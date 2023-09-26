https://ukraina.ru/20230926/1049699209.html

Военнослужащий ВСУ: российским "Аллигаторам" противостоять сложно

Военнослужащий ВСУ: российским "Аллигаторам" противостоять сложно - 26.09.2023 Украина.ру

Военнослужащий ВСУ: российским "Аллигаторам" противостоять сложно

В интервью АВС военнослужащий ВСУ рассказал, что представляет серьезную проблему для украинской армии в боях с ВС РФ

2023-09-26T13:27

2023-09-26T13:27

2023-09-26T13:27

новости

ка-52 "аллигатор" (вертолёт)

всу

вс рф

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Для военных ВСУ господство России в воздушном пространстве представляет "большую проблему". Об этом командующий первым батальоном третьей бригады ВСУ с позывным "Роло" рассказал 26 сентября телеканалу АВС.По его словам, российским разведывательно-ударным вертолетам нового поколения Ка-52 "Аллигатор" трудно противостоять."Это будет долгая и тяжелая война, и нам нужно подготовиться к этому", - сказал военнослужащий ВСУ.Российские вертолеты Ка-52 "Аллигатор" способны поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Они могут выполнять любые задачи: от разведки и целеуказания до уничтожения бронированной техники и кораблей.

https://ukraina.ru/20230926/1049691018.html

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новости, ка-52 "аллигатор" (вертолёт), всу, вс рф