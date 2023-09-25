https://ukraina.ru/20230925/1049672541.html
Отбить потери за счет России. На Западе активно ищут способ вернуть хоть что-то из вложенного в Украину
Отбить потери за счет России. На Западе активно ищут способ вернуть хоть что-то из вложенного в Украину - 25.09.2023 Украина.ру
Отбить потери за счет России. На Западе активно ищут способ вернуть хоть что-то из вложенного в Украину
Удивительные сообщения приходят из США. Так военные, не желающие горячей войны с Россией и Китаем продолжают уходить в отставку, а "голуби мира" из Конгресса стараются сохранить американские деньги от трат на войну в Украине.
2023-09-25T14:16
2023-09-25T14:16
2023-09-25T14:16
эксклюзив
экономика
санкции
сша
россия
украина
зарубежье
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/19/1049672869_0:141:3141:1907_1920x0_80_0_0_cb366200a843f8397693e3bdd0d92cc9.jpg
Это призрачная надежда и для "голубей мира" в Украине, которые прекрасно понимают, что если США прекратят военную помощь неонацистам фюрера украинского народа Владимира Зеленского, то режим продержится день-два, а то и меньше – они сами перегрызут друг другу глотки, вырывая из пасти последнее, что можно украсть.А в США в отставку ушел председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) генерал Марк Милли, известный тем, что очень не хочет открытого и планетарного столкновения ни с Россией, ни с Китаем. Он в 2020 году даже как-то обещал Китаю, что предупредит его, если США соберутся на него напасть.На место Милли пришел 61-летний генерал Чарльз Браун, первый афроамериканец на этом посту. И похоже, что администрацию президента Джо Байдена по-прежнему больше интересуют вопросы расовой справедливости и межнациональной толерантности, нежели военное дело, которое вручают исключительно "ястребам войны".Однако в войсках Америки по-прежнему с кадрами все на слава богу. По информации российского сайта "Аргументы недели" и американского издания Military Times, меняется практически весь состав ОКНШ ВС США, а в руководстве видов ВС США имеются серьезные дыры. В частности, после отставки генерала Дэвида Бергера главный штаб американского Корпуса морской пехоты уже состоит без руководителя с июля сего года. Обязанности начштаба выполняет заместитель – генерал Эрик Смит. Армия -- Сухопутные войска США -- тоже остаются пока без руководителя. Должность начальника главного штаба здесь временно исполняет пока генерал Рэнди Джордж.На должность командующего ВМС США претендует адмирал Лиза Франкетти, первая женщина, рискующая занять этот пост и войти в ОКШН. А на должность руководителя американских ВВС байденисты толкают генерала Дэвида Олвина.Окончательно все эти назначения блокируют сенаторы-республиканцы во главе с сенатором от Алабамы Томми Табервиллем, который критично относится к войне в Украине и к американской помощи Киеву, потому что откровенно презирает клику Зеленского. Встретившись в президентом Украины несколько месяцев назад, Табервилль сказал, что что украинские власти -- это "команда младших школьников", играющая против "команды колледжа", а значит, по его мнению, Украина никогда не сможет одержать победу над Россией. Более того, сказал он, Вашингтон может выделить сколько угодно денег Украине, однако без прямого вмешательства США и НАТО у Киева нет никаких шансов.Табервилль совершенно согласен с результатами опроса CNN, согласно которым 55% жителей США проголосовали против одобрения Конгрессом дополнительного финансирования Украины, и говорит, что будет со своим народом. А после недавнего визита Зеленского к Байдену 21 сентября 2023 года сенатор сказал: "Настоящий президент Соединенных Штатов — только что беседовал с Джо Байденом. Зеленский заправляет этим шоу. Надеюсь, Байден понимает, что люди смотрят на это, пытаясь понять, кто из них главный в нашей стране?"По мнению Табервилля, у США, которые так вовлечены в украинский конфликт, нет никакого плана ни в случае победы, ни в случае поражения, и страна последние полтора года выполняет какие-то действия, не имея никакой стратегии на перспективу. Он в этом участвовать не хочет.И, как выяснилось, не он один. Сенаторы, которые выступают против помощи США Украине, в основном республиканцы, уже действуют двумя путями. С одной стороны, они не хотят выделять новые транши на "мясные штурмы" в Украине из госбюджета США. Сейчас там как раз идет увлекательный процесс -- принятие бюджета на новый финансовый год, для чего придется поднимать вверх потолок государственного долга, который уже превысил 34 трлн долл.И более тридцати сенаторов и членов Палаты представителей от Республиканской партии выступили за остановку какой-либо поддержки киевскому режиму, пока не будет рассмотрен отчет о том, куда пошли и где делись потраченные на поддержку Украины деньги, сумма которых, по данным конгрессменов, приближается к 135 млрд долл.