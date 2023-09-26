Премьер-министр Эстонии рассказала, почему не ушла в отставку, а "виноватого мужа" оставила дома - 26.09.2023 Украина.ру
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Премьер-министр Эстонии рассказала, почему не ушла в отставку, а "виноватого мужа" оставила дома
Премьер-министр Эстонии рассказала, почему не ушла в отставку, а "виноватого мужа" оставила дома - 26.09.2023 Украина.ру
Премьер-министр Эстонии рассказала, почему не ушла в отставку, а "виноватого мужа" оставила дома
Кая Каллас в интервью BBC рассказала, что нужно было сделать её мужу, чтобы она не поддерживала нынешнее руководство Украины.
2023-09-26T16:02
2023-09-26T16:02
новости
эстония
сво
кая каллас
прибалтика
постсоветское пространство
украина
бизнес
международные отношения
торговля
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Интервью вышло в эфир 25 сентября и было посвящено главным образом роли Эстонии в СВО. Британский медиахолдинг называет российскую спецоперацию "войной" - в отличие от спецопераций НАТО.В ходе интервью был затронут повод для требований отставки Каллас с премьерской должности из-за связи фирмы, в которой были бизнес-интересы её мужа с Россией. Многие в Эстонии не поверили в то, что жена не знала о делах мужа.Кая Каллас на это ответила, что "не была бы такой ярой сторонницей Украины и не говорила бы нашим компаниям, что вы должны найти свой моральный компас, чтобы прекратить любые связи с Россией, если бы я знала, что мой собственный муж помогает эстонской компании в России"."Но я разговаривала с разными людьми, и я не смогла бы по-настоящему защитить себя, если бы ушла в отставку, это прилипло бы ко мне. Я не сделала ничего плохого. Моя позиция точно такая же, как и раньше, и мой муж с продажей его пакета акций, когда об этом стало известно, является тому доказательством", - добавила глава правительства постсоветской прибалтийской республики.По её словам, напрямую муж не вёл дела в России – это делала фирма, в которой "он владел миноритарным пакетом акций компании, которая помогла эстонской компании прекратить свой бизнес в России". Теперь же "у меня дома муж, который каждый день чувствует себя виноватым из-за этих событий", добавила Каллас.
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новости, эстония, сво, кая каллас, прибалтика, постсоветское пространство, украина, бизнес, международные отношения, торговля
Новости, Эстония, СВО, Кая Каллас, Прибалтика, постсоветское пространство, Украина, бизнес, международные отношения, торговля

Премьер-министр Эстонии рассказала, почему не ушла в отставку, а "виноватого мужа" оставила дома

16:02 26.09.2023
 
© Фото : Shane MacClure / flickr.com
- РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© Фото : Shane MacClure / flickr.com
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Кая Каллас в интервью BBC рассказала, что нужно было сделать её мужу, чтобы она не поддерживала нынешнее руководство Украины.
Интервью вышло в эфир 25 сентября и было посвящено главным образом роли Эстонии в СВО. Британский медиахолдинг называет российскую спецоперацию "войной" - в отличие от спецопераций НАТО.
В ходе интервью был затронут повод для требований отставки Каллас с премьерской должности из-за связи фирмы, в которой были бизнес-интересы её мужа с Россией. Многие в Эстонии не поверили в то, что жена не знала о делах мужа.
Кая Каллас на это ответила, что "не была бы такой ярой сторонницей Украины и не говорила бы нашим компаниям, что вы должны найти свой моральный компас, чтобы прекратить любые связи с Россией, если бы я знала, что мой собственный муж помогает эстонской компании в России".
"Но я разговаривала с разными людьми, и я не смогла бы по-настоящему защитить себя, если бы ушла в отставку, это прилипло бы ко мне. Я не сделала ничего плохого. Моя позиция точно такая же, как и раньше, и мой муж с продажей его пакета акций, когда об этом стало известно, является тому доказательством", - добавила глава правительства постсоветской прибалтийской республики.
По её словам, напрямую муж не вёл дела в России – это делала фирма, в которой "он владел миноритарным пакетом акций компании, которая помогла эстонской компании прекратить свой бизнес в России". Теперь же "у меня дома муж, который каждый день чувствует себя виноватым из-за этих событий", добавила Каллас.
Кая Каллас
16 сентября, 18:05
"Ущерб репутации": оппозиция Эстонии требует отставки Каллас — СМИПремьер-министр Эстонии Кая Каллас нанесла международный ущерб репутации страны и должна уйти в отставку из-за скандала с её мужем, заявили в Совете уполномоченных оппозиционной Консервативной народной партии (EKRE). Об этом 16 сентября написали журналисты РИА Новости со ссылкой на местные СМИ
 
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