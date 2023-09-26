https://ukraina.ru/20230926/1049700792.html

"Будут гореть": Песков прокомментировал поставку Киеву американских танков Abrams

"Будут гореть": Песков прокомментировал поставку Киеву американских танков Abrams - 26.09.2023 Украина.ру

"Будут гореть": Песков прокомментировал поставку Киеву американских танков Abrams

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 сентября заверил журналистов, что вооружения, способного изменить расстановку сил на поле боя и исход специальной военной операции, не существует

2023-09-26T14:03

2023-09-26T14:03

2023-09-26T14:03

m1 abrams

танки

дмитрий песков

новости

россия

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Он назвал американские танки Abrams серьезным оружием.По его словам, поставки западного вооружения никоим образом не могут повлиять на суть специальной военной операции, на ее исход."Нет никакой панацеи и никакого одного вида оружия, которое способно изменить расстановку сил на поле боя. Такого оружия нет", - подчеркнул Песков.В Белом доме ранее подтвердили, что первая партия Abrams прибыла на Украину, всего США намерены поставить 31 танк. При этом, как сообщала газета Wall Street Journal, украинские чиновники считают, что поставка Abrams не сможет изменить ситуацию на фронте. Глава украинской разведки Кирилл Буданов также признавал, что эти танки на передовой "долго не проживут". Президент России Владимир Путин, говоря о поставленных ранее Киеву немецких танках Leopard и БМП производства США Bradley, отмечал, что они "прекрасно горят".

https://ukraina.ru/20230926/1049691018.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

m1 abrams, танки, дмитрий песков, новости, россия