"Воздушным наступлением Россия изолирует целые регионы": Анпилогов о деталях - 27.09.2023 Украина.ру
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"Воздушным наступлением Россия изолирует целые регионы": Анпилогов о деталях
"Воздушным наступлением Россия изолирует целые регионы": Анпилогов о деталях - 27.09.2023 Украина.ру
"Воздушным наступлением Россия изолирует целые регионы": Анпилогов о деталях
Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в студии Украина.ру рассказал об этапах деградации системы ПВО Украины, а также о планах России... Украина.ру, 27.09.2023
2023-09-27T18:54
2023-09-27T18:54
видео
сво
порты
одесса
нато
алексей анпилогов
спецоперация
польша
зрк с-300
пво
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Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в студии Украина.ру рассказал об этапах деградации системы ПВО Украины, а также о планах России на зимнюю кампанию и о вероятности тотального блэкаута противника: 00:25 – Новые удары по объектам на Украине: что поразили ВС РФ? 08:10 – О планирующих бомбах в ходе СВО и других "козырях" России; 15:00 – О том, каким будет зимнее воздушное наступление; 16:43 – Об ударах российской армии по энергосистеме Украины; 19:40 - Чем опасны для ВС РФ ракеты Taurus и ATACMS? 25:55 – О том, когда Россия перейдет в наступление. Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukraina_ru ТГ-канал Аналитика Украина.ру: https://t.me/exclusive_ukraina_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Politube - https://poli.tube/@ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, сво, порты, одесса, нато, алексей анпилогов, спецоперация, польша, зрк с-300, пво, украина, россия, "ланцет", рсзо, "taurus", atacms, наступление, фронт, видео
Видео, СВО, порты, Одесса, НАТО, Алексей Анпилогов, Спецоперация, Польша, ЗРК С-300, ПВО, Украина, Россия, "Ланцет", РСЗО, "Taurus", ATACMS, наступление, фронт

"Воздушным наступлением Россия изолирует целые регионы": Анпилогов о деталях

18:54 27.09.2023
 
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Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в студии Украина.ру рассказал об этапах деградации системы ПВО Украины, а также о планах России на зимнюю кампанию и о вероятности тотального блэкаута противника:
00:25 – Новые удары по объектам на Украине: что поразили ВС РФ?
08:10 – О планирующих бомбах в ходе СВО и других "козырях" России;
15:00 – О том, каким будет зимнее воздушное наступление;
16:43 – Об ударах российской армии по энергосистеме Украины;
19:40 - Чем опасны для ВС РФ ракеты Taurus и ATACMS?
25:55 – О том, когда Россия перейдет в наступление.
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ВидеоСВОпортыОдессаНАТОАлексей АнпилоговСпецоперацияПольшаЗРК С-300ПВОУкраинаРоссия"Ланцет"РСЗО"Taurus"ATACMSнаступлениефронт
 
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