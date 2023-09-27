"Запустили свои жадные руки на Украину": ведущий Fox News высмеял Клинтонов - 27.09.2023 Украина.ру
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"Запустили свои жадные руки на Украину": ведущий Fox News высмеял Клинтонов
"Запустили свои жадные руки на Украину": ведущий Fox News высмеял Клинтонов - 27.09.2023 Украина.ру
"Запустили свои жадные руки на Украину": ведущий Fox News высмеял Клинтонов
Представители Демократической партии США посылают Украине деньги, чтобы сначала всё разрушить, а потом тратить деньги на восстановление, заявил телеведущий Грег Гатфелд в эфире своего шоу на Fox News
2023-09-27T18:05
2023-09-27T18:05
новости
сша
демократическая партия
хиллари клинтон
билл клинтон
fox news
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Шоу началось с песни, в которой поётся о том, как Хилари и Билл Клинтоны возьмут деньги граждан, "только не спрашивайте, куда они пойдут". Оканчивается песня ироничным приглашением вступить в Демократическую партию США, если "вы – лицо коррупции". Песня сопровождалась фотографиями семейства Клинтон.Ведущий описал схему, по которой демократы зарабатывают деньги на конфликтах.Гатфелд назвал это старым мафиозным трюком - разбить кучу витрин, а потом открыть мастерскую по ремонту окон.Гатфелд утверждает, что пока у власти был республиканец Дональд Трамп, он мешал Клинтонам делать большие деньги. "Неудивительно, что они ненавидели Трампа", добавил он.Теперь, когда Трамп покинул свой пост, Хиллари вернулась и делает на этом большие деньги, подчеркнул ведущий.
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новости, сша, демократическая партия, хиллари клинтон, билл клинтон, fox news
Новости, США, Демократическая партия, Хиллари Клинтон, Билл Клинтон, Fox News

"Запустили свои жадные руки на Украину": ведущий Fox News высмеял Клинтонов

18:05 27.09.2023
 
© РИА Новости . Никита Шохов / Перейти в фотобанкКандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон в штате Индиана
Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон в штате Индиана - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости . Никита Шохов
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Представители Демократической партии США посылают Украине деньги, чтобы сначала всё разрушить, а потом тратить деньги на восстановление, заявил телеведущий Грег Гатфелд в эфире своего шоу на Fox News
Шоу началось с песни, в которой поётся о том, как Хилари и Билл Клинтоны возьмут деньги граждан, "только не спрашивайте, куда они пойдут". Оканчивается песня ироничным приглашением вступить в Демократическую партию США, если "вы – лицо коррупции". Песня сопровождалась фотографиями семейства Клинтон.
Ведущий описал схему, по которой демократы зарабатывают деньги на конфликтах.
"Вот как это работает. Демократы посылают Украине кучу денег. Ваших денег (американских налогоплательщиков. - Ред.), между прочим, на то, чтобы взорвать все вокруг. А затем демократы посылают еще кучу ваших денег, чтобы исправить то, что только что было взорвано. Какая замечательная система, правда? Восстановление, разрушение, восстановление. А демократы получают деньги в обоих случаях", - сказал ведущий.
Гатфелд назвал это старым мафиозным трюком - разбить кучу витрин, а потом открыть мастерскую по ремонту окон.

"Теперь Клинтоны запустили свои жадные руки на Украину", - сказал он.

Гатфелд утверждает, что пока у власти был республиканец Дональд Трамп, он мешал Клинтонам делать большие деньги. "Неудивительно, что они ненавидели Трампа", добавил он.
Теперь, когда Трамп покинул свой пост, Хиллари вернулась и делает на этом большие деньги, подчеркнул ведущий.
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Заголовок открываемого материала
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