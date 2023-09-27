Захарова рассказала, кто помогал Киеву атаковать Севастополь - 27.09.2023 Украина.ру
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Захарова рассказала, кто помогал Киеву атаковать Севастополь
Захарова рассказала, кто помогал Киеву атаковать Севастополь - 27.09.2023 Украина.ру
Захарова рассказала, кто помогал Киеву атаковать Севастополь
Атака ВСУ на Севастополь реализовывалась в тесной координации с американскими и британскими специалистами. Об этом заявила на брифинге 27 сентября официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
2023-09-27T13:23
2023-09-27T13:23
севастополь
киев
захарова
ракета
новости
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"Двадцать второго сентября под ударом вновь оказался Севастополь, причем нет ни малейшего сомнения, что атака была заранее спланирована с использованием западных разведывательных средств, натовского спутникового оборудования, самолетов разведчиков и реализовалась с подачи и в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами", - заверила она.22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. Было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести, сообщило Минобороны РФ. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли и уничтожили на полигоне.
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севастополь, киев, захарова, ракета, новости
Севастополь, Киев, Захарова, Ракета, Новости

Захарова рассказала, кто помогал Киеву атаковать Севастополь

13:23 27.09.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
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Атака ВСУ на Севастополь реализовывалась в тесной координации с американскими и британскими специалистами. Об этом заявила на брифинге 27 сентября официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
"Двадцать второго сентября под ударом вновь оказался Севастополь, причем нет ни малейшего сомнения, что атака была заранее спланирована с использованием западных разведывательных средств, натовского спутникового оборудования, самолетов разведчиков и реализовалась с подачи и в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами", - заверила она.
22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. Было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести, сообщило Минобороны РФ. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли и уничтожили на полигоне.
Представление врио губернатора Севастополя М. Развожаева - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Вчера, 16:55
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СевастопольКиевЗахароваРакетаНовости
 
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