https://ukraina.ru/20230927/1049742413.html

Атаки в ДНР, суд над "азовцами"*, бойцы ВСУ не довольны западными инструкторами. Итоги 27 сентября

Атаки в ДНР, суд над "азовцами"*, бойцы ВСУ не довольны западными инструкторами. Итоги 27 сентября - 27.09.2023 Украина.ру

Атаки в ДНР, суд над "азовцами"*, бойцы ВСУ не довольны западными инструкторами. Итоги 27 сентября

Российские военные отразили атаки ВСУ на Запорожском направлении; в Донецке вынесли приговор боевику "Азова"* за минометные обстрелы жилых районов Мариуполя; обучение украинских военнослужащих в Европе проходит совсем не так, как ожидало западное командование

2023-09-27T18:14

2023-09-27T18:14

2023-09-27T18:16

эксклюзив

хроники

спецоперация

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"азов"

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События на фронтеСилами российской авиации и артиллерии в среду были отражены атаки штурмовой группы 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области, сообщает Минобороны РФ."В районах населенных пунктов Вербовое, Работино, Червоный Яр Запорожской области и Карповка Донецкой Народной Республики поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 80-й, 82-й десантно-штурмовых, 10-й горно-штурмовой и 118-й механизированной бригады ВСУ". – также сообщили в военном ведомстве.Украинские военные предпринимали попытки атаковать российские позиции и на Донецком направлении:"Подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 10 атак штурмовых групп 54-й, 93-й механизированных, 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Спорное, Клещеевка и Невельское Донецкой Народной Республики", - уточнили в Минобороны.В ходе контрбатарейной борьбы были поражен две американские артиллерийские системы М777, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица "Мста-Б".Боевик осужден за расстрел жилых кварталовУкраинский военнопленный, боевик полка "Азов"*, проходивший воинскую службу в войсковой части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения национальной гвардии Украины в звании старшего сержанта, Эдуард Варбанский, был признан виновным в жестоком обращении с гражданскими и убийстве людей по предварительному сговору.По информации Следственного комитета (СК) России, доказательства, собранные следствием, Верховный суд Донецкой Народной Республики признал достаточными.Вербанский, совместно с сослуживцем Максимом Онипченко, по данным следствия, неоднократно обстреливал живые кварталы села Бердянское Першотравневого района ДНР, пишет пресс-служба СК."В период с 5 по 14 марта 2022 года, Варбанский и Онипченко, находясь на различных огневых (боевых) позициях в городе Мариуполе, действуя по мотивам идеологической и политической ненависти к местным жителям, произвели из гладкоствольного полкового артиллерийского миномета не менее 300 выстрелов осколочно-фугасными минами по указанному населенному пункту. В результате указанных действий разрушено здание школы. Согласно заключению экспертов, стоимость восстановительных работ превышает 2,4 млн рублей", - сказано в релизе.Осужденного ожидает наказание в виду 22-х летнего лишения свободы в колонии строгого режима, свою вину он признает. Онипченко объявлен в розыск.Днем ранее был вынесен приговор украинскому военнослужащему Ярославу Бучковскому, который, по данным суда, расстрелял двоих мирных жителей Мариуполя. Его приговорили к 25-ти годам в колонии строгого режима.Также в Ростове-на-Дону начался судебный процесс над группой пленных "азовцев"*, сообщают СМИ.Разногласия между ВСУ и инструкторамиУкраинские военные разочарованы обучением у инструкторов НАТО, сообщает 27 сентября французская газета Le Monde.Солдата, согласившегося рассказать о своем обучении, журналисты описывают так: "у него затуманенные, почти стеклянные глаза, они говорят о том, что видели слишком много ужасов; нет и следа горечи".По его словам, они далеко не всегда знают, как действовать, и не понимают, "как украинцы в непредвиденной ситуации защищают друг друга".Еще один материал на эту же тему опубликовал британский журнал The Wall Street Journal, ссылаясь на военных экспертов.Аналитики издания утверждают: на подготовку украинских операторов западного оружия было потрачено "недостаточно времени", они не готовы.В частности, артиллеристы не умеют полноценно управлять машинами Panzerhaubitze, а оператор польской гаубицы AHS Krab рассказал, что у одной машины просто оторвался ствол от переработки."Производители могут показать всему миру свое оружие, протестировать его в реальном бою, а дебаты вокруг характеристик различных орудий могут помочь сформировать военные закупки на долгие годы вперед", - сказано в статье.При этом одной из основных проблем они называют невозможность ремонтировать западную технику на Украине, на поле боя. Ее транспортировка в Европу требует непозволительно много времени и усилий.*Запрещенная в РФ террористическая организация

https://ukraina.ru/20230927/1049735138.html

https://ukraina.ru/20230927/1049741420.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, спецоперация, украина, днр, всу, "азов"