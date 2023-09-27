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Трюдо: чествование нациста не отменяет военную поддержку Украины

Трюдо: чествование нациста не отменяет военную поддержку Украины - 27.09.2023 Украина.ру

Трюдо: чествование нациста не отменяет военную поддержку Украины

Правительство Канады после скандала с чествованием в парламенте нациста украинского происхождения сосредоточится на противодействии "российской пропаганде" и различной помощи Киеву. Об этом 27 сентября в канадском парламенте заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

2023-09-27T22:36

2023-09-27T22:36

2023-09-27T22:36

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Он не стал приносить извинения русским - именно как "герой" борьбы с ними позиционировали 22 сентября в канадском парламенте эмигранта Ярослава Хунко (Гунько). Вместо этого Трюдо извинился перед соотечественниками, евреями и украинцами, упомянув также неких "других" (не исключено, что немцев).Накануне спикер канадского парламента взял на себя всю ответственность за приглашение бывшего ССовца на пятничное мероприятие с участием Трюдо и Зеленского. Вероятно, поэтому премьер-министр не стал брать на себя ответственность за овации, которые устроил якобы незнакомому "ветерану" вместе с четой Зеленских и другими членами делегации постсоветской республики."Случившееся было глубоко позорным не только для парламентариев, но также и для Канады", - сказал Трюдо в палате общин.При этом он заверил в продолжении обеспечивать нынешнее руководство Украины "военной, гуманитарной, финансовой и дипломатической помощью". Трюдо также прибег к пентагоновскому штампу, подчеркнув, что помощь эта будет продолжаться "столько, сколько потребуется".Чествование нациста, служившего во время Великой Отечественной войны в гитлеровской дивизии СС "Галиция" ("Галичина") состоялось в канадском парламенте 22 сентября. В тот же день глава правительства Канады Джастин Трюдо торжественно принял украинскую делегацию во главе с Владимиром Зеленским (проездом из США) и пообещал ему канадскую военную помощь на $482 млн.На Украине ещё до каденции Зеленского открыто чествовали нацистских преступников и коллаборационистов. Однако наибольшего размаха неонацизм и ревизионизм на Украине достигли после инспирированного Западом государственного переворота 2014 года.Комментируя западной прессе факт наличия неонацистов среди защитников своего режима, Зеленский сказал: "Они такие, какие они есть". Вашингтону этого оказалось достаточно, чтобы больше не возвращаться к вопросу о репутации "Азова"* и других подобных украинских организаций, интегрированных в госструктуры Украины или тесно аффилированных с ними.*СС – организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации."Азов"* – организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

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