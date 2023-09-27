Атаки в ДНР, суд над "азовцами"*, бойцы ВСУ не довольны западными инструкторами. Итоги 27 сентября - 27.09.2023 Украина.ру
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Атаки в ДНР, суд над "азовцами"*, бойцы ВСУ не довольны западными инструкторами. Итоги 27 сентября
Атаки в ДНР, суд над "азовцами"*, бойцы ВСУ не довольны западными инструкторами. Итоги 27 сентября - 27.09.2023 Украина.ру
Атаки в ДНР, суд над "азовцами"*, бойцы ВСУ не довольны западными инструкторами. Итоги 27 сентября
Российские военные отразили атаки ВСУ на Запорожском направлении; в Донецке вынесли приговор боевику "Азова"* за минометные обстрелы жилых районов Мариуполя; обучение украинских военнослужащих в Европе проходит совсем не так, как ожидало западное командование
2023-09-27T18:14
2023-09-27T18:16
эксклюзив
хроники
спецоперация
украина
днр
всу
"азов"
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События на фронтеСилами российской авиации и артиллерии в среду были отражены атаки штурмовой группы 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области, сообщает Минобороны РФ."В районах населенных пунктов Вербовое, Работино, Червоный Яр Запорожской области и Карповка Донецкой Народной Республики поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 80-й, 82-й десантно-штурмовых, 10-й горно-штурмовой и 118-й механизированной бригады ВСУ". – также сообщили в военном ведомстве.Украинские военные предпринимали попытки атаковать российские позиции и на Донецком направлении:"Подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 10 атак штурмовых групп 54-й, 93-й механизированных, 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Спорное, Клещеевка и Невельское Донецкой Народной Республики", - уточнили в Минобороны.В ходе контрбатарейной борьбы были поражен две американские артиллерийские системы М777, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица "Мста-Б".Боевик осужден за расстрел жилых кварталовУкраинский военнопленный, боевик полка "Азов"*, проходивший воинскую службу в войсковой части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения национальной гвардии Украины в звании старшего сержанта, Эдуард Варбанский, был признан виновным в жестоком обращении с гражданскими и убийстве людей по предварительному сговору.По информации Следственного комитета (СК) России, доказательства, собранные следствием, Верховный суд Донецкой Народной Республики признал достаточными.Вербанский, совместно с сослуживцем Максимом Онипченко, по данным следствия, неоднократно обстреливал живые кварталы села Бердянское Першотравневого района ДНР, пишет пресс-служба СК."В период с 5 по 14 марта 2022 года, Варбанский и Онипченко, находясь на различных огневых (боевых) позициях в городе Мариуполе, действуя по мотивам идеологической и политической ненависти к местным жителям, произвели из гладкоствольного полкового артиллерийского миномета не менее 300 выстрелов осколочно-фугасными минами по указанному населенному пункту. В результате указанных действий разрушено здание школы. Согласно заключению экспертов, стоимость восстановительных работ превышает 2,4 млн рублей", - сказано в релизе.Осужденного ожидает наказание в виду 22-х летнего лишения свободы в колонии строгого режима, свою вину он признает. Онипченко объявлен в розыск.Днем ранее был вынесен приговор украинскому военнослужащему Ярославу Бучковскому, который, по данным суда, расстрелял двоих мирных жителей Мариуполя. Его приговорили к 25-ти годам в колонии строгого режима.Также в Ростове-на-Дону начался судебный процесс над группой пленных "азовцев"*, сообщают СМИ.Разногласия между ВСУ и инструкторамиУкраинские военные разочарованы обучением у инструкторов НАТО, сообщает 27 сентября французская газета Le Monde.Солдата, согласившегося рассказать о своем обучении, журналисты описывают так: "у него затуманенные, почти стеклянные глаза, они говорят о том, что видели слишком много ужасов; нет и следа горечи".По его словам, они далеко не всегда знают, как действовать, и не понимают, "как украинцы в непредвиденной ситуации защищают друг друга".Еще один материал на эту же тему опубликовал британский журнал The Wall Street Journal, ссылаясь на военных экспертов.Аналитики издания утверждают: на подготовку украинских операторов западного оружия было потрачено "недостаточно времени", они не готовы.В частности, артиллеристы не умеют полноценно управлять машинами Panzerhaubitze, а оператор польской гаубицы AHS Krab рассказал, что у одной машины просто оторвался ствол от переработки."Производители могут показать всему миру свое оружие, протестировать его в реальном бою, а дебаты вокруг характеристик различных орудий могут помочь сформировать военные закупки на долгие годы вперед", - сказано в статье.При этом одной из основных проблем они называют невозможность ремонтировать западную технику на Украине, на поле боя. Ее транспортировка в Европу требует непозволительно много времени и усилий.*Запрещенная в РФ террористическая организация
https://ukraina.ru/20230927/1049735138.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, хроники, спецоперация, украина, днр, всу, "азов"
Эксклюзив, Хроники, Спецоперация, Украина, ДНР, ВСУ, "Азов"

Атаки в ДНР, суд над "азовцами"*, бойцы ВСУ не довольны западными инструкторами. Итоги 27 сентября

