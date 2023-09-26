"Будут гореть": Песков прокомментировал поставку Киеву американских танков Abrams - 26.09.2023 Украина.ру
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"Будут гореть": Песков прокомментировал поставку Киеву американских танков Abrams
"Будут гореть": Песков прокомментировал поставку Киеву американских танков Abrams - 26.09.2023 Украина.ру
"Будут гореть": Песков прокомментировал поставку Киеву американских танков Abrams
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 сентября заверил журналистов, что вооружения, способного изменить расстановку сил на поле боя и исход специальной военной операции, не существует
2023-09-26T14:03
2023-09-26T14:03
m1 abrams
танки
дмитрий песков
новости
россия
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Он назвал американские танки Abrams серьезным оружием.По его словам, поставки западного вооружения никоим образом не могут повлиять на суть специальной военной операции, на ее исход."Нет никакой панацеи и никакого одного вида оружия, которое способно изменить расстановку сил на поле боя. Такого оружия нет", - подчеркнул Песков.В Белом доме ранее подтвердили, что первая партия Abrams прибыла на Украину, всего США намерены поставить 31 танк. При этом, как сообщала газета Wall Street Journal, украинские чиновники считают, что поставка Abrams не сможет изменить ситуацию на фронте. Глава украинской разведки Кирилл Буданов также признавал, что эти танки на передовой "долго не проживут". Президент России Владимир Путин, говоря о поставленных ранее Киеву немецких танках Leopard и БМП производства США Bradley, отмечал, что они "прекрасно горят".
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m1 abrams, танки, дмитрий песков, новости, россия
M1 Abrams, танки, Дмитрий Песков, Новости, Россия

"Будут гореть": Песков прокомментировал поставку Киеву американских танков Abrams

14:03 26.09.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 сентября заверил журналистов, что вооружения, способного изменить расстановку сил на поле боя и исход специальной военной операции, не существует
Он назвал американские танки Abrams серьезным оружием.

"Но помните, как президент говорил о других танках производства другой страны, что они горят за милую душу. Ну, будут и эти гореть", - заверил Песков.

По его словам, поставки западного вооружения никоим образом не могут повлиять на суть специальной военной операции, на ее исход.
"Нет никакой панацеи и никакого одного вида оружия, которое способно изменить расстановку сил на поле боя. Такого оружия нет", - подчеркнул Песков.
В Белом доме ранее подтвердили, что первая партия Abrams прибыла на Украину, всего США намерены поставить 31 танк.
При этом, как сообщала газета Wall Street Journal, украинские чиновники считают, что поставка Abrams не сможет изменить ситуацию на фронте. Глава украинской разведки Кирилл Буданов также признавал, что эти танки на передовой "долго не проживут".
Президент России Владимир Путин, говоря о поставленных ранее Киеву немецких танках Leopard и БМП производства США Bradley, отмечал, что они "прекрасно горят".
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09:31
Украинские чиновники признали, что танки Abrams Киеву не помогут - Wall Street JournalУкраинские чиновники считают, что поставка американских танков Abrams не сможет изменить ситуацию на фронте. Об этом сообщает газета Wall Street Journal
 
M1 AbramsтанкиДмитрий ПесковНовостиРоссия
 
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