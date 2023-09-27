Стоит ли "трясти" нефтегазовый сектор: Фролов об инициативе депутатов ГД и ценах на бензин - 27.09.2023 Украина.ру
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Стоит ли "трясти" нефтегазовый сектор: Фролов об инициативе депутатов ГД и ценах на бензин
Стоит ли "трясти" нефтегазовый сектор: Фролов об инициативе депутатов ГД и ценах на бензин - 27.09.2023 Украина.ру
Стоит ли "трясти" нефтегазовый сектор: Фролов об инициативе депутатов ГД и ценах на бензин
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов в эфире Украина.ру прокомментировал инициативу депутатов Госдумы о распространении налога на сверхприбыль на нефтегазовые компании, а также рассказал о парадоксе цен на моторное топливо по отношению к котировкам на СПБ Бирже
2023-09-27T10:45
2023-09-27T10:45
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бензин
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00:41 - Об инициативе распространения налога на сверхприбыль на нефтегазовые компании; 06:35 - О недостаточной подготовке в вопросе налоговых инициатив для нефтегазового сектора; 07:45 – Положительная динамика нефтяных котировок: долгосрочна ли тенденция? 15:23 - Чем грозит миру запрет на экспорт дизтоплива из России? 23:22 - Будет ли прослеживаться тенденция к снижению цен на моторное топливо?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, видео, фролов александр, госдума, налоги, бензин, топливо, видео
Новости, Видео, Фролов Александр, Госдума, налоги, Бензин, топливо

Стоит ли "трясти" нефтегазовый сектор: Фролов об инициативе депутатов ГД и ценах на бензин

10:45 27.09.2023
 
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Заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов в эфире Украина.ру прокомментировал инициативу депутатов Госдумы о распространении налога на сверхприбыль на нефтегазовые компании, а также рассказал о парадоксе цен на моторное топливо по отношению к котировкам на СПБ Бирже
00:41 - Об инициативе распространения налога на сверхприбыль на нефтегазовые компании;
06:35 - О недостаточной подготовке в вопросе налоговых инициатив для нефтегазового сектора;
07:45 – Положительная динамика нефтяных котировок: долгосрочна ли тенденция?
15:23 - Чем грозит миру запрет на экспорт дизтоплива из России?
23:22 - Будет ли прослеживаться тенденция к снижению цен на моторное топливо?
 
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