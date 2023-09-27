https://ukraina.ru/20230927/1049734784.html

Захарова рассказала, почему Лондон скрывает правду о событиях в Буче

Захарова рассказала, почему Лондон скрывает правду о событиях в Буче - 27.09.2023 Украина.ру

Захарова рассказала, почему Лондон скрывает правду о событиях в Буче

Лондон скрывает правду о событиях в городе Буча в марте 2022 года. Об этом в ходе брифинга в Москве 27 сентября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

2023-09-27T15:38

2023-09-27T15:38

2023-09-27T15:38

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мария захарова

буча

великобритания

провокация

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Россия проводит объективное расследование участия Лондона и, в частности, британских спецслужб в постановке провокации в Буче. Ни одна из вовлеченных в события сторон не оказывает России содействие, уточнила Захарова."Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее неоднократно обращался к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с просьбой употребить свои возможности и авторитет для получения списка лиц, чьи тела были показаны в Буче. Казалось бы, это давным-давно должно было быть сделано", - рассказала Захарова в ходе брифинга, который транслировался на официальном сайте МИД России.Дипломат отметила, что их имена до сих пор не получены. Тем более Лондон, который в апреле прошлого года председательствовал в СБ ООН, отказал в созыве заседания Совбеза по событиям в Буче, напомнила она."Это говорит о многом. В первую очередь о том, что Лондон скрывает правду о тех событиях, потому что в них непосредственно участвовал", - заявила официальный представитель МИД России.Захарова добавила, что российская сторона хорошо осведомлена об активном участии британских аналитических центров и пиар-агентств (под их покровом – спецслужб Британии) в дезинформационных кампаниях киевского режима. По ее словам, Россия продолжает отслеживать эту деятельность и вносить в российский контрсанкционный список руководителей наиболее агрессивных британских пропагандистских структур.Как сообщало издание Украина.ру, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании СБ ООН, которое состоялось 17 июля, заявил, что Москва намерена провести расследование антироссийской провокации в Буче. Он тогда высказал подозрение, что в этом событии немалую роль сыграли британские спецслужбы.

https://ukraina.ru/20230726/1048267264.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мария захарова, буча, великобритания, провокация