https://ukraina.ru/20230927/1049743469.html

Минобороны Украины обещает не форсировать мобилизацию

Минобороны Украины обещает не форсировать мобилизацию - 27.09.2023 Украина.ру

Минобороны Украины обещает не форсировать мобилизацию

Украинская мобилизация продолжается согласно установленным планам, которые Минобороны Украины не видит оснований менять без изменений в зоне боевых действий. Об этом 27 сентября заявил замминистра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.

2023-09-27T20:41

2023-09-27T20:41

2023-09-27T20:41

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сво

минобороны украины

александр павлюк

алексей данилов

владимир зеленский

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В телеэфире он заявил, что "пока планы по мобилизации не изменялись" и министерство делает "максимально всё, чтобы не увеличивать темпы мобилизации".При этом Павлюк отметил, что планы могут поменяться в ходе СВО, так как "всё зависит" от армии России и ситуации в зоне боевых действий.Первая волна мобилизации началась на Украине в феврале 2022 года. Затем было ещё несколько волн мобилизации. Руководство постсоветской республики увеличило призывной возраст до 60 лет и сняло ряд ограничений на призыв. Указом Владимира Зеленского из тюрем были освобождены и мобилизованы уголовники, совершившие особо тяжкие преступления.Украинцы ответили на мобилизацию массовой эмиграцией. Киев обратился к государствам ЕС с просьбой выдать украинцев призывного возраста. Однако эти и другие меры ожидаемого Зеленским успеха не имели. При этом глава СНБО Украины Алексей Данилов, спрятавший своих сыновей от ВСУ на Западе в начале СВО, заявил об очередях в военкоматы.

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новости, всу, потери всу, мобилизация, сво, минобороны украины, александр павлюк, алексей данилов, владимир зеленский