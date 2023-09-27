Премьер-министр Канады извинился перед евреями за чествование нациста - 27.09.2023 Украина.ру
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Премьер-министр Канады извинился перед евреями за чествование нациста
Премьер-министр Канады извинился перед евреями за чествование нациста - 27.09.2023 Украина.ру
Премьер-министр Канады извинился перед евреями за чествование нациста
Чествование нациста в парламенте Канады скомпрометировала Канаду и её парламент. Об этом 27 сентября заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.
2023-09-27T21:52
2023-09-27T21:52
новости
владимир зеленский
джастин трюдо
канада
украина
нацизм
нацисты
украинские националисты
дивизия сс "галичина"
коллаборационисты
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Глава канадского правительства Джастин Трюдо, участвовавший 22 сентября в овациях нацисту на заседании парламента страны, не стал извиняться перед русскими. Именно как "героя", воевавшего с русскими, чествовали в прошлую пятницу на заседании канадского парламента специально приглашённого канадца Ярослава Хунка (Гунько). Еврейские организации Канады быстро напомнили о службе этого эмигранта в дивизии СС "Галиция"* и не дали заретушировать скандал."Это была ошибка, которая скомпрометировала парламент и Канаду", - заявил премьер-министр Канады, оправдываясь за устроенные нацисту овации.Трюдо по-прежнему утверждает, что не знал о прошлом приглашённого в парламент нациста, присягавшего на верность лично Адольфу Гитлеру. Чиновник пообещал вскоре принести "искренние извинения парламента" не перед русскими, но "перед всеми канадцами, перед евреями здесь и во всём мире, а также перед украинцами".Владимир Зеленский тоже участвовал в овациях бывшему легионеру, обосновавшемуся в Канаде. В отличие от канадского премьер-министра, он не счёл нужным извиняться или хоть как-то вразумительно комментировать скандал, потрясший Америку и значительную часть Европы.В начале своей президентской карьеры Владимир Зеленский снимался в пропагандистских роликах, картинно возлагая цветы на могилу своего деда – ветерана Великой Отечественной войны. Вскоре по распоряжению Зеленского началась новая волна "декоммунизации", в рамках которой были полностью или частично разрушены памятники красноармейцам, освобождавшим Украинскую ССР от нацистов – в том числе и одному тех, кому горячо аплодировал внук ветерана в канадском парламенте.Спикер палаты общин Канады Энтони Рота 25 сентября принёс извинения за инцидент с чествованием нациста. Вскоре под давление общественности и правительства Рота подал в отставку.Россия и Польша запросили экстрадицию нациста из Канады. Обычно канадское правительство на такие запросы отвечало отказом, что позволяло нацистам доживать свой век в этой стране.*СС – организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.
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новости, владимир зеленский, джастин трюдо, канада, украина, нацизм, нацисты, украинские националисты, дивизия сс "галичина", коллаборационисты, великая отечественная война, усср
Новости, Владимир Зеленский, Джастин Трюдо, Канада, Украина, нацизм, нацисты, украинские националисты, Дивизия СС "Галичина", коллаборационисты, Великая Отечественная война, УССР

Премьер-министр Канады извинился перед евреями за чествование нациста

21:52 27.09.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит НАТО в Варшаве. Второй день
Саммит НАТО в Варшаве. Второй день - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Чествование нациста в парламенте Канады скомпрометировала Канаду и её парламент. Об этом 27 сентября заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.
Глава канадского правительства Джастин Трюдо, участвовавший 22 сентября в овациях нацисту на заседании парламента страны, не стал извиняться перед русскими. Именно как "героя", воевавшего с русскими, чествовали в прошлую пятницу на заседании канадского парламента специально приглашённого канадца Ярослава Хунка (Гунько). Еврейские организации Канады быстро напомнили о службе этого эмигранта в дивизии СС "Галиция"* и не дали заретушировать скандал.
"Это была ошибка, которая скомпрометировала парламент и Канаду", - заявил премьер-министр Канады, оправдываясь за устроенные нацисту овации.
Трюдо по-прежнему утверждает, что не знал о прошлом приглашённого в парламент нациста, присягавшего на верность лично Адольфу Гитлеру. Чиновник пообещал вскоре принести "искренние извинения парламента" не перед русскими, но "перед всеми канадцами, перед евреями здесь и во всём мире, а также перед украинцами".
Владимир Зеленский тоже участвовал в овациях бывшему легионеру, обосновавшемуся в Канаде. В отличие от канадского премьер-министра, он не счёл нужным извиняться или хоть как-то вразумительно комментировать скандал, потрясший Америку и значительную часть Европы.
В начале своей президентской карьеры Владимир Зеленский снимался в пропагандистских роликах, картинно возлагая цветы на могилу своего деда – ветерана Великой Отечественной войны. Вскоре по распоряжению Зеленского началась новая волна "декоммунизации", в рамках которой были полностью или частично разрушены памятники красноармейцам, освобождавшим Украинскую ССР от нацистов – в том числе и одному тех, кому горячо аплодировал внук ветерана в канадском парламенте.
Спикер палаты общин Канады Энтони Рота 25 сентября принёс извинения за инцидент с чествованием нациста. Вскоре под давление общественности и правительства Рота подал в отставку.
Россия и Польша запросили экстрадицию нациста из Канады. Обычно канадское правительство на такие запросы отвечало отказом, что позволяло нацистам доживать свой век в этой стране.
16:58
Ярослав Хунка-Гунько. Польский селянин, украинский коллаборант и нацист в канадском парламенте
*СС – организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.
 
НовостиВладимир ЗеленскийДжастин ТрюдоКанадаУкраинанацизмнацистыукраинские националистыДивизия СС "Галичина"коллаборационистыВеликая Отечественная войнаУССР
 
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