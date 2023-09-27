https://ukraina.ru/20230927/1049706546.html

"Ему пора уходить": эксперт рассказал о большой чистке и кого США готовят на место Зеленского

"Ему пора уходить": эксперт рассказал о большой чистке и кого США готовят на место Зеленского - 27.09.2023 Украина.ру

"Ему пора уходить": эксперт рассказал о большой чистке и кого США готовят на место Зеленского

Власти США недовольны Владимиром Зеленским и считают, что он ведет слишком самостоятельную политику, которая не соответствует их интересам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец

2023-09-27T07:13

2023-09-27T07:13

2023-09-27T07:13

новости

сша

владимир зеленский

украина

выборы

валерий залужный

репутация

украинская власть

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Конфликт между Варшавой и Киевом имеет в большей степени политическую подоплёку. Таким образом США поддерживают экономическое давление на Украину и сигнализируют, что Зеленскому пора покинуть президентский пост, рассказал Зубец.С помощью зернового скандала Штаты портят Зеленскому имидж, а человек с убитой репутацией не может выиграть на выборах, которые состоятся, скорее всего, весной следующего года, добавил эксперт.У Валерия Залужного очень плотные связи с Америкой. Он каждую неделю выходит на связи с чиновниками из США, обсуждает поставки оружия, стратегию и тактику. За ним пока не стоят большие олигархические кланы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230926/1049706400.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, владимир зеленский, украина, выборы, валерий залужный, репутация, украинская власть