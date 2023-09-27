Трюдо: чествование нациста не отменяет военную поддержку Украины - 27.09.2023 Украина.ру
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Трюдо: чествование нациста не отменяет военную поддержку Украины
Трюдо: чествование нациста не отменяет военную поддержку Украины - 27.09.2023 Украина.ру
Трюдо: чествование нациста не отменяет военную поддержку Украины
Правительство Канады после скандала с чествованием в парламенте нациста украинского происхождения сосредоточится на противодействии "российской пропаганде" и различной помощи Киеву. Об этом 27 сентября в канадском парламенте заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.
2023-09-27T22:36
2023-09-27T22:36
новости
канада
джастин трюдо
владимир зеленский
дивизия сс "галичина"
бывший ссср
ссср
усср
исторические мифы
коллаборационизм
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Он не стал приносить извинения русским - именно как "герой" борьбы с ними позиционировали 22 сентября в канадском парламенте эмигранта Ярослава Хунко (Гунько). Вместо этого Трюдо извинился перед соотечественниками, евреями и украинцами, упомянув также неких "других" (не исключено, что немцев).Накануне спикер канадского парламента взял на себя всю ответственность за приглашение бывшего ССовца на пятничное мероприятие с участием Трюдо и Зеленского. Вероятно, поэтому премьер-министр не стал брать на себя ответственность за овации, которые устроил якобы незнакомому "ветерану" вместе с четой Зеленских и другими членами делегации постсоветской республики."Случившееся было глубоко позорным не только для парламентариев, но также и для Канады", - сказал Трюдо в палате общин.При этом он заверил в продолжении обеспечивать нынешнее руководство Украины "военной, гуманитарной, финансовой и дипломатической помощью". Трюдо также прибег к пентагоновскому штампу, подчеркнув, что помощь эта будет продолжаться "столько, сколько потребуется".Чествование нациста, служившего во время Великой Отечественной войны в гитлеровской дивизии СС "Галиция" ("Галичина") состоялось в канадском парламенте 22 сентября. В тот же день глава правительства Канады Джастин Трюдо торжественно принял украинскую делегацию во главе с Владимиром Зеленским (проездом из США) и пообещал ему канадскую военную помощь на $482 млн.На Украине ещё до каденции Зеленского открыто чествовали нацистских преступников и коллаборационистов. Однако наибольшего размаха неонацизм и ревизионизм на Украине достигли после инспирированного Западом государственного переворота 2014 года.Комментируя западной прессе факт наличия неонацистов среди защитников своего режима, Зеленский сказал: "Они такие, какие они есть". Вашингтону этого оказалось достаточно, чтобы больше не возвращаться к вопросу о репутации "Азова"* и других подобных украинских организаций, интегрированных в госструктуры Украины или тесно аффилированных с ними.*СС – организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации."Азов"* – организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.
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новости, канада, джастин трюдо, владимир зеленский, дивизия сс "галичина", бывший ссср, ссср, усср, исторические мифы, коллаборационизм, ревизионизм, скандал, международные отношения, международное право, нацисты, военная помощь, сво, русофобия, информационная война
Новости, Канада, Джастин Трюдо, Владимир Зеленский, Дивизия СС "Галичина", бывший СССР, СССР, УССР, исторические мифы, коллаборационизм, Ревизионизм, скандал, международные отношения, международное право, нацисты, военная помощь, СВО, Русофобия, информационная война

Трюдо: чествование нациста не отменяет военную поддержку Украины

22:36 27.09.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Правительство Канады после скандала с чествованием в парламенте нациста украинского происхождения сосредоточится на противодействии "российской пропаганде" и различной помощи Киеву. Об этом 27 сентября в канадском парламенте заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.
Он не стал приносить извинения русским - именно как "герой" борьбы с ними позиционировали 22 сентября в канадском парламенте эмигранта Ярослава Хунко (Гунько). Вместо этого Трюдо извинился перед соотечественниками, евреями и украинцами, упомянув также неких "других" (не исключено, что немцев).
Накануне спикер канадского парламента взял на себя всю ответственность за приглашение бывшего ССовца на пятничное мероприятие с участием Трюдо и Зеленского. Вероятно, поэтому премьер-министр не стал брать на себя ответственность за овации, которые устроил якобы незнакомому "ветерану" вместе с четой Зеленских и другими членами делегации постсоветской республики.
"Случившееся было глубоко позорным не только для парламентариев, но также и для Канады", - сказал Трюдо в палате общин.
При этом он заверил в продолжении обеспечивать нынешнее руководство Украины "военной, гуманитарной, финансовой и дипломатической помощью". Трюдо также прибег к пентагоновскому штампу, подчеркнув, что помощь эта будет продолжаться "столько, сколько потребуется".
Чествование нациста, служившего во время Великой Отечественной войны в гитлеровской дивизии СС "Галиция" ("Галичина") состоялось в канадском парламенте 22 сентября. В тот же день глава правительства Канады Джастин Трюдо торжественно принял украинскую делегацию во главе с Владимиром Зеленским (проездом из США) и пообещал ему канадскую военную помощь на $482 млн.
На Украине ещё до каденции Зеленского открыто чествовали нацистских преступников и коллаборационистов. Однако наибольшего размаха неонацизм и ревизионизм на Украине достигли после инспирированного Западом государственного переворота 2014 года.
Комментируя западной прессе факт наличия неонацистов среди защитников своего режима, Зеленский сказал: "Они такие, какие они есть". Вашингтону этого оказалось достаточно, чтобы больше не возвращаться к вопросу о репутации "Азова"* и других подобных украинских организаций, интегрированных в госструктуры Украины или тесно аффилированных с ними.
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
14:59
Кремль призвал Канаду выдать выступившего в парламенте нацистаКанадские власти обязаны предать правосудию или выдать эсэсовца, выступавшего в парламенте страны. Об этом заявил журналистам 27 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
*СС – организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.
"Азов"* – организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.
 
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