https://ukraina.ru/20230927/1049716848.html

"Республика Холодный Яр". Как было ликвидировано последнее гнездо петлюровской атаманщины

"Республика Холодный Яр". Как было ликвидировано последнее гнездо петлюровской атаманщины - 27.09.2023 Украина.ру

"Республика Холодный Яр". Как было ликвидировано последнее гнездо петлюровской атаманщины

Сейчас название "Холодный яр" носит 93 отдельная механизированная бригада ВСУ – знаменитые "киборги", защищавшие Донецкие аэропорт. Учитывая насаждаемые в украинской армии традиции, столь заслуженная часть не может не называться в честь какого-то исключительно мерзкого явления. И это действительно так

2023-09-27T17:59

2023-09-27T17:59

2023-09-27T17:59

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Период Гражданской войны 1918-20 годов на Украине был характерен таким явлением как "атаманщина", когда наиболее естественной формой государственности была сельская банда. В прославляемой официальной пропагандой книге Василия Шкляра "Чёрный ворон" повстанцы Холодного яра, якобы воюющие против "оккупационной власти", честно называют себя бандитами и действуют как бандиты. Хорошая такая традиция…Конец "Холодноярской республике" наступил 101 год назад, когда 30 30 сентября 1922 года, в городке Звенигородка Киевской губернии (ныне Черкасской области) были арестованы атаманы бандитского объединения, возникшего в 1919 году с центром в Троицком Мотроненском женском монастыре Чигиринского уезда Киевской губернии. Благодаря этому аресту ГПУ удалось полностью очистить от бандитов территорию Холодного яра уже к концу 1923 года.В 1918 году игуменья Мотроненского монастыря обратилась к жителям близлежащего села Мельники с просьбой защитить монастырь от разграбления. В результате был создан отряд самообороны в количестве 22 человек под руководством Олексы Чучупака – сельского учителя, служившего во время Первой Мировой войны в царской армии.Со временем отряд преобразовали в полк. Командиром избрали брата Олексы Василия Чучупака – тоже учителя и во время войны – прапорщика. Другой брат, Пётр, стал начальником штаба. Численность полка доходила до 2 000 человек. Крупнейшая военная операция братьев – захват Черкасс, откуда они в 1919 году выбили белогвардейский гарнизон.Так образовалась Холодноярская республика. В её состав вошли 25 сёл, из жителей которых набрали крестьянскую повстанческую армию, насчитывающую порядка 15 000 человек. Оружие было далеко не у всех, зато все гордо именовали себя казаками, а своих командиров – атаманами.В ноябре 1919 года Холодноярскую республику посетил Андрей Гулый-Гуленко, носивший пышное звание главного атаман Екатеринославщины и Херсонщины, и, хотя Холодный яр располагался на юге Киевской губернии, формально его войско подчинялось именно Гуленко. На тот момент под началом Василя Чучупака воевали атаманы: Герасим Нестеренко (Орёл), Трифон Гладченко, Михаил Мелашко, Сирко, Глаз, Черногузский (Чёрный Ворон), Мефодий Голык (Залезняк), Семён Волк, Олекса Коцюбенко, Калюжный, Канатенко.19 февраля 1920 (по другим данным 20 марта или даже 12 апреля) года в бою с большевиками в районе хутора Кресельцы (ныне в составе села Мельники) погиб Василий Чучупак. Главным атаманом Холодноярской республики стал его заместитель Иван Деркач. На период его командования пришлось антисоветское восстание весны-осени 1920 года.В мае 1920 года в северных уездах Екатеринославской и Херсонской губернии сформировался крупное повстанческое соединение, именовавшееся Степной дивизией УНР. Крупнейшим их достижением стал захват на 4 часа губернского центра Херсона в июле 1920 года. После этого рейда дивизия направилась на север, через Белозерку и Каменку на Чигирин. Дойдя до Холодного яра, дивизия объединилась с Холодноярскими вооружёнными силами.24 сентября 1920 года в Медведевке на совещание с участием командиров Степной дивизии собрались холодноярские атаманы и атаманы соседних регионов. Здесь, главным атаманом всех повстанческих отрядов Холодного яра и окрестностей избрали Костя Блакитного (Константина Пестушко) – командующего Степной дивизией.