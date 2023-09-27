"Ему пора уходить": эксперт рассказал о большой чистке и кого США готовят на место Зеленского - 27.09.2023 Украина.ру
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"Ему пора уходить": эксперт рассказал о большой чистке и кого США готовят на место Зеленского
"Ему пора уходить": эксперт рассказал о большой чистке и кого США готовят на место Зеленского - 27.09.2023 Украина.ру
"Ему пора уходить": эксперт рассказал о большой чистке и кого США готовят на место Зеленского
Власти США недовольны Владимиром Зеленским и считают, что он ведет слишком самостоятельную политику, которая не соответствует их интересам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
2023-09-27T07:13
2023-09-27T07:13
новости
сша
владимир зеленский
украина
выборы
валерий залужный
репутация
украинская власть
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Конфликт между Варшавой и Киевом имеет в большей степени политическую подоплёку. Таким образом США поддерживают экономическое давление на Украину и сигнализируют, что Зеленскому пора покинуть президентский пост, рассказал Зубец.С помощью зернового скандала Штаты портят Зеленскому имидж, а человек с убитой репутацией не может выиграть на выборах, которые состоятся, скорее всего, весной следующего года, добавил эксперт.У Валерия Залужного очень плотные связи с Америкой. Он каждую неделю выходит на связи с чиновниками из США, обсуждает поставки оружия, стратегию и тактику. За ним пока не стоят большие олигархические кланы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230926/1049706400.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, владимир зеленский, украина, выборы, валерий залужный, репутация, украинская власть
Новости, США, Владимир Зеленский, Украина, выборы, Валерий Залужный, репутация, украинская власть

"Ему пора уходить": эксперт рассказал о большой чистке и кого США готовят на место Зеленского

07:13 27.09.2023
 
© AP / Yves Herman
- РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© AP / Yves Herman
Читать в
Власти США недовольны Владимиром Зеленским и считают, что он ведет слишком самостоятельную политику, которая не соответствует их интересам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
Конфликт между Варшавой и Киевом имеет в большей степени политическую подоплёку. Таким образом США поддерживают экономическое давление на Украину и сигнализируют, что Зеленскому пора покинуть президентский пост, рассказал Зубец.
С помощью зернового скандала Штаты портят Зеленскому имидж, а человек с убитой репутацией не может выиграть на выборах, которые состоятся, скорее всего, весной следующего года, добавил эксперт.
"Американцы настроены на то, что либо Зеленский уйдет сам, либо на этих выборах к власти придет кто-то вроде [главкома ВСУ Валерия] Залужного. И потому, что Залужный — конкурент Зеленского, на него шьют уголовное дело о сдаче южных регионов в начале СВО", - подчеркнул Зубец.
У Валерия Залужного очень плотные связи с Америкой. Он каждую неделю выходит на связи с чиновниками из США, обсуждает поставки оружия, стратегию и тактику. За ним пока не стоят большие олигархические кланы, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Вчера, 16:00
Зачем деда-бандеровца притащили в парламент Канады и куда Зеленский загнал Байдена - ЕвстафьевПолитолог, профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев в студии Украина.ру раскрыл причину желания Запада провести выборы на Украине, а также объяснил, как престарелый украинский нацист оказался в канадском парламенте и рассказал о стратегических целях США в Армении
 
НовостиСШАВладимир ЗеленскийУкраинавыборыВалерий Залужныйрепутацияукраинская власть
 
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Заголовок открываемого материала
09:55Спикер канадского парламента, пригласивший нациста на заседание, подал в отставку
09:54Киев поблагодарил Варшаву за поставки танков
09:39Сенат США предложил сократить помощь Украине почти в 6 раз
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09:00Атаки и насильственная эвакуация, сдача в плен, сокращение помощи. Главное на Украине на утро 27 сентября
08:00Бендеры - ключ от ворот Северного Причерноморья. В преддверии присоединения Крыма
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07:50Эксперт объяснил, какое вооружение "потянет" российский ВПК в условиях войны на Украине
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07:29Эксперт раскрыл, когда Залужный зачистит власть на Украине и на кого "спишут" смерть Зеленского
07:28Коричневые линии. Украинский скандал отправил в отставку канадского спикера
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