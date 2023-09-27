Болгарский парламент одобрил передачу "неполноценных ракет" Киеву
© Фото : МВД ПМРобломки украинской ракеты ЗРК С-300 в Приднестровье
© Фото : МВД ПМР
Минобороны Болгарии по решению парламента отправит на Украину неисправные зенитные ракеты и такие же патроны к стрелковому оружию. Об этом сообщает болгарское издание Dnes.
Решение "об оказании Украине дополнительной военной помощи, которая заключается в поставке неисправных зенитных управляемых ракет типа 5В55Р(К), находящихся под контролем Минобороны, боеприпасов к автоматическому стрелковому оружию калибром 5,56х6,45 мм" было принято на закрытом заседании парламента. Ряд депутатов покинули зал пленарных заседаний, заявив о непонимании что из себя представляют отправляемые на Украину "неполноценные ракеты".
"По ракетам С-300 в течение двух лет действовал открытый госзаказ на ремонт, который был прекращен в 2022 году, поскольку они не подлежали ремонту, и болгарской стороне было рекомендовано запросить их замену на российские такие же, но это было отклонено", - пояснил на открытой части заседания председатель комитета по обороне Христо Гаджев.
"По ракетам С-300 в течение двух лет действовал открытый госзаказ на ремонт, который был прекращен в 2022 году, поскольку они не подлежали ремонту, и болгарской стороне было рекомендовано запросить их замену на российские такие же, но это было отклонено", - пояснил на открытой части заседания председатель комитета по обороне Христо Гаджев.
Другие депутаты интересовались выгодой Болгарии от отправки на Украину неисправных вооружений. В обществе решение официальной Софии вызвало негативную реакцию.
Так, по мнению левого деятеля Атанаса Зафирова, это политическое решение, которое не имеет ничего общего с перевооружением болгарской армии. Борислав Гуцанов из БСП уверял, что никто другой не позволял себе такого безумия.
По мнению лидера "Вазраждане" Костадина Костадинова, это национальная измена в чистом виде, и принявших такое решение следует судить за государственную измену. Он заявил: "За прошедшие годы наши вооруженные силы были уничтожены и разоружены рядом национальных предателей".
Вчера, 11:47"В сфере обороны Черноморского региона": США и Болгария договорились по УкраинеДелегации во главе с министром иностранных дел Болгарии Марией Габриэль и американским политическим советником Дереком Шолле провели переговоры в Вашингтоне. По результатам общения был опубликован совместный документ, в котором говорится, что София и Вашингтон "твердо поддерживают Украину"