Военнослужащий ВСУ: российским "Аллигаторам" противостоять сложно - 26.09.2023 Украина.ру
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Военнослужащий ВСУ: российским "Аллигаторам" противостоять сложно
Военнослужащий ВСУ: российским "Аллигаторам" противостоять сложно - 26.09.2023 Украина.ру
Военнослужащий ВСУ: российским "Аллигаторам" противостоять сложно
В интервью АВС военнослужащий ВСУ рассказал, что представляет серьезную проблему для украинской армии в боях с ВС РФ
2023-09-26T13:27
2023-09-26T13:27
новости
ка-52 "аллигатор" (вертолёт)
всу
вс рф
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Для военных ВСУ господство России в воздушном пространстве представляет "большую проблему". Об этом командующий первым батальоном третьей бригады ВСУ с позывным "Роло" рассказал 26 сентября телеканалу АВС.По его словам, российским разведывательно-ударным вертолетам нового поколения Ка-52 "Аллигатор" трудно противостоять."Это будет долгая и тяжелая война, и нам нужно подготовиться к этому", - сказал военнослужащий ВСУ.Российские вертолеты Ка-52 "Аллигатор" способны поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Они могут выполнять любые задачи: от разведки и целеуказания до уничтожения бронированной техники и кораблей.
https://ukraina.ru/20230926/1049691018.html
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новости, ка-52 "аллигатор" (вертолёт), всу, вс рф
Новости, Ка-52 "Аллигатор" (вертолёт), ВСУ, ВС РФ

Военнослужащий ВСУ: российским "Аллигаторам" противостоять сложно

13:27 26.09.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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В интервью АВС военнослужащий ВСУ рассказал, что представляет серьезную проблему для украинской армии в боях с ВС РФ
Для военных ВСУ господство России в воздушном пространстве представляет "большую проблему". Об этом командующий первым батальоном третьей бригады ВСУ с позывным "Роло" рассказал 26 сентября телеканалу АВС.
По его словам, российским разведывательно-ударным вертолетам нового поколения Ка-52 "Аллигатор" трудно противостоять.
"Это будет долгая и тяжелая война, и нам нужно подготовиться к этому", - сказал военнослужащий ВСУ.
Российские вертолеты Ка-52 "Аллигатор" способны поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Они могут выполнять любые задачи: от разведки и целеуказания до уничтожения бронированной техники и кораблей.
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