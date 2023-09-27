Литва строит забор в болотах рядом с Белоруссией - 27.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230927/1049742206.html
Литва строит забор в болотах рядом с Белоруссией
Литва строит забор в болотах рядом с Белоруссией - 27.09.2023 Украина.ру
Литва строит забор в болотах рядом с Белоруссией
Власти Литвы собрались строить забор на болотах на границе с Белоруссией. Об этом сообщает сайт lrt.lt.
2023-09-27T23:11
2023-09-27T23:11
новости
жозеп боррель
ес
литва
белоруссия
еврокомиссия
экология
болото
санкции
антибелорусские санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102451/86/1024518673_0:68:1296:797_1920x0_80_0_0_a539819433c765f98d73f4478af8b37b.jpg
МВД Литвы сообщает о решении властей постсоветской прибалтийской республики построить забор на заболоченных участках литовско-белорусской границы. Об этом договорились министр Агне Билотайте с министром окружающей среды Симоном Гентвиласом и заместителем директора Службы государственных охраняемых территорий Альбертом Станисловаичюсом."Необходимы дополнительные меры по охране границ, поскольку только в этом году в болотистых местностях на границе с Белоруссией был запрещён въезд около 700 нелегальным мигрантам, выявлено 13 случаев контрабанды. Однако мы делаем это очень ответственно, вместе со специалистами по охране окружающей среды, оценивая возможное воздействие на природу. Мы получили заверения экологов, что воздействие на природу будет минимальным", - поведала Билотайте.МВД Литвы заверило, что никаких дополнительных вмешательств вроде вырубки леса не потребуется, поскольку физический барьер будет установлен в приграничной зоне - там, где есть системы мониторинга.Служба охраны государственной границы Литвы организовала встречи с представителями Государственной службы охраняемых территорий. Чиновники обсудили вопросы "проектов по укреплению пограничной инфраструктуры на охраняемых территориях, расположенных на государственной границе", сказано в публикации.Там также отмечено, что на границе с Белоруссией на участке около 121,95 км физического барьера нет. При этом 57,7 км приходится на пограничные воды и около 64,4 км – на сухопутные участки вблизи ручьёв и болот.Вдоль границы с Российской Федерацией на участке 230 км физический барьер отсутствует. При этом около 223 325 км границы находятся вблизи водных участков, 6 675 км — на суше вблизи ручьёв и болот."На тех участках, где государственная граница проходит по озерам и рекам, физическое заграждение предлагается в это время не возводить", - сказано в сообщении.Тем временем верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в сентябрьском интервью The Guardian заявил о пользе Евросоюза от миграционного притока. По его словам, ЕС испытывает демографические проблемы и не улучшит трудовые ресурсы без мигрантов, утратит без них конкурентоспособность в глобальной конкуренции.В 2021 году Боррель, а также правительства прибалтийских постсоветских республик и Польши жёстко критиковали Александра Лукашенко за допуск мигрантов из восточных стран к границам Евросоюза. Еврокомиссия использовала повод "миграционного кризиса" для ужесточения санкций в отношении официального Минска.
https://ukraina.ru/20230922/1049636675.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102451/86/1024518673_72:0:1224:864_1920x0_80_0_0_694d8b45c1e28c0bfc687812ec2e7a0d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, жозеп боррель, ес, литва, белоруссия, еврокомиссия, экология, болото, санкции, антибелорусские санкции, антироссийские санкции, мигранты, границы, пересечение границы, государственная граница, пограничники
Новости, Жозеп Боррель, ЕС, Литва, Белоруссия, Еврокомиссия, экология, болото, санкции, антибелорусские санкции, антироссийские санкции, мигранты, границы, пересечение границы, государственная граница, пограничники

