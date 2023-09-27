Киев поблагодарил Варшаву за поставки танков
Министр обороны Украины Рустем Умеров в телефонном разговоре с польским коллегой Мариушем Блащаком заявил о лидерстве Варшавы в "танковой коалиции"
Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор со своим польским коллегой Мариушем Блащаком и поблагодарил Варшаву "за лидерство в танковой коалиции". Об этом Умеров сообщил 27 сентября на своей странице в соцсетях.
"Имел телефонный звонок с Мариушем Блащаком - министром национальной обороны Польши. Поблагодарил Польшу за лидерство в танковой коалиции", - рассказал Умеров на своей странице в социальной сети Х.
При этом Умеров не уточнил, какие темы обсуждались в ходе телефонных переговоров.
Также глава минобороны Украины поблагодарил Варшаву "за значительную помощь", оказанную с февраля 2022 года.
Как сообщало издание Украина.ру, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что Польша прекратила поставки вооружения на Украину, так как сама активно вооружается. Позднее пресс-секретарь польского правительства Петер Мюллер уточнил, что Варшава поставляет оружие Украине лишь по ранее достигнутым договоренностям.
Заявление Моравецкого о прекращении вооружения Киеву последовало после заявления украинских властей о подаче иска в ВТО в отношении Польши из-за продления эмбарго на импорт зерна с Украины.