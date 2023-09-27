https://ukraina.ru/20230927/1049723758.html

Польские правые тепло относятся к словам премьера Моравецкого о прекращении поставок вооружения Киеву

Польские правые тепло относятся к словам премьера Моравецкого о прекращении поставок вооружения Киеву - 27.09.2023 Украина.ру

Польские правые тепло относятся к словам премьера Моравецкого о прекращении поставок вооружения Киеву

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по поручению издания Rzeczpospolita и радио RMF FM

2023-09-27T10:31

2023-09-27T10:31

2023-09-27T10:31

новости

польша

украина

вооружение

матеуш моравецкий

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Заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что Варшава больше не будет предоставлять Украине никакого оружия, положительно оценивают 47,2% граждан страны, опрошенных агентством IBRiS по поручению Rzeczpospolita и RMF FM. Об этом говорится в публикации польского издания от 27 сентября.При этом 44,5% опрошенных считает это заявление неправильным, 8,3% участников опроса не имеют мнения по данному вопросу.Издание уточняет, что в группе, положительно воспринявшей слова Матеуша Моравецкого, в первую очередь находятся сторонники правящего лагеря (71%) и только 30% сторонников оппозиции.Слова премьер-министра хорошо оценивают в основном мужчины (51%), люди за пятьдесят (60%), сельские жители (60%), люди с самым низким уровнем образования (67%), уточняет Rzeczpospolita."Поэтому слова премьер-министра были тепло восприняты в основном сторонниками правых. Складывается впечатление, что Матеуш Моравецкий адресовал это послание в основном своему электорату и электорату партии "Конфедерация", за голоса которой он борется", - отмечается в статье.Издание напоминает, что Моравецкий ужесточил свою риторику 20 сентября, заявив, что Варшава в настоящее время сосредоточена на вооружении собственной армии и поэтому не оказывает военную помощь Киеву. Эти слова прозвучали в контексте напряженности в отношениях между Варшавой и Киевом, связанной с односторонними решением Польши ограничить ввоз украинской сельскохозяйственной продукции."Это вызвало эмоциональную реакцию президента Украины, который во время своего выступления на заседании Генассамблеи ООН заявил, что "некоторые друзья в Европе играют в солидарность в политическом театре"", - отмечает Rzeczpospolita.Позднее позицию Моравецкого попытался смягчить президент Польши Анджей Дуда, который заявил, что премьера неправильно поняли. Дуда сказал, что Моравецкий имел в виду, что Польша не будет передавать Украине современное вооружение, которое она поставляет собственной армии. Он напомнил, что Польша подписала контракт с Украиной на поставку 56 гаубиц Krab и что она должна выполнить это соглашение.

https://ukraina.ru/20230906/1049204873.html

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новости, польша, украина, вооружение, матеуш моравецкий