно обеспечивают бои на одном направлении.