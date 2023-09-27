https://ukraina.ru/20230927/1049741989.html

"Запустили свои жадные руки на Украину": ведущий Fox News высмеял Клинтонов

"Запустили свои жадные руки на Украину": ведущий Fox News высмеял Клинтонов - 27.09.2023 Украина.ру

"Запустили свои жадные руки на Украину": ведущий Fox News высмеял Клинтонов

Представители Демократической партии США посылают Украине деньги, чтобы сначала всё разрушить, а потом тратить деньги на восстановление, заявил телеведущий Грег Гатфелд в эфире своего шоу на Fox News

2023-09-27T18:05

2023-09-27T18:05

2023-09-27T18:05

новости

сша

демократическая партия

хиллари клинтон

билл клинтон

fox news

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Шоу началось с песни, в которой поётся о том, как Хилари и Билл Клинтоны возьмут деньги граждан, "только не спрашивайте, куда они пойдут". Оканчивается песня ироничным приглашением вступить в Демократическую партию США, если "вы – лицо коррупции". Песня сопровождалась фотографиями семейства Клинтон.Ведущий описал схему, по которой демократы зарабатывают деньги на конфликтах.Гатфелд назвал это старым мафиозным трюком - разбить кучу витрин, а потом открыть мастерскую по ремонту окон.Гатфелд утверждает, что пока у власти был республиканец Дональд Трамп, он мешал Клинтонам делать большие деньги. "Неудивительно, что они ненавидели Трампа", добавил он.Теперь, когда Трамп покинул свой пост, Хиллари вернулась и делает на этом большие деньги, подчеркнул ведущий.

https://ukraina.ru/20230927/1049730385.html

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новости, сша, демократическая партия, хиллари клинтон, билл клинтон, fox news