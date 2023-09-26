Объяснил на куклах: украинский политолог сравнил свою страну с Барбилендом
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Юрий РоманенкоЮрий Романенко (из профиля Фейсбук)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Юрий Романенко
По словам Юрия Ромененко, в состоянии Барбиленда Украина не может перейти в новую Европу
Пока Украина находится в состоянии Барбиленда, она не может перейти в новую Европу. Такое мнение высказал украинский политолог Юрий Романенко 26 сентября в эфире на своем ютуб-канале.
Политолог сравнил украинскую действительность с сюжетом популярного фильма о Барби.
“В фильме Барби как раз попадает в реальность. Она попадает в реальность почему? Потому, что реальность проламывается в Барби, как украинцам она проломилась в 2014 году, и это ее долго игнорировали, а потом она проломилась 24 февраля, и опять через месяц отошли от Киева, и уже начали это игнорировать”, - рассказал Романенко.
По его словам, в фильме "Барби" реальность "проломилась" в буквальном смысле этого слова, потому что героиня, которая пользовалась Барби как куклой, столкнулась со своими собственными проблемами, и это началось отражаться на кукле.
"Есть взаимосвязь Барбиленда с реальным миром. Барби оказалась в реальности, потому что реальный мир начал стучаться. И, собственно говоря, этот стук нужно воспринимать как реальный, а не прятаться из-за него и бояться слова "смерть" и все такое", - заявил политолог.
Он добавил, что переход в новую Европу для Украины невозможен, пока она находится в состоянии Барбиленда и пока она этого Барбиленд не "деконструирует на запчасти".
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