Украина бойкотирует решение УЕФА о допуске россиян к международным соревнованиям - 27.09.2023 Украина.ру
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Украина бойкотирует решение УЕФА о допуске россиян к международным соревнованиям
Украина бойкотирует решение УЕФА о допуске россиян к международным соревнованиям - 27.09.2023 Украина.ру
Украина бойкотирует решение УЕФА о допуске россиян к международным соревнованиям
Украинская ассоциация футбола (УАФ) бойкотирует решение УЕФА о допуске юниорских сборных из России к соревнования, сообщили 26 сентября на сайте УАФ
2023-09-27T17:37
2023-09-27T17:37
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уефа
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россия
футбол
соревнования
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В украинской ассоциации настаивают на сохранении предыдущих решений УЕФА и ФИФА относительно недопущения всех российских команд к международных соревнованиям.Члены УАФ призвали УЕФА пересмотреть решение, так как считают его необоснованным.Президент Польского Футбольного Союза Цезари Кулеша отреагировал на заявление УЕФА. Он заявил, что польские команды также намерены бойкотировать соревнования, к которым допустили российские сборные. Об этом сообщили журналисты польского радио RMF24.Уточняется, что россияне будут проводить домашние матчи за пределами своей страны, а также будут лишены флага, гимна и форма национальных цветов.Английская футбольная ассоциация также планирует бойкотировать соревнования и не выходить против российских команд, сообщили журналисты Reuters.УЕФА отстранила от международных соревнований все российские сборные и клубы в феврале 2022 года после начала спецоперации.
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новости, уефа, украина, польша, англия, россия, футбол, соревнования
Новости, УЕФА, Украина, Польша, Англия, Россия, футбол, соревнования

Украина бойкотирует решение УЕФА о допуске россиян к международным соревнованиям

17:37 27.09.2023
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкФутбол. Чемпионат Европы - 2016. Матч Украина - Польша
Футбол. Чемпионат Европы - 2016. Матч Украина - Польша - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости . Владимир Песня
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Украинская ассоциация футбола (УАФ) бойкотирует решение УЕФА о допуске юниорских сборных из России к соревнования, сообщили 26 сентября на сайте УАФ
"УАФ решительно осуждает решение УЕФА о возвращении к международным соревнованиям российских команд до 17 лет. УАФ не будет участвовать ни в каких соревнованиях с участием российских команд, и обращается к другим ассоциациям-членам УЕФА с просьбой бойкотировать матчи с участием команд из России при условии их допуска", — сказано в заявлении.
В украинской ассоциации настаивают на сохранении предыдущих решений УЕФА и ФИФА относительно недопущения всех российских команд к международных соревнованиям.
Члены УАФ призвали УЕФА пересмотреть решение, так как считают его необоснованным.
Президент Польского Футбольного Союза Цезари Кулеша отреагировал на заявление УЕФА. Он заявил, что польские команды также намерены бойкотировать соревнования, к которым допустили российские сборные. Об этом сообщили журналисты польского радио RMF24.

"Если сборные России будут допущены к участию в турнире, наши сборные не будут с ними соревноваться. Это единственно правильное решение", - написал Кулеша на платформе Х (ранее Твиттер).

Уточняется, что россияне будут проводить домашние матчи за пределами своей страны, а также будут лишены флага, гимна и форма национальных цветов.
Английская футбольная ассоциация также планирует бойкотировать соревнования и не выходить против российских команд, сообщили журналисты Reuters.
УЕФА отстранила от международных соревнований все российские сборные и клубы в феврале 2022 года после начала спецоперации.
14 августа, 17:11
Обзываются нацистами: Киев пожаловался в УЕФА на греческих болельщиковУкраинская ассоциация футбола (УАФ) направила письмо в адрес УЕФА и греческой федерации футбола по поводу баннера "Разгромите нацистов "Азова"*, развернутого на матче между ФК "Арис" и киевским "Динамо" греческими болельщиками. Сообщение об этом появилось 14 августа на сайте УАФ
 
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