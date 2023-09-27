Польские правые тепло относятся к словам премьера Моравецкого о прекращении поставок вооружения Киеву - 27.09.2023 Украина.ру
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Польские правые тепло относятся к словам премьера Моравецкого о прекращении поставок вооружения Киеву
Польские правые тепло относятся к словам премьера Моравецкого о прекращении поставок вооружения Киеву - 27.09.2023 Украина.ру
Польские правые тепло относятся к словам премьера Моравецкого о прекращении поставок вооружения Киеву
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по поручению издания Rzeczpospolita и радио RMF FM
2023-09-27T10:31
2023-09-27T10:31
новости
польша
украина
вооружение
матеуш моравецкий
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Заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что Варшава больше не будет предоставлять Украине никакого оружия, положительно оценивают 47,2% граждан страны, опрошенных агентством IBRiS по поручению Rzeczpospolita и RMF FM. Об этом говорится в публикации польского издания от 27 сентября.При этом 44,5% опрошенных считает это заявление неправильным, 8,3% участников опроса не имеют мнения по данному вопросу.Издание уточняет, что в группе, положительно воспринявшей слова Матеуша Моравецкого, в первую очередь находятся сторонники правящего лагеря (71%) и только 30% сторонников оппозиции.Слова премьер-министра хорошо оценивают в основном мужчины (51%), люди за пятьдесят (60%), сельские жители (60%), люди с самым низким уровнем образования (67%), уточняет Rzeczpospolita."Поэтому слова премьер-министра были тепло восприняты в основном сторонниками правых. Складывается впечатление, что Матеуш Моравецкий адресовал это послание в основном своему электорату и электорату партии "Конфедерация", за голоса которой он борется", - отмечается в статье.Издание напоминает, что Моравецкий ужесточил свою риторику 20 сентября, заявив, что Варшава в настоящее время сосредоточена на вооружении собственной армии и поэтому не оказывает военную помощь Киеву. Эти слова прозвучали в контексте напряженности в отношениях между Варшавой и Киевом, связанной с односторонними решением Польши ограничить ввоз украинской сельскохозяйственной продукции."Это вызвало эмоциональную реакцию президента Украины, который во время своего выступления на заседании Генассамблеи ООН заявил, что "некоторые друзья в Европе играют в солидарность в политическом театре"", - отмечает Rzeczpospolita.Позднее позицию Моравецкого попытался смягчить президент Польши Анджей Дуда, который заявил, что премьера неправильно поняли. Дуда сказал, что Моравецкий имел в виду, что Польша не будет передавать Украине современное вооружение, которое она поставляет собственной армии. Он напомнил, что Польша подписала контракт с Украиной на поставку 56 гаубиц Krab и что она должна выполнить это соглашение.
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новости, польша, украина, вооружение, матеуш моравецкий
Новости, Польша, Украина, вооружение, Матеуш Моравецкий

Польские правые тепло относятся к словам премьера Моравецкого о прекращении поставок вооружения Киеву

10:31 27.09.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНеформальный ужин глав государств и правительств ЕС
Неформальный ужин глав государств и правительств ЕС - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по поручению издания Rzeczpospolita и радио RMF FM
Заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что Варшава больше не будет предоставлять Украине никакого оружия, положительно оценивают 47,2% граждан страны, опрошенных агентством IBRiS по поручению Rzeczpospolita и RMF FM. Об этом говорится в публикации польского издания от 27 сентября.
При этом 44,5% опрошенных считает это заявление неправильным, 8,3% участников опроса не имеют мнения по данному вопросу.
Издание уточняет, что в группе, положительно воспринявшей слова Матеуша Моравецкого, в первую очередь находятся сторонники правящего лагеря (71%) и только 30% сторонников оппозиции.
Слова премьер-министра хорошо оценивают в основном мужчины (51%), люди за пятьдесят (60%), сельские жители (60%), люди с самым низким уровнем образования (67%), уточняет Rzeczpospolita.
"Поэтому слова премьер-министра были тепло восприняты в основном сторонниками правых. Складывается впечатление, что Матеуш Моравецкий адресовал это послание в основном своему электорату и электорату партии "Конфедерация", за голоса которой он борется", - отмечается в статье.
Издание напоминает, что Моравецкий ужесточил свою риторику 20 сентября, заявив, что Варшава в настоящее время сосредоточена на вооружении собственной армии и поэтому не оказывает военную помощь Киеву. Эти слова прозвучали в контексте напряженности в отношениях между Варшавой и Киевом, связанной с односторонними решением Польши ограничить ввоз украинской сельскохозяйственной продукции.
"Это вызвало эмоциональную реакцию президента Украины, который во время своего выступления на заседании Генассамблеи ООН заявил, что "некоторые друзья в Европе играют в солидарность в политическом театре"", - отмечает Rzeczpospolita.
Позднее позицию Моравецкого попытался смягчить президент Польши Анджей Дуда, который заявил, что премьера неправильно поняли. Дуда сказал, что Моравецкий имел в виду, что Польша не будет передавать Украине современное вооружение, которое она поставляет собственной армии. Он напомнил, что Польша подписала контракт с Украиной на поставку 56 гаубиц Krab и что она должна выполнить это соглашение.
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6 сентября, 13:31
Экс-президент Польши: Качиньский и Моравецкий отворачиваются от Украины, и на то есть причинаПравящая партия Польши "Право и Справедливость" использует антиукраинскую риторику ради голосов на парламентских выборах, которые состоятся 15 октября. Такое заявление в эфире местного радио RFM24 сделал 6 сентября экс-президент Польши Бронислав Коморовский
 
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