Литва строит забор в болотах рядом с Белоруссией

23:11 27.09.2023
 
© Steve / flickr
© Steve / flickr
Читать в
Власти Литвы собрались строить забор на болотах на границе с Белоруссией. Об этом сообщает сайт lrt.lt.
МВД Литвы сообщает о решении властей постсоветской прибалтийской республики построить забор на заболоченных участках литовско-белорусской границы. Об этом договорились министр Агне Билотайте с министром окружающей среды Симоном Гентвиласом и заместителем директора Службы государственных охраняемых территорий Альбертом Станисловаичюсом.
"Необходимы дополнительные меры по охране границ, поскольку только в этом году в болотистых местностях на границе с Белоруссией был запрещён въезд около 700 нелегальным мигрантам, выявлено 13 случаев контрабанды. Однако мы делаем это очень ответственно, вместе со специалистами по охране окружающей среды, оценивая возможное воздействие на природу. Мы получили заверения экологов, что воздействие на природу будет минимальным", - поведала Билотайте.
МВД Литвы заверило, что никаких дополнительных вмешательств вроде вырубки леса не потребуется, поскольку физический барьер будет установлен в приграничной зоне - там, где есть системы мониторинга.
Служба охраны государственной границы Литвы организовала встречи с представителями Государственной службы охраняемых территорий. Чиновники обсудили вопросы "проектов по укреплению пограничной инфраструктуры на охраняемых территориях, расположенных на государственной границе", сказано в публикации.
Там также отмечено, что на границе с Белоруссией на участке около 121,95 км физического барьера нет. При этом 57,7 км приходится на пограничные воды и около 64,4 км – на сухопутные участки вблизи ручьёв и болот.
Вдоль границы с Российской Федерацией на участке 230 км физический барьер отсутствует. При этом около 223 325 км границы находятся вблизи водных участков, 6 675 км — на суше вблизи ручьёв и болот.
"На тех участках, где государственная граница проходит по озерам и рекам, физическое заграждение предлагается в это время не возводить", - сказано в сообщении.
Тем временем верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в сентябрьском интервью The Guardian заявил о пользе Евросоюза от миграционного притока. По его словам, ЕС испытывает демографические проблемы и не улучшит трудовые ресурсы без мигрантов, утратит без них конкурентоспособность в глобальной конкуренции.
В 2021 году Боррель, а также правительства прибалтийских постсоветских республик и Польши жёстко критиковали Александра Лукашенко за допуск мигрантов из восточных стран к границам Евросоюза. Еврокомиссия использовала повод "миграционного кризиса" для ужесточения санкций в отношении официального Минска.
Ситуация на белорусско-польской границе
22 сентября, 17:58
Боррель: Европа нуждается в мигрантах, но в кризисе виновата РоссияГосударства члены Евросоюза демонстрируют "долгосрочную неспособность достичь общей политики" и разногласия в проблеме миграции. Об этом в интервью The Guardian заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
 
НовостиЖозеп БоррельЕСЛитваБелоруссияЕврокомиссияэкологияболотосанкцииантибелорусские санкцииантироссийские санкциимигрантыграницыпересечение границыгосударственная границапограничники
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:11Литва строит забор в болотах рядом с Белоруссией
23:06Наибольшие потери ВСУ несут на Донецком направлении: почти 400 военнослужащих за сутки
22:36Трюдо: чествование нациста не отменяет военную поддержку Украины
21:52Премьер-министр Канады извинился перед евреями за чествование нациста
20:41Минобороны Украины обещает не форсировать мобилизацию
20:14Экс-депутат парламента Финляндии о бывших коллегах: "Они сейчас надели на голову шапочку из фольги"
19:47Болгарский парламент одобрил передачу "неполноценных ракет" Киеву
18:54"Воздушным наступлением Россия изолирует целые регионы": Анпилогов о деталях
18:14Атаки в ДНР, суд над "азовцами"*, бойцы ВСУ не довольны западными инструкторами. Итоги 27 сентября
18:05"Запустили свои жадные руки на Украину": ведущий Fox News высмеял Клинтонов
17:59"Республика Холодный Яр". Как было ликвидировано последнее гнездо петлюровской атаманщины
17:57Беды ПВО Украины, в Германии обсуждают мирный план. О чём говорили эксперты 27 сентября
17:37Украина бойкотирует решение УЕФА о допуске россиян к международным соревнованиям
17:35Глава "Нафтогаза" объяснил, почему Украина продолжит транзит российского газа
17:34Ты должен быть готов: через что проходят добровольцы перед тем, как попадают на фронт
17:32Польша проведёт военный парад в Жешуве
16:58Ярослав Хунка-Гунько. Польский селянин, украинский коллаборант и нацист в канадском парламенте
16:46Нижняя палата парламента Швейцарии отклонила инициативу по реэкспорту оружия на Украину
16:42Секрет, который Киев нашел внутри российских ракет. Что говорили об Украине в мире 27 сентября
16:36ЕБРР выделит 150 млн евро в кредит польским компаниям, пострадавших от Украины
Лента новостейМолния