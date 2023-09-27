Ты должен быть готов: через что проходят добровольцы перед тем, как попадают на фронт - 27.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230927/1049740886.html
Ты должен быть готов: через что проходят добровольцы перед тем, как попадают на фронт
Ты должен быть готов: через что проходят добровольцы перед тем, как попадают на фронт - 27.09.2023 Украина.ру
Ты должен быть готов: через что проходят добровольцы перед тем, как попадают на фронт
Современный бой требует серьёзной подготовки. Времена, когда добровольцам говорили "оружие добудете в бою" давно в прошлом
2023-09-27T17:34
2023-09-27T17:34
видео
добровольцы
переподготовка
полигон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1b/1049740538_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e67546e0068464ae115532354f4e97f6.jpg
Даже те, кто имеет боевой опыт, должны проходить переподготовку – ведь боевые действия сейчас сильно отличаются от того, как воевали всего 10 лет назад.В 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде к процессу подошли обстоятельно, ведь поток добровольцев со временем только нарастает.На специальном полигоне все они получают самую передовую подготовку. Как это происходит, смотрите в нашем сюжете.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1b/1049740538_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7c28d9b0f55e547be10f19b983f5018a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, добровольцы, переподготовка, полигон, видео
Видео, добровольцы, переподготовка, полигон

Ты должен быть готов: через что проходят добровольцы перед тем, как попадают на фронт

17:34 27.09.2023
 
Читать в
Современный бой требует серьёзной подготовки. Времена, когда добровольцам говорили "оружие добудете в бою" давно в прошлом
Даже те, кто имеет боевой опыт, должны проходить переподготовку – ведь боевые действия сейчас сильно отличаются от того, как воевали всего 10 лет назад.
В 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде к процессу подошли обстоятельно, ведь поток добровольцев со временем только нарастает.
На специальном полигоне все они получают самую передовую подготовку. Как это происходит, смотрите в нашем сюжете.
 
Видеодобровольцыпереподготовкаполигон
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:14Атаки в ДНР, суд над "азовцами"*, бойцы ВСУ не довольны западными инструкторами. Итоги 27 сентября
18:05"Запустили свои жадные руки на Украину": ведущий Fox News высмеял Клинтонов
17:59"Республика Холодный Яр". Как было ликвидировано последнее гнездо петлюровской атаманщины
17:57Беды ПВО Украины, в Германии обсуждают мирный план. О чём говорили эксперты 27 сентября
17:37Украина бойкотирует решение УЕФА о допуске россиян к международным соревнованиям
17:35Глава "Нафтогаза" объяснил, почему Украина продолжит транзит российского газа
17:34Ты должен быть готов: через что проходят добровольцы перед тем, как попадают на фронт
17:32Польша проведёт военный парад в Жешуве
16:58Ярослав Хунка-Гунько. Польский селянин, украинский коллаборант и нацист в канадском парламенте
16:46Нижняя палата парламента Швейцарии отклонила инициативу по реэкспорту оружия на Украину
16:42Секрет, который Киев нашел внутри российских ракет. Что говорили об Украине в мире 27 сентября
16:36ЕБРР выделит 150 млн евро в кредит польским компаниям, пострадавших от Украины
16:31"Трусы отбирать не надо, а авто и бумажник - можно": Ищенко о расширении санкций ЕС
16:28Год после теракта на "Северных потоках": почему Запад боится признать очевидное
16:13Ударим по Сирии и Ирану. В Киеве догадались, как попросить дальнобойные ракеты у Запада
16:13Дмитрий Евстафьев: Зеленский добился главного, и это главное может стоить ему жизни
15:43Швейцария продаст свои танки Leopard II ради ВСУ
15:38Захарова рассказала, почему Лондон скрывает правду о событиях в Буче
15:36Экс-спикер ВСУ подобрал ЛГБТ-войска для сына "Порошенко"
15:18Криминал разгулялся. В Прибалтику возвращаются "лихие 90-е"
Лента новостейМолния