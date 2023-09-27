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Болгарский парламент одобрил передачу "неполноценных ракет" Киеву

Болгарский парламент одобрил передачу "неполноценных ракет" Киеву - 27.09.2023 Украина.ру

Болгарский парламент одобрил передачу "неполноценных ракет" Киеву

Минобороны Болгарии по решению парламента отправит на Украину неисправные зенитные ракеты и такие же патроны к стрелковому оружию. Об этом сообщает болгарское издание Dnes.

2023-09-27T19:47

2023-09-27T19:47

2023-09-27T19:47

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Решение "об оказании Украине дополнительной военной помощи, которая заключается в поставке неисправных зенитных управляемых ракет типа 5В55Р(К), находящихся под контролем Минобороны, боеприпасов к автоматическому стрелковому оружию калибром 5,56х6,45 мм" было принято на закрытом заседании парламента. Ряд депутатов покинули зал пленарных заседаний, заявив о непонимании что из себя представляют отправляемые на Украину "неполноценные ракеты". "По ракетам С-300 в течение двух лет действовал открытый госзаказ на ремонт, который был прекращен в 2022 году, поскольку они не подлежали ремонту, и болгарской стороне было рекомендовано запросить их замену на российские такие же, но это было отклонено", - пояснил на открытой части заседания председатель комитета по обороне Христо Гаджев.Другие депутаты интересовались выгодой Болгарии от отправки на Украину неисправных вооружений. В обществе решение официальной Софии вызвало негативную реакцию.Так, по мнению левого деятеля Атанаса Зафирова, это политическое решение, которое не имеет ничего общего с перевооружением болгарской армии. Борислав Гуцанов из БСП уверял, что никто другой не позволял себе такого безумия.По мнению лидера "Вазраждане" Костадина Костадинова, это национальная измена в чистом виде, и принявших такое решение следует судить за государственную измену. Он заявил: "За прошедшие годы наши вооруженные силы были уничтожены и разоружены рядом национальных предателей".

https://ukraina.ru/20230926/1049694536.html

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новости, болгария, ес, украина-ес, нато, военная помощь, ракеты, с-300, зрк с-300, пво