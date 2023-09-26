Лукашенко запретил гражданам ввозить, создавать и использовать БПЛА - 26.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230926/1049703745.html
Лукашенко запретил гражданам ввозить, создавать и использовать БПЛА
Лукашенко запретил гражданам ввозить, создавать и использовать БПЛА - 26.09.2023 Украина.ру
Лукашенко запретил гражданам ввозить, создавать и использовать БПЛА
Физлицам в Белоруссии запрещён ввоз, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление беспилотников – соответствующий указ 25 сентября подписал Александр Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.
2023-09-26T15:16
2023-09-26T15:16
новости
бпла
беспилотники
морские беспилотники
беспилотник
союзное государство
сво
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103313/33/1033133388_91:89:1030:617_1920x0_80_0_0_5f6de51f4e2b29b0f2eee0b10484b522.jpg
Нововведения закреплены в президентском указе № 297 "О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов". В официальном комментарии сказано, что новые нормы направлены на "обеспечение общественной безопасности и регламентирование порядка государственного учета гражданских беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей, а также их использования".Согласно документу, беспилотники могут ввозить в Белоруссию, хранить, использовать, изготавливать и осуществлять оборот только организации и индивидуальные предприниматели "в целях их предпринимательской и профессиональной деятельности с соблюдением требований, установленных данным указом".Разрешение на ввоз будет выдавать департамент по авиации Минтранса. Он же будет вести учёт БПЛА. Для этого предусмотрено создание автоматизированной информационной системы госучёта гражданских БЛА."Документом устанавливается запрет для физических лиц на ввоз на территорию Белоруссии, хранение, оборот, эксплуатацию и изготовление гражданских БЛА", - отметили в президентской пресс-службе.В течение шести месяцев с опубликования указа граждане должны либо продать свои беспилотники юрлицам или ИП, "либо передать их на хранение в уполномоченную организацию, определенную правительством", - сказано в официальном комментарии.Ранее в Белоруссии анонсировали ряд проектов по выпуску беспилотных летательных и иных аппаратов. Проводились демонстрации БПЛА для Минобороны, МЧС и спецслужб. Также проводились демонстрации перспективных беспилотных катеров. Однако в зоне СВО белорусские беспилотники замечены не были.
https://ukraina.ru/20221021/1039997814.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103313/33/1033133388_234:113:904:615_1920x0_80_0_0_d0b2caa430384bf21b82f6dda9cac61b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, бпла, беспилотники, морские беспилотники, беспилотник, союзное государство, сво, безопасность
Новости, БПЛА, беспилотники, морские беспилотники, беспилотник, Союзное государство, СВО, безопасность

Лукашенко запретил гражданам ввозить, создавать и использовать БПЛА

15:16 26.09.2023
 
© president.gov.byЛукашенко
Лукашенко
© president.gov.by
Читать в
Физлицам в Белоруссии запрещён ввоз, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление беспилотников – соответствующий указ 25 сентября подписал Александр Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.
Нововведения закреплены в президентском указе № 297 "О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов". В официальном комментарии сказано, что новые нормы направлены на "обеспечение общественной безопасности и регламентирование порядка государственного учета гражданских беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей, а также их использования".
Согласно документу, беспилотники могут ввозить в Белоруссию, хранить, использовать, изготавливать и осуществлять оборот только организации и индивидуальные предприниматели "в целях их предпринимательской и профессиональной деятельности с соблюдением требований, установленных данным указом".
Разрешение на ввоз будет выдавать департамент по авиации Минтранса. Он же будет вести учёт БПЛА. Для этого предусмотрено создание автоматизированной информационной системы госучёта гражданских БЛА.
"Документом устанавливается запрет для физических лиц на ввоз на территорию Белоруссии, хранение, оборот, эксплуатацию и изготовление гражданских БЛА", - отметили в президентской пресс-службе.
В течение шести месяцев с опубликования указа граждане должны либо продать свои беспилотники юрлицам или ИП, "либо передать их на хранение в уполномоченную организацию, определенную правительством", - сказано в официальном комментарии.
Ранее в Белоруссии анонсировали ряд проектов по выпуску беспилотных летательных и иных аппаратов. Проводились демонстрации БПЛА для Минобороны, МЧС и спецслужб. Также проводились демонстрации перспективных беспилотных катеров. Однако в зоне СВО белорусские беспилотники замечены не были.
21 октября 2022, 12:20
"Нежелательно, чтобы они воевали на Украине": Лукашенко показали белорусские беспилотникиПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко 21 октября посетил полигон Обуз-Лесновский в Брестской области, где ознакомился с образцами беспилотных летательных аппаратов, в том числе отечественного производства, передает Белта
 
НовостиБПЛАбеспилотникиморские беспилотникибеспилотникСоюзное государствоСВОбезопасность
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:09Участие платное: неонацисты Европы запланировали на октябрь шабаш на родине адвоката Гитлера
16:55Губернатор Севастополя напомнил горожанам, что во время воздушной тревоги нет "своих" и "чужих"
16:48Кремль не комментирует слухи о "гибели" командующего Черноморского флота
16:48Появились подробности торговли оружием "околоцерковного Остапа Бендера" в Херсоне
16:35Бесконечный тыл Украины, ракеты ATACMS для ВСУ. О чём говорили эксперты 26 сентября
16:34"Реальная опасность ядерной войны". В Германии представили план мира для Украины
16:30Депутаты Госдумы потребовали судить тех, кто пригласил в парламент Канады нациста
16:05Объяснил на куклах: украинский политолог сравнил свою страну с Барбилендом
16:02В Полтавкой области произошел взрыв на газопроводе - власти
16:02Премьер-министр Эстонии рассказала, почему не ушла в отставку, а "виноватого мужа" оставила дома
16:00Зачем деда-бандеровца притащили в парламент Канады и куда Зеленский загнал Байдена - Евстафьев
15:26Будапешт потребовал от Киева гарантии для венгероязычных жителей Украины
15:23Ножки полковника Сандерса оказались в заложниках у России
15:19Кандидатов в литовский Сейм обяжут сообщать о своем коммунистическом прошлом - СМИ
15:16Лукашенко запретил гражданам ввозить, создавать и использовать БПЛА
14:55Петр Акопов о том, как долго продлится противостояние Запада и России за контроль над Украиной
14:53Путин и Лавров посетят Северную Корею, но в разное время – Песков
14:50Украинские беженки пожаловались на приставания со стороны охранников центра помощи в Германии
14:49Плохо советуют: польский министр оправдал выпады Зеленского в адрес Варшавы
14:48“Огромная угроза” в будущем и сомнительный подарок Запада. Что говорили об Украине в мире 26 сентября
Лента новостейМолния