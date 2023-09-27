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Захарова рассказала, кто помогал Киеву атаковать Севастополь
Захарова рассказала, кто помогал Киеву атаковать Севастополь - 27.09.2023 Украина.ру
Захарова рассказала, кто помогал Киеву атаковать Севастополь
Атака ВСУ на Севастополь реализовывалась в тесной координации с американскими и британскими специалистами. Об этом заявила на брифинге 27 сентября официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
2023-09-27T13:23
2023-09-27T13:23
2023-09-27T13:23
севастополь
киев
захарова
ракета
новости
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"Двадцать второго сентября под ударом вновь оказался Севастополь, причем нет ни малейшего сомнения, что атака была заранее спланирована с использованием западных разведывательных средств, натовского спутникового оборудования, самолетов разведчиков и реализовалась с подачи и в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами", - заверила она.22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. Было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести, сообщило Минобороны РФ. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли и уничтожили на полигоне.
https://ukraina.ru/20230926/1049708178.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
севастополь, киев, захарова, ракета, новости
Севастополь, Киев, Захарова, Ракета, Новости
Захарова рассказала, кто помогал Киеву атаковать Севастополь
Атака ВСУ на Севастополь реализовывалась в тесной координации с американскими и британскими специалистами. Об этом заявила на брифинге 27 сентября официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова