"Запустили свои жадные руки на Украину": ведущий Fox News высмеял Клинтонов
© РИА Новости . Никита Шохов / Перейти в фотобанкКандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон в штате Индиана
Представители Демократической партии США посылают Украине деньги, чтобы сначала всё разрушить, а потом тратить деньги на восстановление, заявил телеведущий Грег Гатфелд в эфире своего шоу на Fox News
Шоу началось с песни, в которой поётся о том, как Хилари и Билл Клинтоны возьмут деньги граждан, "только не спрашивайте, куда они пойдут". Оканчивается песня ироничным приглашением вступить в Демократическую партию США, если "вы – лицо коррупции". Песня сопровождалась фотографиями семейства Клинтон.
Ведущий описал схему, по которой демократы зарабатывают деньги на конфликтах.
"Вот как это работает. Демократы посылают Украине кучу денег. Ваших денег (американских налогоплательщиков. - Ред.), между прочим, на то, чтобы взорвать все вокруг. А затем демократы посылают еще кучу ваших денег, чтобы исправить то, что только что было взорвано. Какая замечательная система, правда? Восстановление, разрушение, восстановление. А демократы получают деньги в обоих случаях", - сказал ведущий.
Гатфелд назвал это старым мафиозным трюком - разбить кучу витрин, а потом открыть мастерскую по ремонту окон.
"Теперь Клинтоны запустили свои жадные руки на Украину", - сказал он.
Гатфелд утверждает, что пока у власти был республиканец Дональд Трамп, он мешал Клинтонам делать большие деньги. "Неудивительно, что они ненавидели Трампа", добавил он.
Теперь, когда Трамп покинул свой пост, Хиллари вернулась и делает на этом большие деньги, подчеркнул ведущий.
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