"Ему пора уходить": эксперт рассказал о большой чистке и кого США готовят на место Зеленского
© AP / Yves Herman
© AP / Yves Herman
Власти США недовольны Владимиром Зеленским и считают, что он ведет слишком самостоятельную политику, которая не соответствует их интересам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
Конфликт между Варшавой и Киевом имеет в большей степени политическую подоплёку. Таким образом США поддерживают экономическое давление на Украину и сигнализируют, что Зеленскому пора покинуть президентский пост, рассказал Зубец.
С помощью зернового скандала Штаты портят Зеленскому имидж, а человек с убитой репутацией не может выиграть на выборах, которые состоятся, скорее всего, весной следующего года, добавил эксперт.
"Американцы настроены на то, что либо Зеленский уйдет сам, либо на этих выборах к власти придет кто-то вроде [главкома ВСУ Валерия] Залужного. И потому, что Залужный — конкурент Зеленского, на него шьют уголовное дело о сдаче южных регионов в начале СВО", - подчеркнул Зубец.
У Валерия Залужного очень плотные связи с Америкой. Он каждую неделю выходит на связи с чиновниками из США, обсуждает поставки оружия, стратегию и тактику. За ним пока не стоят большие олигархические кланы, заключил собеседник издания.
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