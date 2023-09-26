https://ukraina.ru/20230926/1049705751.html
Премьер-министр Эстонии рассказала, почему не ушла в отставку, а "виноватого мужа" оставила дома
Премьер-министр Эстонии рассказала, почему не ушла в отставку, а "виноватого мужа" оставила дома - 26.09.2023 Украина.ру
Премьер-министр Эстонии рассказала, почему не ушла в отставку, а "виноватого мужа" оставила дома
Кая Каллас в интервью BBC рассказала, что нужно было сделать её мужу, чтобы она не поддерживала нынешнее руководство Украины.
2023-09-26T16:02
2023-09-26T16:02
2023-09-26T16:02
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сво
кая каллас
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торговля
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Интервью вышло в эфир 25 сентября и было посвящено главным образом роли Эстонии в СВО. Британский медиахолдинг называет российскую спецоперацию "войной" - в отличие от спецопераций НАТО.В ходе интервью был затронут повод для требований отставки Каллас с премьерской должности из-за связи фирмы, в которой были бизнес-интересы её мужа с Россией. Многие в Эстонии не поверили в то, что жена не знала о делах мужа.Кая Каллас на это ответила, что "не была бы такой ярой сторонницей Украины и не говорила бы нашим компаниям, что вы должны найти свой моральный компас, чтобы прекратить любые связи с Россией, если бы я знала, что мой собственный муж помогает эстонской компании в России"."Но я разговаривала с разными людьми, и я не смогла бы по-настоящему защитить себя, если бы ушла в отставку, это прилипло бы ко мне. Я не сделала ничего плохого. Моя позиция точно такая же, как и раньше, и мой муж с продажей его пакета акций, когда об этом стало известно, является тому доказательством", - добавила глава правительства постсоветской прибалтийской республики.По её словам, напрямую муж не вёл дела в России – это делала фирма, в которой "он владел миноритарным пакетом акций компании, которая помогла эстонской компании прекратить свой бизнес в России". Теперь же "у меня дома муж, который каждый день чувствует себя виноватым из-за этих событий", добавила Каллас.
https://ukraina.ru/20230916/1049462133.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, эстония, сво, кая каллас, прибалтика, постсоветское пространство, украина, бизнес, международные отношения, торговля
Новости, Эстония, СВО, Кая Каллас, Прибалтика, постсоветское пространство, Украина, бизнес, международные отношения, торговля
Премьер-министр Эстонии рассказала, почему не ушла в отставку, а "виноватого мужа" оставила дома
Кая Каллас в интервью BBC рассказала, что нужно было сделать её мужу, чтобы она не поддерживала нынешнее руководство Украины.
Интервью вышло в эфир 25 сентября и было посвящено главным образом роли Эстонии в СВО. Британский медиахолдинг называет российскую спецоперацию "войной" - в отличие от спецопераций НАТО.
В ходе интервью был затронут повод для требований отставки Каллас с премьерской должности из-за связи фирмы, в которой были бизнес-интересы её мужа с Россией. Многие в Эстонии не поверили в то, что жена не знала о делах мужа.
Кая Каллас на это ответила, что "не была бы такой ярой сторонницей Украины и не говорила бы нашим компаниям, что вы должны найти свой моральный компас, чтобы прекратить любые связи с Россией, если бы я знала, что мой собственный муж помогает эстонской компании в России".
"Но я разговаривала с разными людьми, и я не смогла бы по-настоящему защитить себя, если бы ушла в отставку, это прилипло бы ко мне. Я не сделала ничего плохого. Моя позиция точно такая же, как и раньше, и мой муж с продажей его пакета акций, когда об этом стало известно, является тому доказательством", - добавила глава правительства постсоветской прибалтийской республики.
По её словам, напрямую муж не вёл дела в России – это делала фирма, в которой "он владел миноритарным пакетом акций компании, которая помогла эстонской компании прекратить свой бизнес в России". Теперь же "у меня дома муж, который каждый день чувствует себя виноватым из-за этих событий", добавила Каллас.