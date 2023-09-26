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Лукашенко запретил гражданам ввозить, создавать и использовать БПЛА

Лукашенко запретил гражданам ввозить, создавать и использовать БПЛА - 26.09.2023 Украина.ру

Лукашенко запретил гражданам ввозить, создавать и использовать БПЛА

Физлицам в Белоруссии запрещён ввоз, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление беспилотников – соответствующий указ 25 сентября подписал Александр Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.

2023-09-26T15:16

2023-09-26T15:16

2023-09-26T15:16

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Нововведения закреплены в президентском указе № 297 "О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов". В официальном комментарии сказано, что новые нормы направлены на "обеспечение общественной безопасности и регламентирование порядка государственного учета гражданских беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей, а также их использования".Согласно документу, беспилотники могут ввозить в Белоруссию, хранить, использовать, изготавливать и осуществлять оборот только организации и индивидуальные предприниматели "в целях их предпринимательской и профессиональной деятельности с соблюдением требований, установленных данным указом".Разрешение на ввоз будет выдавать департамент по авиации Минтранса. Он же будет вести учёт БПЛА. Для этого предусмотрено создание автоматизированной информационной системы госучёта гражданских БЛА."Документом устанавливается запрет для физических лиц на ввоз на территорию Белоруссии, хранение, оборот, эксплуатацию и изготовление гражданских БЛА", - отметили в президентской пресс-службе.В течение шести месяцев с опубликования указа граждане должны либо продать свои беспилотники юрлицам или ИП, "либо передать их на хранение в уполномоченную организацию, определенную правительством", - сказано в официальном комментарии.Ранее в Белоруссии анонсировали ряд проектов по выпуску беспилотных летательных и иных аппаратов. Проводились демонстрации БПЛА для Минобороны, МЧС и спецслужб. Также проводились демонстрации перспективных беспилотных катеров. Однако в зоне СВО белорусские беспилотники замечены не были.

https://ukraina.ru/20221021/1039997814.html

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новости, бпла, беспилотники, морские беспилотники, беспилотник, союзное государство, сво, безопасность