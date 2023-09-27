https://ukraina.ru/20230927/1049738236.html

Нижняя палата парламента Швейцарии отклонила инициативу по реэкспорту оружия на Украину

Нижняя палата парламента Швейцарии отклонила инициативу по реэкспорту оружия на Украину - 27.09.2023 Украина.ру

Нижняя палата парламента Швейцарии отклонила инициативу по реэкспорту оружия на Украину

Против инициативы проголосовало подавляющее большинство депутатов большой палаты швейцарского парламента

2023-09-27T16:46

2023-09-27T16:46

2023-09-27T16:46

новости

швейцария

парламент

реэкспорт

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Нижнаяя палата парламента Швейцарии отклонила инициативу по реэкспорту швейцарского оружия в страны, вовлеченные в военные конфликты, в том числе на Украину. Об этом 27 сентября сообщает Швейцарское телеграфное агентство.Против предложения Совета кантонов (малой палаты парламента) проголосовали 135 депутатов большой палаты парламента. Инициативу поддержали 48 депутатов.Накануне Швейцария согласилась перепродать Германии 25 списанных танков Leopard 2, чтобы помочь восстановить запасы ФРГ, истощённые поставками на Украину. При этом танки не должны быть переданы Украине.Посол Германии в Швейцарии Михаэль Флюггер выразил сожаление, что Берн не разрешает передавать купленную у него технику Украине. По его словам, Берлину будет трудно продолжать закупки оружия у Швейцарии, если будет действовать запрет на его передачу третьим странам.

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новости, швейцария, парламент, реэкспорт