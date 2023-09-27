Польша проведёт военный парад в Жешуве - 27.09.2023 Украина.ру
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Польша проведёт военный парад в Жешуве
Польша проведёт военный парад в Жешуве - 27.09.2023 Украина.ру
Польша проведёт военный парад в Жешуве
Парад с танками Abrams и Leopard, попкорн и гороховый суп заявлены на военном параде 30 сентября в польском городе Жешуве. Об этом сообщает издание Rzeszow
2023-09-27T17:32
2023-09-27T17:32
новости
польша
тероборона
армия
парад
военнослужащие
военные
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Армия территориальной обороны Польши отметит свой праздник в субботу 30 сентября, а 1 октября состоится фестиваль бега Pratt &amp; Whitney. В связи с этим некоторые улицы Жешува будут временно или полностью закрыты для движения транспорта с пятницы.Праздничные торжества по случаю 6-летия Войск территориальной обороны официально начнутся в субботу с мессы в гарнизонной церкви. После коллективного заслушивания торжественного обращения начнётся парад. В нём примут участие 3-я Подкарпатская бригада территориальной обороны, а другие бригады "территориалов" будут представлены почётными и штандартными частями.Обывателям на параде продемонстрируют технику солдат теробороны и армии Польши – импортные танки Abrams и Leopard, артиллерийские гаубицы KRAB и K9, самоходные миномёты RAK, бронетранспортёры Rosomak и зенитки Hibneryt. Музыкальное сопровождение обеспечит оркестр Сил территориальной обороны.В обед парад перетечёт в пикник. Его проведут в Бернардинском саду и перед Губернским управлением. Там будут представлены другие виды силовых структур, а на военном пикнике помимо теробороны появятся военкомы, пограничники, тюремщики, полицейские, лесники и "Институт национальной памяти". Ддя детей организуют игровые площадки, продажу сладкой ваты и попкорна.Тем временем Польша готовится к парламентским выборам в середине октября. По оценкам экспертов, неплохие шансы победить правящую "ПиС" есть у ещё более правых радикалов. Они критикуют правительство за создание привилегированного положения для украинцев и недостаточную жёсткость как в отношении Киева, так и Брюсселя в скандале вокруг украинского зернового демпинга.Польский город Жешув является крупным военно-логистическим центром. Через него осуществляется перевалка оружия на Украину.
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новости, польша, тероборона, армия, парад, военнослужащие, военные
Новости, Польша, тероборона, армия, парад, Военнослужащие, военные

Польша проведёт военный парад в Жешуве

17:32 27.09.2023
 
© Фото : president.gov.ua
- РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© Фото : president.gov.ua
Читать в
Парад с танками Abrams и Leopard, попкорн и гороховый суп заявлены на военном параде 30 сентября в польском городе Жешуве. Об этом сообщает издание Rzeszow
Армия территориальной обороны Польши отметит свой праздник в субботу 30 сентября, а 1 октября состоится фестиваль бега Pratt & Whitney. В связи с этим некоторые улицы Жешува будут временно или полностью закрыты для движения транспорта с пятницы.
Праздничные торжества по случаю 6-летия Войск территориальной обороны официально начнутся в субботу с мессы в гарнизонной церкви. После коллективного заслушивания торжественного обращения начнётся парад. В нём примут участие 3-я Подкарпатская бригада территориальной обороны, а другие бригады "территориалов" будут представлены почётными и штандартными частями.
Обывателям на параде продемонстрируют технику солдат теробороны и армии Польши – импортные танки Abrams и Leopard, артиллерийские гаубицы KRAB и K9, самоходные миномёты RAK, бронетранспортёры Rosomak и зенитки Hibneryt. Музыкальное сопровождение обеспечит оркестр Сил территориальной обороны.
В обед парад перетечёт в пикник. Его проведут в Бернардинском саду и перед Губернским управлением. Там будут представлены другие виды силовых структур, а на военном пикнике помимо теробороны появятся военкомы, пограничники, тюремщики, полицейские, лесники и "Институт национальной памяти". Ддя детей организуют игровые площадки, продажу сладкой ваты и попкорна.
"Аниматоры наденут камуфляж на всех пришедших на пикник. Будет и военный гороховый суп", - обещано в анонсе мероприятия.
Тем временем Польша готовится к парламентским выборам в середине октября. По оценкам экспертов, неплохие шансы победить правящую "ПиС" есть у ещё более правых радикалов. Они критикуют правительство за создание привилегированного положения для украинцев и недостаточную жёсткость как в отношении Киева, так и Брюсселя в скандале вокруг украинского зернового демпинга.
Польский город Жешув является крупным военно-логистическим центром. Через него осуществляется перевалка оружия на Украину.
13:19
Польша снова призвала Украину отозвать жалобу в ВТОМинистр сельского хозяйства Украины Николай Сольский обещал обдумать отзыв жалобы во Всемирную торговую организацию (ВТО) на зерновое эмбарго. Об этом 27 сентября заявил журналистам его польский коллега Роберт Телюс
 
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