https://ukraina.ru/20230926/1049706400.html

Зачем деда-бандеровца притащили в парламент Канады и куда Зеленский загнал Байдена - Евстафьев

Зачем деда-бандеровца притащили в парламент Канады и куда Зеленский загнал Байдена - Евстафьев - 26.09.2023 Украина.ру

Зачем деда-бандеровца притащили в парламент Канады и куда Зеленский загнал Байдена - Евстафьев

Политолог, профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев в студии Украина.ру раскрыл причину желания Запада провести выборы на Украине, а также объяснил, как престарелый украинский нацист оказался в канадском парламенте и рассказал о стратегических целях США в Армении

2023-09-26T16:00

2023-09-26T16:00

2023-09-26T16:00

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00:44 - Скандал с украинским нацистом в канадском парламенте: кто был организатором? 06:35 – Годовщина диверсии на "Северных потоках"; 09:27 – Президентские выборы на Украине: сольют ли США Зеленского? 19:00 – О намерениях США в Армении.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, видео, дмитрий евстафьев, украина, нацисты, северный поток, сша, армения, видео