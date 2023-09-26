https://ukraina.ru/20230926/1049705751.html

Премьер-министр Эстонии рассказала, почему не ушла в отставку, а "виноватого мужа" оставила дома

Премьер-министр Эстонии рассказала, почему не ушла в отставку, а "виноватого мужа" оставила дома - 26.09.2023 Украина.ру

Премьер-министр Эстонии рассказала, почему не ушла в отставку, а "виноватого мужа" оставила дома

Кая Каллас в интервью BBC рассказала, что нужно было сделать её мужу, чтобы она не поддерживала нынешнее руководство Украины.

2023-09-26T16:02

2023-09-26T16:02

2023-09-26T16:02

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кая каллас

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Интервью вышло в эфир 25 сентября и было посвящено главным образом роли Эстонии в СВО. Британский медиахолдинг называет российскую спецоперацию "войной" - в отличие от спецопераций НАТО.В ходе интервью был затронут повод для требований отставки Каллас с премьерской должности из-за связи фирмы, в которой были бизнес-интересы её мужа с Россией. Многие в Эстонии не поверили в то, что жена не знала о делах мужа.Кая Каллас на это ответила, что "не была бы такой ярой сторонницей Украины и не говорила бы нашим компаниям, что вы должны найти свой моральный компас, чтобы прекратить любые связи с Россией, если бы я знала, что мой собственный муж помогает эстонской компании в России"."Но я разговаривала с разными людьми, и я не смогла бы по-настоящему защитить себя, если бы ушла в отставку, это прилипло бы ко мне. Я не сделала ничего плохого. Моя позиция точно такая же, как и раньше, и мой муж с продажей его пакета акций, когда об этом стало известно, является тому доказательством", - добавила глава правительства постсоветской прибалтийской республики.По её словам, напрямую муж не вёл дела в России – это делала фирма, в которой "он владел миноритарным пакетом акций компании, которая помогла эстонской компании прекратить свой бизнес в России". Теперь же "у меня дома муж, который каждый день чувствует себя виноватым из-за этих событий", добавила Каллас.

https://ukraina.ru/20230916/1049462133.html

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новости, эстония, сво, кая каллас, прибалтика, постсоветское пространство, украина, бизнес, международные отношения, торговля