Чтобы полетать на F-16, поляки отменили общественный транспорт и перекрыли трассу - 26.09.2023 Украина.ру
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Чтобы полетать на F-16, поляки отменили общественный транспорт и перекрыли трассу
Чтобы полетать на F-16, поляки отменили общественный транспорт и перекрыли трассу - 26.09.2023 Украина.ру
Чтобы полетать на F-16, поляки отменили общественный транспорт и перекрыли трассу
Во вторник, 26 сентября, на дорожном участке аэропорта Вильбарк начались тренировки в рамках учений AirForce. Сообщение об этом появилось на странице Генерального штаба Войска Польского в сети Х
2023-09-26T13:21
2023-09-26T13:21
новости
польша
f-16
транспорт
трасса
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В ведомстве отметили, что "на провинциальную дорогу" приземлились самолеты под управлением командиров 4-й учебный авиационный полк из Демблина и 2-й тактический авиационный полк из Познани. Польские пилоты тренировались взлетать и сажать боевые машины на автомобильных дорогах. Спикер Войска Польского опубликовала в соцсетях видеозаписи учений. Ради учений была перекрыта трасса, по которой ездят местные жители, ходит общественный транспорт.Не так давно Украина отремонтировала военный аэродром Долгинцево и возобновила его работу. Таким образом Киев подготовился к получению F-16, обещанных Украине Западом.Однако российским военным стало это известно, и в ночь на 25 сентября они нанесли комбинированный удар по военному аэродрому Долгинцево возле Кривого Рога. В результате был поражен вражеский МиГ-29."Такие удары надо расценивать как пристрелку. ВСУ делают то же самое, когда бьют по кораблям на судоремонтном заводе и по штабу Черноморского флота на территории Крыма. И когда противник получит серьезные ракеты и F-16, это будет представлять для нас еще большую угрозу", - прокомментировал ситуацию военный политолог Алексей Самойлов.Ранее США согласовали передачу Киеву истребителей F-16, а также разрешили странам Европы готовить украинцев к пилотированию и обслуживанию этих самолетов. Часть стран, например, Дания, уже начали эту работу.Между тем, большинство экспертов, в том числе западные, отмечают, что F-16 в украинском небе не изменят расклад сил на фронте.
https://ukraina.ru/20230922/1049613461.html
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новости, польша, f-16, транспорт, трасса
Новости, Польша, F-16, транспорт, трасса

Чтобы полетать на F-16, поляки отменили общественный транспорт и перекрыли трассу

13:21 26.09.2023
 
© Генеральный штаб Войска Польского
© Генеральный штаб Войска Польского
Читать в
Во вторник, 26 сентября, на дорожном участке аэропорта Вильбарк начались тренировки в рамках учений AirForce. Сообщение об этом появилось на странице Генерального штаба Войска Польского в сети Х
В ведомстве отметили, что "на провинциальную дорогу" приземлились самолеты под управлением командиров 4-й учебный авиационный полк из Демблина и 2-й тактический авиационный полк из Познани. Польские пилоты тренировались взлетать и сажать боевые машины на автомобильных дорогах. Спикер Войска Польского опубликовала в соцсетях видеозаписи учений.
Ради учений была перекрыта трасса, по которой ездят местные жители, ходит общественный транспорт.

"Сообщаем Вам, что до 3 октября, в связи с военными учениями <...> двухкилометровый участок дороги № 604 между городами Русково и Пжезьдзял Вельки в Варминско-Мазурском воеводстве будет закрыт для движения транспорта", - говорится в сообщении Генерального штаба Войска Польского.

Не так давно Украина отремонтировала военный аэродром Долгинцево и возобновила его работу. Таким образом Киев подготовился к получению F-16, обещанных Украине Западом.
Однако российским военным стало это известно, и в ночь на 25 сентября они нанесли комбинированный удар по военному аэродрому Долгинцево возле Кривого Рога. В результате был поражен вражеский МиГ-29.
"Такие удары надо расценивать как пристрелку. ВСУ делают то же самое, когда бьют по кораблям на судоремонтном заводе и по штабу Черноморского флота на территории Крыма. И когда противник получит серьезные ракеты и F-16, это будет представлять для нас еще большую угрозу", - прокомментировал ситуацию военный политолог Алексей Самойлов.
Ранее США согласовали передачу Киеву истребителей F-16, а также разрешили странам Европы готовить украинцев к пилотированию и обслуживанию этих самолетов. Часть стран, например, Дания, уже начали эту работу.
Между тем, большинство экспертов, в том числе западные, отмечают, что F-16 в украинском небе не изменят расклад сил на фронте.
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