https://ukraina.ru/20230927/1049742206.html

Литва строит забор в болотах рядом с Белоруссией

Литва строит забор в болотах рядом с Белоруссией - 27.09.2023 Украина.ру

Литва строит забор в болотах рядом с Белоруссией

Власти Литвы собрались строить забор на болотах на границе с Белоруссией. Об этом сообщает сайт lrt.lt.

2023-09-27T23:11

2023-09-27T23:11

2023-09-27T23:11

новости

жозеп боррель

ес

литва

белоруссия

еврокомиссия

экология

болото

санкции

антибелорусские санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102451/86/1024518673_0:68:1296:797_1920x0_80_0_0_a539819433c765f98d73f4478af8b37b.jpg

МВД Литвы сообщает о решении властей постсоветской прибалтийской республики построить забор на заболоченных участках литовско-белорусской границы. Об этом договорились министр Агне Билотайте с министром окружающей среды Симоном Гентвиласом и заместителем директора Службы государственных охраняемых территорий Альбертом Станисловаичюсом."Необходимы дополнительные меры по охране границ, поскольку только в этом году в болотистых местностях на границе с Белоруссией был запрещён въезд около 700 нелегальным мигрантам, выявлено 13 случаев контрабанды. Однако мы делаем это очень ответственно, вместе со специалистами по охране окружающей среды, оценивая возможное воздействие на природу. Мы получили заверения экологов, что воздействие на природу будет минимальным", - поведала Билотайте.МВД Литвы заверило, что никаких дополнительных вмешательств вроде вырубки леса не потребуется, поскольку физический барьер будет установлен в приграничной зоне - там, где есть системы мониторинга.Служба охраны государственной границы Литвы организовала встречи с представителями Государственной службы охраняемых территорий. Чиновники обсудили вопросы "проектов по укреплению пограничной инфраструктуры на охраняемых территориях, расположенных на государственной границе", сказано в публикации.Там также отмечено, что на границе с Белоруссией на участке около 121,95 км физического барьера нет. При этом 57,7 км приходится на пограничные воды и около 64,4 км – на сухопутные участки вблизи ручьёв и болот.Вдоль границы с Российской Федерацией на участке 230 км физический барьер отсутствует. При этом около 223 325 км границы находятся вблизи водных участков, 6 675 км — на суше вблизи ручьёв и болот."На тех участках, где государственная граница проходит по озерам и рекам, физическое заграждение предлагается в это время не возводить", - сказано в сообщении.Тем временем верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в сентябрьском интервью The Guardian заявил о пользе Евросоюза от миграционного притока. По его словам, ЕС испытывает демографические проблемы и не улучшит трудовые ресурсы без мигрантов, утратит без них конкурентоспособность в глобальной конкуренции.В 2021 году Боррель, а также правительства прибалтийских постсоветских республик и Польши жёстко критиковали Александра Лукашенко за допуск мигрантов из восточных стран к границам Евросоюза. Еврокомиссия использовала повод "миграционного кризиса" для ужесточения санкций в отношении официального Минска.

https://ukraina.ru/20230922/1049636675.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, жозеп боррель, ес, литва, белоруссия, еврокомиссия, экология, болото, санкции, антибелорусские санкции, антироссийские санкции, мигранты, границы, пересечение границы, государственная граница, пограничники