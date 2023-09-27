https://ukraina.ru/20230927/1049739783.html

Польша проведёт военный парад в Жешуве

Польша проведёт военный парад в Жешуве - 27.09.2023 Украина.ру

Польша проведёт военный парад в Жешуве

Парад с танками Abrams и Leopard, попкорн и гороховый суп заявлены на военном параде 30 сентября в польском городе Жешуве. Об этом сообщает издание Rzeszow

2023-09-27T17:32

2023-09-27T17:32

2023-09-27T17:32

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Армия территориальной обороны Польши отметит свой праздник в субботу 30 сентября, а 1 октября состоится фестиваль бега Pratt & Whitney. В связи с этим некоторые улицы Жешува будут временно или полностью закрыты для движения транспорта с пятницы.Праздничные торжества по случаю 6-летия Войск территориальной обороны официально начнутся в субботу с мессы в гарнизонной церкви. После коллективного заслушивания торжественного обращения начнётся парад. В нём примут участие 3-я Подкарпатская бригада территориальной обороны, а другие бригады "территориалов" будут представлены почётными и штандартными частями.Обывателям на параде продемонстрируют технику солдат теробороны и армии Польши – импортные танки Abrams и Leopard, артиллерийские гаубицы KRAB и K9, самоходные миномёты RAK, бронетранспортёры Rosomak и зенитки Hibneryt. Музыкальное сопровождение обеспечит оркестр Сил территориальной обороны.В обед парад перетечёт в пикник. Его проведут в Бернардинском саду и перед Губернским управлением. Там будут представлены другие виды силовых структур, а на военном пикнике помимо теробороны появятся военкомы, пограничники, тюремщики, полицейские, лесники и "Институт национальной памяти". Ддя детей организуют игровые площадки, продажу сладкой ваты и попкорна.Тем временем Польша готовится к парламентским выборам в середине октября. По оценкам экспертов, неплохие шансы победить правящую "ПиС" есть у ещё более правых радикалов. Они критикуют правительство за создание привилегированного положения для украинцев и недостаточную жёсткость как в отношении Киева, так и Брюсселя в скандале вокруг украинского зернового демпинга.Польский город Жешув является крупным военно-логистическим центром. Через него осуществляется перевалка оружия на Украину.

https://ukraina.ru/20230927/1049726295.html

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новости, польша, тероборона, армия, парад, военнослужащие, военные