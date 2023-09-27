https://ukraina.ru/20230927/1049739373.html

Украина бойкотирует решение УЕФА о допуске россиян к международным соревнованиям

Украина бойкотирует решение УЕФА о допуске россиян к международным соревнованиям - 27.09.2023 Украина.ру

Украина бойкотирует решение УЕФА о допуске россиян к международным соревнованиям

Украинская ассоциация футбола (УАФ) бойкотирует решение УЕФА о допуске юниорских сборных из России к соревнования, сообщили 26 сентября на сайте УАФ

2023-09-27T17:37

2023-09-27T17:37

2023-09-27T17:37

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В украинской ассоциации настаивают на сохранении предыдущих решений УЕФА и ФИФА относительно недопущения всех российских команд к международных соревнованиям.Члены УАФ призвали УЕФА пересмотреть решение, так как считают его необоснованным.Президент Польского Футбольного Союза Цезари Кулеша отреагировал на заявление УЕФА. Он заявил, что польские команды также намерены бойкотировать соревнования, к которым допустили российские сборные. Об этом сообщили журналисты польского радио RMF24.Уточняется, что россияне будут проводить домашние матчи за пределами своей страны, а также будут лишены флага, гимна и форма национальных цветов.Английская футбольная ассоциация также планирует бойкотировать соревнования и не выходить против российских команд, сообщили журналисты Reuters.УЕФА отстранила от международных соревнований все российские сборные и клубы в феврале 2022 года после начала спецоперации.

https://ukraina.ru/20230814/1048681640.html

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новости, уефа, украина, польша, англия, россия, футбол, соревнования