18:14 27.09.2023 (обновлено: 18:16 27.09.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота экипажа самоходного миномёта 2с4 "Тюльпан" ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа экипажа самоходного миномёта 2с4 Тюльпан ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Российские военные отразили атаки ВСУ на Запорожском направлении; в Донецке вынесли приговор боевику "Азова"* за минометные обстрелы жилых районов Мариуполя; обучение украинских военнослужащих в Европе проходит совсем не так, как ожидало западное командование
События на фронте
Силами российской авиации и артиллерии в среду были отражены атаки штурмовой группы 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.
"В районах населенных пунктов Вербовое, Работино, Червоный Яр Запорожской области и Карповка Донецкой Народной Республики поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 80-й, 82-й десантно-штурмовых, 10-й горно-штурмовой и 118-й механизированной бригады ВСУ". – также сообщили в военном ведомстве.
Украинские военные предпринимали попытки атаковать российские позиции и на Донецком направлении:
"Подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 10 атак штурмовых групп 54-й, 93-й механизированных, 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Спорное, Клещеевка и Невельское Донецкой Народной Республики", - уточнили в Минобороны.
В ходе контрбатарейной борьбы были поражен две американские артиллерийские системы М777, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица "Мста-Б".
Боевик осужден за расстрел жилых кварталов
Украинский военнопленный, боевик полка "Азов"*, проходивший воинскую службу в войсковой части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения национальной гвардии Украины в звании старшего сержанта, Эдуард Варбанский, был признан виновным в жестоком обращении с гражданскими и убийстве людей по предварительному сговору.
По информации Следственного комитета (СК) России, доказательства, собранные следствием, Верховный суд Донецкой Народной Республики признал достаточными.
Вербанский, совместно с сослуживцем Максимом Онипченко, по данным следствия, неоднократно обстреливал живые кварталы села Бердянское Першотравневого района ДНР, пишет пресс-служба СК.
Дмитрий Евстафьев интервью - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
16:13
Дмитрий Евстафьев: Зеленский добился главного, и это главное может стоить ему жизни Не нужно питать иллюзий, что республиканцы – против поддержки Украины. Это не так. Они против поддержки Украины в том неконтролируемом и коррупционном (без них) режиме, в котором это делает администрация Байдена. Их цель – все контролировать, считает политолог Дмитрий Евстафьев
"В период с 5 по 14 марта 2022 года, Варбанский и Онипченко, находясь на различных огневых (боевых) позициях в городе Мариуполе, действуя по мотивам идеологической и политической ненависти к местным жителям, произвели из гладкоствольного полкового артиллерийского миномета не менее 300 выстрелов осколочно-фугасными минами по указанному населенному пункту. В результате указанных действий разрушено здание школы. Согласно заключению экспертов, стоимость восстановительных работ превышает 2,4 млн рублей", - сказано в релизе.
Осужденного ожидает наказание в виду 22-х летнего лишения свободы в колонии строгого режима, свою вину он признает. Онипченко объявлен в розыск.
Днем ранее был вынесен приговор украинскому военнослужащему Ярославу Бучковскому, который, по данным суда, расстрелял двоих мирных жителей Мариуполя. Его приговорили к 25-ти годам в колонии строгого режима.
Также в Ростове-на-Дону начался судебный процесс над группой пленных "азовцев"*, сообщают СМИ.
Разногласия между ВСУ и инструкторами
Украинские военные разочарованы обучением у инструкторов НАТО, сообщает 27 сентября французская газета Le Monde.
Солдата, согласившегося рассказать о своем обучении, журналисты описывают так: "у него затуманенные, почти стеклянные глаза, они говорят о том, что видели слишком много ужасов; нет и следа горечи".
"Было несколько случаев, когда они заходили на YouTube в поисках решений, особенно при планировании операций или разрешении разногласий", - рассказывает он о профессионализме инструкторов НАТО.
По его словам, они далеко не всегда знают, как действовать, и не понимают, "как украинцы в непредвиденной ситуации защищают друг друга".
Еще один материал на эту же тему опубликовал британский журнал The Wall Street Journal, ссылаясь на военных экспертов.
Аналитики издания утверждают: на подготовку украинских операторов западного оружия было потрачено "недостаточно времени", они не готовы.
В частности, артиллеристы не умеют полноценно управлять машинами Panzerhaubitze, а оператор польской гаубицы AHS Krab рассказал, что у одной машины просто оторвался ствол от переработки.
"Гигантская ярмарка вооружений", - так издание называет украинский конфликт.
"Производители могут показать всему миру свое оружие, протестировать его в реальном бою, а дебаты вокруг характеристик различных орудий могут помочь сформировать военные закупки на долгие годы вперед", - сказано в статье.
При этом одной из основных проблем они называют невозможность ремонтировать западную технику на Украине, на поле боя. Ее транспортировка в Европу требует непозволительно много времени и усилий.
*Запрещенная в РФ террористическая организация
Одесский морвокзал после удара
17:57
Беды ПВО Украины, в Германии обсуждают мирный план. О чём говорили эксперты 27 сентября
 
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Заголовок открываемого материала
18:14Атаки в ДНР, суд над "азовцами"*, бойцы ВСУ не довольны западными инструкторами. Итоги 27 сентября
18:05"Запустили свои жадные руки на Украину": ведущий Fox News высмеял Клинтонов
17:59"Республика Холодный Яр". Как было ликвидировано последнее гнездо петлюровской атаманщины
17:57Беды ПВО Украины, в Германии обсуждают мирный план. О чём говорили эксперты 27 сентября
17:37Украина бойкотирует решение УЕФА о допуске россиян к международным соревнованиям
17:35Глава "Нафтогаза" объяснил, почему Украина продолжит транзит российского газа
17:34Ты должен быть готов: через что проходят добровольцы перед тем, как попадают на фронт
17:32Польша проведёт военный парад в Жешуве
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16:46Нижняя палата парламента Швейцарии отклонила инициативу по реэкспорту оружия на Украину
16:42Секрет, который Киев нашел внутри российских ракет. Что говорили об Украине в мире 27 сентября
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