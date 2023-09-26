https://ukraina.ru/20230926/1049713449.html

Позвал нациста в парламент: канадского спикера просят уйти вслед за гостем

Позвал нациста в парламент: канадского спикера просят уйти вслед за гостем - 26.09.2023 Украина.ру

Позвал нациста в парламент: канадского спикера просят уйти вслед за гостем

Спикер палаты общин Канады Энтони Рота столкнулся с жестким давлением своих коллег, которые требуют его уволиться после того, как Рота пригласил на заседание парламента участника добровольческой дивизии "Галичина" войск СС. Об этом 26 сентября написал Тhe globe and mail

2023-09-26T18:25

2023-09-26T18:25

2023-09-26T18:25

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спикер

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Лидер консерваторов Пьер Пуальевр заявил что Рота и премьер-министр Канады Джастин Трюдо "опозорили Канаду" и теперь спикеру "придется уйти в отставку"."Это не оправдывает неспособность Джастина Трюдо провести проверку своего огромного дипломатического и разведывательного аппарата и не допустить чествования нацистов", - сказал Пуалиевр.Трюдо ответил, что уже говорил с Ротой, и тот "обдумывает свое будущее на посту спикера", чтобы "обеспечить достоинство Палаты представителей в будущем".На пятничное заседание парламента в честь визита Владимира Зеленского в числе прочих был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских.Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил, что не был в курсе приглашения в парламент страны и планов чествования украинского эсэсовца, которого нашел спикер палаты общин Энтони Рота.Позже Рота на своей странице в социальной сети X написал, что ошибся и принес извинения за приглашение в парламент ветерана дивизии СС "Галичина". Рота признал, что это была полностью его инициатива и он глубоко сожалеет о своем решении.Примечательно, что лояльная украинским нацистам Варшава взорвалась гневом негодования, когда эсэсовца из "Галичины" чествовали в парламенте Канады. Во вторник, 26 сентября, замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что спикер Палаты общин Канады Энтони Рота должен уйти в отставку после приглашения в парламент такого "героя".А во вторник, 26 сентября, министр образования и науки Польши Пшемыслав Чарнек заявил, что Варшава потребует экстрадиции из Канады участника добровольческой дивизии "Галичина" войск СС Ярослав Хунка.Добровольческая дивизия СС "Галичина" - принятое на Украине название 14. Waffen-Grenadier-Division der SS (собственное название "Galizien" было неофициальным). Название дивизии отражает регион, в котором она создавалась - дистрикт Галиция. Галичина или Галиция - часть Западной Украины. Название от города Галич - столицы средневекового Галицкого княжества. Сейчас Галичина - территории Львовской, Тернопольскуой и Ивано-Франковской областей.В 1943 году немецкие власти при информационно-пропагандисткой поддержке ОУН(м)* собрали порядка 80 тыс. добровольцев для формирования гренадерской дивизии (13 тыс.) и отдельных полицейских частей. Первоначально дивизия использовалась как карательное соединение. В частности принимала участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек.В середине июля 1944 года дивизия первого набора была разгромлена Красной армией в боях под Бродами. Из резервных и учебных частей была сформирована новая дивизия, которая принимала участие в подавлении Словацкого национального восстания и и боях с югославскими партизанами.В мае 1945 года дивизия сдалась союзникам. Значительная часть бойцов и офицеров была вывезена в Великобританию, а оттуда в Канаду и США. Часть бывших солдат и офицеров принимали участие в деятельности УПА* на территории Западной Украины. По решению Нюрнбергского трибунала СС признана преступной организацией, включая национальные армейские дивизии СС. Однако сейчас на Украине проводится кампания по героизации дивизии, ее солдат и офицеров, не смотря на то, что Украина признает решения Нюрнбергского трибунала.*Признан в РФ террористической организацией.

https://ukraina.ru/20230926/1049710356.html

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новости, канада, нацисты, спикер