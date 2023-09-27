Захарова рассказала, кто помогал Киеву атаковать Севастополь

Губернатор Севастополя напомнил горожанам, что во время воздушной тревоги нет "своих" и "чужих"

Михаил Развожаев прокомментировал скандал, который разразился после того, как охранник Дворца культуры рыбаков не пустил детей в укрытие во время воздушной тревоги