Киев поблагодарил Варшаву за поставки танков - 27.09.2023 Украина.ру
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Киев поблагодарил Варшаву за поставки танков
Киев поблагодарил Варшаву за поставки танков - 27.09.2023 Украина.ру
Киев поблагодарил Варшаву за поставки танков
Министр обороны Украины Рустем Умеров в телефонном разговоре с польским коллегой Мариушем Блащаком заявил о лидерстве Варшавы в "танковой коалиции"
2023-09-27T09:54
2023-09-27T09:54
новости
украина
польша
танки
поставки
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Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор со своим польским коллегой Мариушем Блащаком и поблагодарил Варшаву "за лидерство в танковой коалиции". Об этом Умеров сообщил 27 сентября на своей странице в соцсетях."Имел телефонный звонок с Мариушем Блащаком - министром национальной обороны Польши. Поблагодарил Польшу за лидерство в танковой коалиции", - рассказал Умеров на своей странице в социальной сети Х.При этом Умеров не уточнил, какие темы обсуждались в ходе телефонных переговоров.Также глава минобороны Украины поблагодарил Варшаву "за значительную помощь", оказанную с февраля 2022 года.Как сообщало издание Украина.ру, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что Польша прекратила поставки вооружения на Украину, так как сама активно вооружается. Позднее пресс-секретарь польского правительства Петер Мюллер уточнил, что Варшава поставляет оружие Украине лишь по ранее достигнутым договоренностям.Заявление Моравецкого о прекращении вооружения Киеву последовало после заявления украинских властей о подаче иска в ВТО в отношении Польши из-за продления эмбарго на импорт зерна с Украины.
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новости, украина, польша, танки, поставки
Новости, Украина, Польша, танки, поставки

Киев поблагодарил Варшаву за поставки танков

09:54 27.09.2023
 
© commons.wikimedia.org / HiuppoТанк Польша PT-91 Twardy
Танк Польша PT-91 Twardy - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© commons.wikimedia.org / Hiuppo
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Министр обороны Украины Рустем Умеров в телефонном разговоре с польским коллегой Мариушем Блащаком заявил о лидерстве Варшавы в "танковой коалиции"
Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор со своим польским коллегой Мариушем Блащаком и поблагодарил Варшаву "за лидерство в танковой коалиции". Об этом Умеров сообщил 27 сентября на своей странице в соцсетях.
"Имел телефонный звонок с Мариушем Блащаком - министром национальной обороны Польши. Поблагодарил Польшу за лидерство в танковой коалиции", - рассказал Умеров на своей странице в социальной сети Х.
При этом Умеров не уточнил, какие темы обсуждались в ходе телефонных переговоров.
Также глава минобороны Украины поблагодарил Варшаву "за значительную помощь", оказанную с февраля 2022 года.
Как сообщало издание Украина.ру, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что Польша прекратила поставки вооружения на Украину, так как сама активно вооружается. Позднее пресс-секретарь польского правительства Петер Мюллер уточнил, что Варшава поставляет оружие Украине лишь по ранее достигнутым договоренностям.
Заявление Моравецкого о прекращении вооружения Киеву последовало после заявления украинских властей о подаче иска в ВТО в отношении Польши из-за продления эмбарго на импорт зерна с Украины.
Американские ракеты Patriot размещены в Польше - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
25 сентября, 18:12
США даст Польше $2 млрд в долг на оборонуВашингтон выдаст Варшаве заем в размере $2 миллиарда на модернизацию обороны страны. Сообщение об этом появилось на сайте Госдепа 25 сентября
 
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09:54Киев поблагодарил Варшаву за поставки танков
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