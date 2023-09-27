https://ukraina.ru/20230927/1049742877.html

"Воздушным наступлением Россия изолирует целые регионы": Анпилогов о деталях

"Воздушным наступлением Россия изолирует целые регионы": Анпилогов о деталях - 27.09.2023 Украина.ру

"Воздушным наступлением Россия изолирует целые регионы": Анпилогов о деталях

Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в студии Украина.ру рассказал об этапах деградации системы ПВО Украины, а также о планах России... Украина.ру, 27.09.2023

2023-09-27T18:54

2023-09-27T18:54

2023-09-27T18:54

видео

сво

порты

одесса

нато

алексей анпилогов

спецоперация

польша

зрк с-300

пво

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Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в студии Украина.ру рассказал об этапах деградации системы ПВО Украины, а также о планах России на зимнюю кампанию и о вероятности тотального блэкаута противника: 00:25 – Новые удары по объектам на Украине: что поразили ВС РФ? 08:10 – О планирующих бомбах в ходе СВО и других "козырях" России; 15:00 – О том, каким будет зимнее воздушное наступление; 16:43 – Об ударах российской армии по энергосистеме Украины; 19:40 - Чем опасны для ВС РФ ракеты Taurus и ATACMS? 25:55 – О том, когда Россия перейдет в наступление. Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukraina_ru ТГ-канал Аналитика Украина.ру: https://t.me/exclusive_ukraina_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Politube - https://poli.tube/@ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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