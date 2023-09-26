Зачем деда-бандеровца притащили в парламент Канады и куда Зеленский загнал Байдена - Евстафьев - 26.09.2023 Украина.ру
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Зачем деда-бандеровца притащили в парламент Канады и куда Зеленский загнал Байдена - Евстафьев
Зачем деда-бандеровца притащили в парламент Канады и куда Зеленский загнал Байдена - Евстафьев - 26.09.2023 Украина.ру
Зачем деда-бандеровца притащили в парламент Канады и куда Зеленский загнал Байдена - Евстафьев
Политолог, профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев в студии Украина.ру раскрыл причину желания Запада провести выборы на Украине, а также объяснил, как престарелый украинский нацист оказался в канадском парламенте и рассказал о стратегических целях США в Армении
2023-09-26T16:00
2023-09-26T16:00
новости
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дмитрий евстафьев
украина
нацисты
северный поток
сша
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00:44 - Скандал с украинским нацистом в канадском парламенте: кто был организатором? 06:35 – Годовщина диверсии на "Северных потоках"; 09:27 – Президентские выборы на Украине: сольют ли США Зеленского? 19:00 – О намерениях США в Армении.
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, видео, дмитрий евстафьев, украина, нацисты, северный поток, сша, армения, видео
Новости, Видео, Дмитрий Евстафьев, Украина, нацисты, Северный поток, США, Армения

Зачем деда-бандеровца притащили в парламент Канады и куда Зеленский загнал Байдена - Евстафьев

16:00 26.09.2023
 
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Политолог, профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев в студии Украина.ру раскрыл причину желания Запада провести выборы на Украине, а также объяснил, как престарелый украинский нацист оказался в канадском парламенте и рассказал о стратегических целях США в Армении
00:44 - Скандал с украинским нацистом в канадском парламенте: кто был организатором?
06:35 – Годовщина диверсии на "Северных потоках";
09:27 – Президентские выборы на Украине: сольют ли США Зеленского?
19:00 – О намерениях США в Армении.
 
НовостиВидеоДмитрий ЕвстафьевУкраинанацистыСеверный потокСШААрмения
 
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