https://ukraina.ru/20230927/1049743587.html

Премьер-министр Канады извинился перед евреями за чествование нациста

Премьер-министр Канады извинился перед евреями за чествование нациста - 27.09.2023 Украина.ру

Премьер-министр Канады извинился перед евреями за чествование нациста

Чествование нациста в парламенте Канады скомпрометировала Канаду и её парламент. Об этом 27 сентября заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

2023-09-27T21:52

2023-09-27T21:52

2023-09-27T21:52

новости

владимир зеленский

джастин трюдо

канада

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нацизм

нацисты

украинские националисты

дивизия сс "галичина"

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Глава канадского правительства Джастин Трюдо, участвовавший 22 сентября в овациях нацисту на заседании парламента страны, не стал извиняться перед русскими. Именно как "героя", воевавшего с русскими, чествовали в прошлую пятницу на заседании канадского парламента специально приглашённого канадца Ярослава Хунка (Гунько). Еврейские организации Канады быстро напомнили о службе этого эмигранта в дивизии СС "Галиция"* и не дали заретушировать скандал."Это была ошибка, которая скомпрометировала парламент и Канаду", - заявил премьер-министр Канады, оправдываясь за устроенные нацисту овации.Трюдо по-прежнему утверждает, что не знал о прошлом приглашённого в парламент нациста, присягавшего на верность лично Адольфу Гитлеру. Чиновник пообещал вскоре принести "искренние извинения парламента" не перед русскими, но "перед всеми канадцами, перед евреями здесь и во всём мире, а также перед украинцами".Владимир Зеленский тоже участвовал в овациях бывшему легионеру, обосновавшемуся в Канаде. В отличие от канадского премьер-министра, он не счёл нужным извиняться или хоть как-то вразумительно комментировать скандал, потрясший Америку и значительную часть Европы.В начале своей президентской карьеры Владимир Зеленский снимался в пропагандистских роликах, картинно возлагая цветы на могилу своего деда – ветерана Великой Отечественной войны. Вскоре по распоряжению Зеленского началась новая волна "декоммунизации", в рамках которой были полностью или частично разрушены памятники красноармейцам, освобождавшим Украинскую ССР от нацистов – в том числе и одному тех, кому горячо аплодировал внук ветерана в канадском парламенте.Спикер палаты общин Канады Энтони Рота 25 сентября принёс извинения за инцидент с чествованием нациста. Вскоре под давление общественности и правительства Рота подал в отставку.Россия и Польша запросили экстрадицию нациста из Канады. Обычно канадское правительство на такие запросы отвечало отказом, что позволяло нацистам доживать свой век в этой стране.*СС – организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

https://ukraina.ru/20230927/1049737658.html

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новости, владимир зеленский, джастин трюдо, канада, украина, нацизм, нацисты, украинские националисты, дивизия сс "галичина", коллаборационисты, великая отечественная война, усср