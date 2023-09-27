https://ukraina.ru/20230927/1049725987.html
Экс-спикер теробороны ВСУ Чирилло рассказал Вовану и Лексусу правду о наёмниках на Украине
Экс-спикер теробороны ВСУ Чирилло рассказал Вовану и Лексусу правду о наёмниках на Украине - 27.09.2023 Украина.ру
Экс-спикер теробороны ВСУ Чирилло рассказал Вовану и Лексусу правду о наёмниках на Украине
Иностранные наёмники на Украине придерживаются крайне правых взглядов и употребляют наркотики, заявил/а экс-спикер Сил территориальной обороны (СТО) ВСУ Эштон Чирилло пранкерам Вовану и Лексусу. Ролик пранкеры разместили на своём канале в Rutube
2023-09-27T11:54
2023-09-27T11:54
2023-09-27T11:54
новости
украина
всу
спикер
пранкеры
иностранные наемники
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Пранкеры Вован и Лексус позвонили англоязычному спикеру ВСУ, американскому трансгендеру Сара Эштон-Чирилло от имени экс-президента Украины Петра Порошенко.Чирилло отметил/а, что наёмники приезжают на Украину только потому, что больше ничего не умеют, только воевать. Многие из наёмников принимают участие в боевых действиях лишь потому, что в своих странах у них нет никаких возможностей для самореализацииВ рядах ВСУ есть проблемы с морально-психологическим состоянием украинских боевиков, отметил/а Чирилло.21 сентября Сару Эштон-Чиррило со скандалом отстранили от должности официального представителя СТО ВСУ из-за призывов "убивать российских журналистов".Эштон-Чирилло был/а назначен/а на должность официального спикера ВСУ в начале августа. И уже в самом первом своем выступлении от лица украинских войск он/она заявил/а, что русские - "не люди".А в середине сентября Чирилло сделал/а новое громкое заявление, пообещав убивать пророссийских журналистов ради "Бога... и полного освобождения".Еще в 2019 году Эштон-Чирилло носил имя Майкл и вел жил среднестатистического американского обывателя с женой, ребенком и работой аналитиком на рынке недвижимости и директором по коммуникациям в медицинской фирме.После трансгендерного перехода семья распалась, а Чирилло занялся(лась) правозащитной деятельностью, а позже и вовсе отправился(лась) на фронт.После незначительного ранения в руку в Артемовске Чирилло вернулся(лась) в США с обещанием свобод для ЛГБТ и крымских татар. Через какое-то время "заслуги" трансгендера были оценены, и в начале августа 46-летнего(юю) американца(ку) назначили спикером ВСУ на западную аудиторию.
https://ukraina.ru/20230921/1049582529.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, всу, спикер, пранкеры, иностранные наемники
Новости, Украина, ВСУ, спикер, пранкеры, иностранные наемники
Экс-спикер теробороны ВСУ Чирилло рассказал Вовану и Лексусу правду о наёмниках на Украине
Иностранные наёмники на Украине придерживаются крайне правых взглядов и употребляют наркотики, заявил/а экс-спикер Сил территориальной обороны (СТО) ВСУ Эштон Чирилло пранкерам Вовану и Лексусу. Ролик пранкеры разместили на своём канале в Rutube
Пранкеры Вован и Лексус позвонили англоязычному спикеру ВСУ, американскому трансгендеру Сара Эштон-Чирилло от имени экс-президента Украины Петра Порошенко.
"И хотя я защищаю их (Иностранных наёмников. – Ред.) в публичных выступлениях, в частном порядке я отмечаю, что мне известно, что многие из них придерживаются крайне правых взглядов, существуют нацистские группировки, о которых мною был подготовлен доклад", - сказал/а экс-представитель СТО ВСУ.
Чирилло отметил/а, что наёмники приезжают на Украину только потому, что больше ничего не умеют, только воевать. Многие из наёмников принимают участие в боевых действиях лишь потому, что в своих странах у них нет никаких возможностей для самореализации
В рядах ВСУ есть проблемы с морально-психологическим состоянием украинских боевиков, отметил/а Чирилло.
"Иностранные солдаты приехали сюда за деньгами. Большинство из них. И такие люди в большей степени склонны к употреблению наркотиков, к стремлению обогатиться, они набивают деньги к себе в карманы", - резюмировал/а он/а.
21 сентября Сару Эштон-Чиррило со скандалом отстранили от должности официального представителя СТО ВСУ из-за призывов "убивать российских журналистов".
Эштон-Чирилло был/а назначен/а на должность официального спикера ВСУ в начале августа. И уже в самом первом своем выступлении от лица украинских войск он/она заявил/а, что русские - "не люди".
А в середине сентября Чирилло сделал/а новое громкое заявление, пообещав убивать пророссийских журналистов ради "Бога... и полного освобождения".
Еще в 2019 году Эштон-Чирилло носил имя Майкл и вел жил среднестатистического американского обывателя с женой, ребенком и работой аналитиком на рынке недвижимости и директором по коммуникациям в медицинской фирме.
После трансгендерного перехода семья распалась, а Чирилло занялся(лась) правозащитной деятельностью, а позже и вовсе отправился(лась) на фронт.
После незначительного ранения в руку в Артемовске Чирилло вернулся(лась) в США с обещанием свобод для ЛГБТ и крымских татар. Через какое-то время "заслуги" трансгендера были оценены, и в начале августа 46-летнего(юю) американца(ку) назначили спикером ВСУ на западную аудиторию.