https://ukraina.ru/20230927/1049722197.html

Киев поблагодарил Варшаву за поставки танков

Киев поблагодарил Варшаву за поставки танков - 27.09.2023 Украина.ру

Киев поблагодарил Варшаву за поставки танков

Министр обороны Украины Рустем Умеров в телефонном разговоре с польским коллегой Мариушем Блащаком заявил о лидерстве Варшавы в "танковой коалиции"

2023-09-27T09:54

2023-09-27T09:54

2023-09-27T09:54

новости

украина

польша

танки

поставки

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Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор со своим польским коллегой Мариушем Блащаком и поблагодарил Варшаву "за лидерство в танковой коалиции". Об этом Умеров сообщил 27 сентября на своей странице в соцсетях."Имел телефонный звонок с Мариушем Блащаком - министром национальной обороны Польши. Поблагодарил Польшу за лидерство в танковой коалиции", - рассказал Умеров на своей странице в социальной сети Х.При этом Умеров не уточнил, какие темы обсуждались в ходе телефонных переговоров.Также глава минобороны Украины поблагодарил Варшаву "за значительную помощь", оказанную с февраля 2022 года.Как сообщало издание Украина.ру, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что Польша прекратила поставки вооружения на Украину, так как сама активно вооружается. Позднее пресс-секретарь польского правительства Петер Мюллер уточнил, что Варшава поставляет оружие Украине лишь по ранее достигнутым договоренностям.Заявление Моравецкого о прекращении вооружения Киеву последовало после заявления украинских властей о подаче иска в ВТО в отношении Польши из-за продления эмбарго на импорт зерна с Украины.

https://ukraina.ru/20230925/1049685716.html

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новости, украина, польша, танки, поставки