Но, в октябре он сложил с себя полномочия во главе Степной дивизии отправился в Екатеринославскую губернию. Там началась карательная операция большевиков, а большинство бойцов Костя были родом оттуда. Таким образом, силы повстанцев разделились, что позволило к концу октября 1920 года подавить восстание превосходящими силами Красной Армии.Последним Главным атаманом Холодноярской республики стал Герасим Нестеренко (Орёл). В августе 1921 года в Холодный яр попытался прорваться Махно с остатками своей армии, но под ударами 25-й Чапаевской дивизии он повернул на юго-запад.1 декабря 1920 года Феликса Эдмундовича Дзержинского вызвали к Владимиру Ильичу Ленину. Будучи обеспокоенным активизацией на Украине повстанческого движения и образованием за границей координирующих это сопротивление центров, Ленин приказал Дзержинскому в кратчайшие сроки разработать план их нейтрализации.Уже через четыре дня глава ЧК представил план, по которому предусмотрел формирование спецотрядов по ликвидации лидеров сопротивления. Предлагался метод взятия заложников и внедрение агентов-провокаторов. Ленин план утвердил.Наиболее удачными операциями ЧК стали операции "Трест" и "Синдикат", в ходе которых чекисты нейтрализовали организации: "Народный союз защиты родины и свободы" (её глава, уроженец Харькова, Борис Савинков попал в руки ОГПУ); а также "Высший монархический совет" в Берлине и "Российский общевойсковой союз" в Париже во главе с генералом Александром Кутеповым. Так же в ходе операции "Синдикат" чекистам удалось захватить и ликвидировать британского разведчика Сиднея Рейли.Видя эффективность таких контрразведывательных мер, этот же метод применили и на Украине.Операцию против повстанческой Холодноярской республики Украинская ГПУ начала в 1922 году. Перед чекистами стояла цель заманить атаманов в ловушку, захватить и принудить признать на Украине Советскую власть. Началось формирование механизма реализации плана – "Черноморской повстанческой группы".Ещё в 1921 году чекистам удалось нейтрализовать часть украинских атаманов путём объявления амнистии для тех, кто добровольно сложит оружие. 4 августа в районе села Жаботин сдались: председатель Холодноярского окружного штаба Иван Петренко, порядка 30 атаманов и 76 человек охраны.Позже они направили письмо ещё сражавшимся в Холодном яру атаманам с призывом сложить оружие и перейти на сторону Советской власти. Но, их призыв не возымел должного действия – все "амнистированные" были ликвидированы в ноябре 1921 года.Был дан старт операции по ликвидации остальных повстанцев – руководить ею назначили чекиста Ефима Георгиевича Евдокимова. Во времена ежовских чисток его самого ликвидировали, но это было потом, а пока он разрабатывал операцию, которую разделили на три этапа:1. Выход на одного из атаманов "Холодного яра", имеющего влияние на других, и убеждение его и остальных в существовании мифической "Черноморской повстанческой группы".2. Затем предстояло заставить атаманов временно отказаться от активных действий, ссылаясь на приказ Петлюры.3. На третьем этапе требовалось заманить атаманов в ловушку и нейтрализовать их.Чекистам удалось захватить и завербовать направлявшихся в Холодный яр из Польши полковника Трофименко и сотника Терещенко. Трофименко пользовался среди повстанцев непререкаемым авторитетом. Его сделали командующим "Черноморской повстанческой группы" под псевдонимом "полковника генштаба Гамалия". Сотника Терещенко сделали начальником его штаба под псевдонимом "сотника Завирюхи".Вскоре командующий Гамалия подписал приказ №7 от 28 августа 1922 года: "Господа атаманы, старшины и казаки, пришло время, когда нужно подсчитать все наши силы. Каждый боец должен быть взят на учёт". Запрещались какие-либо активные действия с отсылкой на соответствующий приказ Головного атамана Симона Петлюры.