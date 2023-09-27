https://ukraina.ru/20230927/1049724762.html
Стоит ли "трясти" нефтегазовый сектор: Фролов об инициативе депутатов ГД и ценах на бензин
Стоит ли "трясти" нефтегазовый сектор: Фролов об инициативе депутатов ГД и ценах на бензин - 27.09.2023 Украина.ру
Стоит ли "трясти" нефтегазовый сектор: Фролов об инициативе депутатов ГД и ценах на бензин
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов в эфире Украина.ру прокомментировал инициативу депутатов Госдумы о распространении налога на сверхприбыль на нефтегазовые компании, а также рассказал о парадоксе цен на моторное топливо по отношению к котировкам на СПБ Бирже
2023-09-27T10:45
2023-09-27T10:45
2023-09-27T10:45
новости
видео
фролов александр
госдума
налоги
бензин
топливо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1b/1049724180_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c4c29e47a5e03884a40d707e501951ef.jpg
00:41 - Об инициативе распространения налога на сверхприбыль на нефтегазовые компании; 06:35 - О недостаточной подготовке в вопросе налоговых инициатив для нефтегазового сектора; 07:45 – Положительная динамика нефтяных котировок: долгосрочна ли тенденция? 15:23 - Чем грозит миру запрет на экспорт дизтоплива из России? 23:22 - Будет ли прослеживаться тенденция к снижению цен на моторное топливо?
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1b/1049724180_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4b9b1a2eb40846181fcdafd5911d34f5.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, видео, фролов александр, госдума, налоги, бензин, топливо, видео
Новости, Видео, Фролов Александр, Госдума, налоги, Бензин, топливо
Стоит ли "трясти" нефтегазовый сектор: Фролов об инициативе депутатов ГД и ценах на бензин
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов в эфире Украина.ру прокомментировал инициативу депутатов Госдумы о распространении налога на сверхприбыль на нефтегазовые компании, а также рассказал о парадоксе цен на моторное топливо по отношению к котировкам на СПБ Бирже
00:41 - Об инициативе распространения налога на сверхприбыль на нефтегазовые компании;
06:35 - О недостаточной подготовке в вопросе налоговых инициатив для нефтегазового сектора;
07:45 – Положительная динамика нефтяных котировок: долгосрочна ли тенденция?
15:23 - Чем грозит миру запрет на экспорт дизтоплива из России?
23:22 - Будет ли прослеживаться тенденция к снижению цен на моторное топливо?