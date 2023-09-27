https://ukraina.ru/20230927/1049740886.html

Ты должен быть готов: через что проходят добровольцы перед тем, как попадают на фронт

Ты должен быть готов: через что проходят добровольцы перед тем, как попадают на фронт - 27.09.2023 Украина.ру

Ты должен быть готов: через что проходят добровольцы перед тем, как попадают на фронт

Современный бой требует серьёзной подготовки. Времена, когда добровольцам говорили "оружие добудете в бою" давно в прошлом

2023-09-27T17:34

2023-09-27T17:34

2023-09-27T17:34

видео

добровольцы

переподготовка

полигон

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Даже те, кто имеет боевой опыт, должны проходить переподготовку – ведь боевые действия сейчас сильно отличаются от того, как воевали всего 10 лет назад.В 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде к процессу подошли обстоятельно, ведь поток добровольцев со временем только нарастает.На специальном полигоне все они получают самую передовую подготовку. Как это происходит, смотрите в нашем сюжете.

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2023

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