Гамалие и Завирюхе удалось практически полностью заморозить боевую деятельность повстанческих отрядов. С целью окончательного усыпления бдительности атаманов в том же приказе №7 указывалось, что: Ларион Завгородний назначается начдивом 1-й конной Холодноярской дивизии, Мефодий Голик (Зализняк) – командиром 1-го конного полка дивизии и начальником дивизиона бронепоездов, Николай Скляр(Чёрный Ворон) – командиром 2-го полка, Денис Гупало – 3-го, атаман Вороной – 4-го.Теперь, всё было готово для проведения третьего этапа операции.По отрядам распространили приказ Гамалии-Трофименко №10 от 16 сентября 1922 года:"Господа атаманы, старшины и казаки. Пробил час, когда вы должны доказать свою искренность в борьбе за независимость края. На этих днях начинается общее движение. Как у вас, так и по другим группам, должно быть решено, начинать ли 29-30 сентября движение здесь, идти ли поддержать пограничную полосу, которая начнет первой и на которой лежит большая ответственность.Учитывая следующее движение 30 сентября назначаю групповой съезд для решения плана движения и других дел. Местом съезда назначаю г. Звенигородку".Согласно приказу, 26 сентября Денис Гупало, Мефодий Голик (Зализняк), Добровольский, Василь Ткаченко собрались у атамана Лариона Завгороднего, где их встретил его адъютант Тимофей Компанеец.После знакомства атаманов с полковником Гамалием, отряд днём въехал в Звенигородку. Гамалия пригласил атаманов Завгороднего и Голика-Зализника к себе домой на обед. Приведя себя с дороги в порядок, атаманы пообедали, после чего Гамалия вручил Завгороднему оригинал приказа о назначении начдивом 1-й Холодноярской конной дивизии и карту района действия. Как только стемнело, они выехали на съезд.По приезду на конспиративную квартиру, атаманов сразу же арестовали без единого выстрела.К началу 1923 года в Киеве, в Лукьяновской тюрьме скопились 42 повстанческих командира, в том числе и атаманы Холодного яра.Затем сотник Завирюха, который на самом деле Терещенко, разработал легенду о своём "чудесном спасении" вернулся в Холодный яр, где объединил обезглавленные отряды под своим началом, после чего они были окончательно нейтрализованы.Таким образом, территория Холодного яра и Чёрного леса были почти полностью зачищены от бандитов в течение 1923 года – единичные случаи разбоя в Холодном яру продолжались вплоть до 1925 года.2 февраля 1923 года состоялся суд, по решению которого вынесли приговор о смертной казни для Ларина Завгороднего, Дениса Гупало, Мефодия Голика (Зализняка), Трофима Компанейца, Василия Ткаченко, Константина Здобудь Волю, Ивана Ляшенко, Григория Яковенко, Юрия Дробатковского. 10 лет лишения свободы получил только некий Леонид Мушкет.Все смертники содержались в Лукьяновской тюрьме в камере №1 вместе с их казаками.Утром 9 февраля 1923 года во время утренней раздачи кипятка заключённым холодноярцам удалось завладеть оружием надсмотрщика. Они вырвались в коридор и захватили дежурное помещение с оружием. Заключённые сумели прорваться к выходу во внутренний двор, но здесь их ждал пулемёт, расчёт которого застать врасплох не удалось. Некоторые заключённые покончили с собой, остальных захватили живьём, но ночью всё равно расстреляли.Так закончилась история холодноярских атаманов. Во времена СССР их постарались забыть, но в 1991 году история сделала крутой поворот – Украина вновь встала на националистические рельсы. 19 октября 2016 года все атаманы были реабилитированы. В честь этих "героев" теперь переименовывают улицы и площади, в городах и сёлах ставят памятники, называют воинские подразделения, которые стараются держать "марку" и сражаться с той же яростью – бессмысленной и беспощадной.

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Алексей Стаценко

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Алексей Стаценко

история, история украины, история ссср, гпу, бандиты, атаманы, гражданская война, 1920-е