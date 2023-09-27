https://ukraina.ru/20230927/1049743469.html
Минобороны Украины обещает не форсировать мобилизацию
Минобороны Украины обещает не форсировать мобилизацию - 27.09.2023 Украина.ру
Минобороны Украины обещает не форсировать мобилизацию
Украинская мобилизация продолжается согласно установленным планам, которые Минобороны Украины не видит оснований менять без изменений в зоне боевых действий. Об этом 27 сентября заявил замминистра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.
2023-09-27T20:41
2023-09-27T20:41
2023-09-27T20:41
новости
всу
потери всу
мобилизация
сво
минобороны украины
александр павлюк
алексей данилов
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102997/57/1029975723_0:12:1024:588_1920x0_80_0_0_dec8d58d40fac33ba4850db3486c0dd6.jpg
В телеэфире он заявил, что "пока планы по мобилизации не изменялись" и министерство делает "максимально всё, чтобы не увеличивать темпы мобилизации".При этом Павлюк отметил, что планы могут поменяться в ходе СВО, так как "всё зависит" от армии России и ситуации в зоне боевых действий.Первая волна мобилизации началась на Украине в феврале 2022 года. Затем было ещё несколько волн мобилизации. Руководство постсоветской республики увеличило призывной возраст до 60 лет и сняло ряд ограничений на призыв. Указом Владимира Зеленского из тюрем были освобождены и мобилизованы уголовники, совершившие особо тяжкие преступления.Украинцы ответили на мобилизацию массовой эмиграцией. Киев обратился к государствам ЕС с просьбой выдать украинцев призывного возраста. Однако эти и другие меры ожидаемого Зеленским успеха не имели. При этом глава СНБО Украины Алексей Данилов, спрятавший своих сыновей от ВСУ на Западе в начале СВО, заявил об очередях в военкоматы.
https://ukraina.ru/20230926/1049701719.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102997/57/1029975723_34:0:945:683_1920x0_80_0_0_d656fa9c58bd698c1dd0dec2137554cf.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, потери всу, мобилизация, сво, минобороны украины, александр павлюк, алексей данилов, владимир зеленский
Новости, ВСУ, потери ВСУ, мобилизация, СВО, Минобороны Украины, Александр Павлюк, Алексей Данилов, Владимир Зеленский
Минобороны Украины обещает не форсировать мобилизацию
Украинская мобилизация продолжается согласно установленным планам, которые Минобороны Украины не видит оснований менять без изменений в зоне боевых действий. Об этом 27 сентября заявил замминистра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.
В телеэфире он заявил, что "пока планы по мобилизации не изменялись" и министерство делает "максимально всё, чтобы не увеличивать темпы мобилизации".
При этом Павлюк отметил, что планы могут поменяться в ходе СВО, так как "всё зависит" от армии России и ситуации в зоне боевых действий.
Первая волна мобилизации началась на Украине в феврале 2022 года. Затем было ещё несколько волн мобилизации. Руководство постсоветской республики увеличило призывной возраст до 60 лет и сняло ряд ограничений на призыв. Указом Владимира Зеленского из тюрем были освобождены и мобилизованы уголовники, совершившие особо тяжкие преступления.
Украинцы ответили на мобилизацию массовой эмиграцией. Киев обратился к государствам ЕС с просьбой выдать украинцев призывного возраста. Однако эти и другие меры ожидаемого Зеленским успеха не имели. При этом глава СНБО Украины Алексей Данилов, спрятавший своих сыновей от ВСУ на Западе в начале СВО, заявил об очередях в военкоматы.