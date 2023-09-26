Военнослужащий ВСУ: российским "Аллигаторам" противостоять сложно
В интервью АВС военнослужащий ВСУ рассказал, что представляет серьезную проблему для украинской армии в боях с ВС РФ
Для военных ВСУ господство России в воздушном пространстве представляет "большую проблему". Об этом командующий первым батальоном третьей бригады ВСУ с позывным "Роло" рассказал 26 сентября телеканалу АВС.
По его словам, российским разведывательно-ударным вертолетам нового поколения Ка-52 "Аллигатор" трудно противостоять.
"Это будет долгая и тяжелая война, и нам нужно подготовиться к этому", - сказал военнослужащий ВСУ.
Российские вертолеты Ка-52 "Аллигатор" способны поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Они могут выполнять любые задачи: от разведки и целеуказания до уничтожения бронированной техники и кораблей.