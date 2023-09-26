https://ukraina.ru/20230926/1049706400.html
Зачем деда-бандеровца притащили в парламент Канады и куда Зеленский загнал Байдена - Евстафьев
Зачем деда-бандеровца притащили в парламент Канады и куда Зеленский загнал Байдена - Евстафьев - 26.09.2023 Украина.ру
Зачем деда-бандеровца притащили в парламент Канады и куда Зеленский загнал Байдена - Евстафьев
Политолог, профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев в студии Украина.ру раскрыл причину желания Запада провести выборы на Украине, а также объяснил, как престарелый украинский нацист оказался в канадском парламенте и рассказал о стратегических целях США в Армении
2023-09-26T16:00
2023-09-26T16:00
2023-09-26T16:00
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00:44 - Скандал с украинским нацистом в канадском парламенте: кто был организатором? 06:35 – Годовщина диверсии на "Северных потоках"; 09:27 – Президентские выборы на Украине: сольют ли США Зеленского? 19:00 – О намерениях США в Армении.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, видео, дмитрий евстафьев, украина, нацисты, северный поток, сша, армения, видео
Новости, Видео, Дмитрий Евстафьев, Украина, нацисты, Северный поток, США, Армения
Зачем деда-бандеровца притащили в парламент Канады и куда Зеленский загнал Байдена - Евстафьев
Политолог, профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев в студии Украина.ру раскрыл причину желания Запада провести выборы на Украине, а также объяснил, как престарелый украинский нацист оказался в канадском парламенте и рассказал о стратегических целях США в Армении
00:44 - Скандал с украинским нацистом в канадском парламенте: кто был организатором?
06:35 – Годовщина диверсии на "Северных потоках";
09:27 – Президентские выборы на Украине: сольют ли США Зеленского?
19:00 – О намерениях США в Армении.