Из их заявления следует: "Подавляющее большинство членов Конгресса на сегодняшний день по-прежнему не знают, сколько Соединенные Штаты в общей сложности потратили на этот конфликт. Эта информация необходима Конгрессу для рационального и экономного осуществления своих полномочий по ассигнованиям бюджета. Трудно найти достойное объяснение отсутствию ясности по данному вопросу".Конгрессмены озаботились и тем, что администрация Байдена и руководство Пентагона уведомили Конгресс, что в ближайшие 14 месяцев необходимо более 100 млрд долл, чтобы поддерживать военные действия на территории Украины в нужном для США режиме. На следующий год, как известно, для Украины запросили 24 млрд долл.Сто "ярдов зелени" -- это, видимо, максимальный желательный и желаемый рубеж. Вот конгрессмены в США не так давно уже предлагали сократить бюджет Пентагона как раз на 100 млрд долл, обосновывая это необходимостью увеличить расходы на социалку, и не упоминая при этом Украину. Это почти та сумма, которую США уже профукали в СВО.А конгрессмены-республиканцы бьют байденистов-демократов по живому – это популизм высочайшего класса. По данным конгрессменов, на 100 млрд можно обеспечить солнечной энергией каждое домохозяйство в США, нанять миллион учителей начальных школ в условиях растущей нехватки педагогов, обеспечить бесплатное обучение для двух из трех студентов государственных колледжей или оплатить медицинское обслуживание семи миллионов ветеранов.А американцы любят и умеют считать деньги. Даже не свои, а те, которые можно получить на шару.С другой стороны, конгрессмены готовы выйти на ноль в помощи Украине и уже смекнули, что если изъять заблокированные резервы Центробанка России в размере около 300 млрд долл, то они полностью и даже с огромной лихвой перекроют все, что США было затрачено на войну с Россией.Сейчас как бы "законным" отъемом и отжатием заблокированных ресурсов России занят весь коллективный Запад. Даже премьер-министр Канады Джастин Трюдо в разных носках пообещал Зеленскому, что отнимет ресурсы "москалей" и отдаст их на победу Украины. В Евросоюзе неоднократно говорили, что уже мысленно считают барыши от грабежа, но пока заняты разработкой некого рамочного юридического документа, который можно было бы адаптировать во многих государствах и который типа юридически обосновал бы отъем и частной собственности, и собственности других государств. Ну, чтобы и баблишком чужим разжиться, и лицо при этом сохранить, посягая на краеугольный камень всей капиталистической системы – неприкосновенность частной собственности.Ну что тут можно сказать? Пусть пацаны работают. Россия уже сказала тут свое слово. И еще скажет, если понадобится. Во-первых, Минобороны России уже подсчитало: попытка наступления Киева привела к уничтожению 18 тысяч единиц техники ВСУ, среди которых — немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Ликвидированных танков насчитывается 543 единицы, а именно они должны были стать главной ударной силой ВСУ. Плюс более 72 тысячи погибших солдат ВСУ.Во-вторых, -- и это тоже немаловажно! – еще в ноябре 2022 года министр финансов России Антон Силуанов допустил, что замороженные западными странами активы российских инвесторов могут обменять на находящиеся в России иностранные активы. В интервью на телеканале "Россия-24" он сказал: "В принципе, это теоретически возможно, с одной стороны. С другой стороны, здесь нужно принять целый ряд законодательных решений, которые позволяли бы нам те замороженные средства уже иностранных инвесторов, которые заморожены здесь в Российской Федерации, использовать на расчеты по тем активам, которые заморожены за рубежом".В мае прошлого года спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале написал: "Заморожены также российские золотовалютные резервы на сумму порядка 300 млрд долларов... Центробанк в качестве ответной меры запретил иностранным инвесторам выводить средства из нашей финансовой системы. По некоторым оценкам, речь идет о более 500 млрд долларов. Нам есть, чем ответить".В июле уже этого года агентство Bloomberg L.P. сообщило, что российское правительство заморозило западные активы на сумму около 150 млрд долл. Среди "жертв" -- мировые финансовые гиганты, такие как JPMorgan, Black Rock и т. д. И что решение о заморозке активов распространяется даже на дивиденды от них. Также известно, что многие европейские и американские инвесторы боятся говорить о том, что у них есть инвестиции в России, поэтому более точно сумму трудно подсчитать.Но уже в сентябре 2023 года Financial Times со ссылкой на подсчеты Киевской школы экономики сообщила, что компании из стран, которые Москва включила в список недружественных, за прошлый год получили прибыль более чем 18 млрд долл, и эти средства остаются заблокированными в России. "Десятки миллиардов в долларовом выражении застряли в России, И нет никакого способа вытащить их оттуда", — сказал Financial Times исполнительный директор крупной компании, зарегистрированной в России и не обозначенной, как недружественная.Так что предложенная Западом игра с нулевым результатом может дать минусовую разницу. И не для России. Если постараться, конечно.
