https://ukraina.ru/20230927/1049731402.html
Шойгу показали высокомобильную РСЗО с управляемыми боеприпасами
Шойгу показали высокомобильную РСЗО с управляемыми боеприпасами - 27.09.2023 Украина.ру
Шойгу показали высокомобильную РСЗО с управляемыми боеприпасами
Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) создает высокомобильную реактивную систему залпового огня с управляемыми планирующими боеприпасами. Об этом 27 сентября сообщило Минобороны России
2023-09-27T14:34
2023-09-27T14:34
2023-09-27T14:34
сергей шойгу
госзаказ
новости
предприятие
московская область
минобороны рф
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В среду, 27 сентября, глава ведомства Сергей Шойгу посетил с проверкой выполнения госзаказа одно из предприятий КТРВ в Московской области.Также корпорация показала министру запущенные в серийное производство новейшие образцы вооружения, созданные в рамках оперативной разработки и модернизации высокоточного оружия.Шойгу поставил задачу учесть замечания и предложения при выполнении государственного оборонного заказа.Как отметил министр, КТРВ занимает при выполнении ГОЗ "первые и передовые позиции". "Мы очень надеемся на то, что набранные темпы сохранятся не только в 2024 году, но и по отдельным направлениям они будут увеличены. На сегодняшний день наша совместная работа дает свои результаты, есть у нас и увеличение объема производства, не в процентах, а в разах, и все это крайне востребовано у нас в зоне специальной военной операции", - подчеркнул Шойгу.В марте 2023 года министр также проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии КТРВ в Подмосковье, тогда была поставлена задача по наращиванию темпов выпуска продукции в текущем году и двукратному увеличению объема производства высокоточных средств поражения.
https://ukraina.ru/20230926/1049701719.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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сергей шойгу, госзаказ, новости, предприятие, московская область, минобороны рф
Сергей Шойгу, госзаказ, Новости, предприятие, Московская область, Минобороны РФ
Шойгу показали высокомобильную РСЗО с управляемыми боеприпасами
Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) создает высокомобильную реактивную систему залпового огня с управляемыми планирующими боеприпасами. Об этом 27 сентября сообщило Минобороны России
В среду, 27 сентября, глава ведомства Сергей Шойгу посетил с проверкой выполнения госзаказа одно из предприятий КТРВ в Московской области.
"Министр обороны РФ заслушал доклад генерального директора корпорации Бориса Обносова о ходе реализации проекта по созданию высокомобильной реактивной системы залпового огня, оснащенной управляемыми реактивными снарядами с повышенными точностными характеристиками и управляемыми межвидовыми планирующими боеприпасами", - говорится в материале министерства.
Также корпорация показала министру запущенные в серийное производство новейшие образцы вооружения, созданные в рамках оперативной разработки и модернизации высокоточного оружия.
Шойгу поставил задачу учесть замечания и предложения при выполнении государственного оборонного заказа.
Как отметил министр, КТРВ занимает при выполнении ГОЗ "первые и передовые позиции".
"Мы очень надеемся на то, что набранные темпы сохранятся не только в 2024 году, но и по отдельным направлениям они будут увеличены. На сегодняшний день наша совместная работа дает свои результаты, есть у нас и увеличение объема производства, не в процентах, а в разах, и все это крайне востребовано у нас в зоне специальной военной операции", - подчеркнул Шойгу.
В марте 2023 года министр также проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии КТРВ в Подмосковье, тогда была поставлена задача по наращиванию темпов выпуска продукции в текущем году и двукратному увеличению объема производства высокоточных средств поражения.