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
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Владимир Скачко
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Владимир Скачко
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эксклюзив, экономика, санкции, сша, россия, украина, зарубежье
Это призрачная надежда и для "голубей мира" в Украине, которые прекрасно понимают, что если США прекратят военную помощь неонацистам фюрера украинского народа Владимира Зеленского, то режим продержится день-два, а то и меньше – они сами перегрызут друг другу глотки, вырывая из пасти последнее, что можно украсть.
А в США в отставку ушел председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) генерал Марк Милли, известный тем, что очень не хочет открытого и планетарного столкновения ни с Россией, ни с Китаем. Он в 2020 году даже как-то обещал Китаю, что предупредит его, если США соберутся на него напасть.
На место Милли пришел 61-летний генерал Чарльз Браун, первый афроамериканец на этом посту. И похоже, что администрацию президента Джо Байдена по-прежнему больше интересуют вопросы расовой справедливости и межнациональной толерантности, нежели военное дело, которое вручают исключительно "ястребам войны".
Однако в войсках Америки по-прежнему с кадрами все на слава богу. По информации российского сайта "Аргументы недели" и американского издания Military Times, меняется практически весь состав ОКНШ ВС США, а в руководстве видов ВС США имеются серьезные дыры. В частности, после отставки генерала Дэвида Бергера главный штаб американского Корпуса морской пехоты уже состоит без руководителя с июля сего года. Обязанности начштаба выполняет заместитель – генерал Эрик Смит. Армия -- Сухопутные войска США -- тоже остаются пока без руководителя. Должность начальника главного штаба здесь временно исполняет пока генерал Рэнди Джордж.
На должность командующего ВМС США претендует адмирал Лиза Франкетти, первая женщина, рискующая занять этот пост и войти в ОКШН. А на должность руководителя американских ВВС байденисты толкают генерала Дэвида Олвина.
Окончательно все эти назначения блокируют сенаторы-республиканцы во главе с сенатором от Алабамы Томми Табервиллем, который критично относится к войне в Украине и к американской помощи Киеву, потому что откровенно презирает клику Зеленского. Встретившись в президентом Украины несколько месяцев назад, Табервилль сказал, что что украинские власти -- это "команда младших школьников", играющая против "команды колледжа", а значит, по его мнению, Украина никогда не сможет одержать победу над Россией.
Более того, сказал он, Вашингтон может выделить сколько угодно денег Украине, однако без прямого вмешательства США и НАТО у Киева нет никаких шансов.
Табервилль совершенно согласен с результатами опроса CNN, согласно которым 55% жителей США проголосовали против одобрения Конгрессом дополнительного финансирования Украины, и говорит, что будет со своим народом. А после недавнего визита Зеленского к Байдену 21 сентября 2023 года сенатор сказал: "Настоящий президент Соединенных Штатов — только что беседовал с Джо Байденом. Зеленский заправляет этим шоу. Надеюсь, Байден понимает, что люди смотрят на это, пытаясь понять, кто из них главный в нашей стране?"
По мнению Табервилля, у США, которые так вовлечены в украинский конфликт, нет никакого плана ни в случае победы, ни в случае поражения, и страна последние полтора года выполняет какие-то действия, не имея никакой стратегии на перспективу. Он в этом участвовать не хочет.
И, как выяснилось, не он один. Сенаторы, которые выступают против помощи США Украине, в основном республиканцы, уже действуют двумя путями. С одной стороны, они не хотят выделять новые транши на "мясные штурмы" в Украине из госбюджета США. Сейчас там как раз идет увлекательный процесс -- принятие бюджета на новый финансовый год, для чего придется поднимать вверх потолок государственного долга, который уже превысил 34 трлн долл.
И более тридцати сенаторов и членов Палаты представителей от Республиканской партии выступили за остановку какой-либо поддержки киевскому режиму, пока не будет рассмотрен отчет о том, куда пошли и где делись потраченные на поддержку Украины деньги, сумма которых, по данным конгрессменов, приближается к 135 млрд долл.
Из их заявления следует: "Подавляющее большинство членов Конгресса на сегодняшний день по-прежнему не знают, сколько Соединенные Штаты в общей сложности потратили на этот конфликт. Эта информация необходима Конгрессу для рационального и экономного осуществления своих полномочий по ассигнованиям бюджета. Трудно найти достойное объяснение отсутствию ясности по данному вопросу".
Конгрессмены озаботились и тем, что администрация Байдена и руководство Пентагона уведомили Конгресс, что в ближайшие 14 месяцев необходимо более 100 млрд долл, чтобы поддерживать военные действия на территории Украины в нужном для США режиме. На следующий год, как известно, для Украины запросили 24 млрд долл.
Сто "ярдов зелени" -- это, видимо, максимальный желательный и желаемый рубеж. Вот конгрессмены в США не так давно уже предлагали сократить бюджет Пентагона как раз на 100 млрд долл, обосновывая это необходимостью увеличить расходы на социалку, и не упоминая при этом Украину. Это почти та сумма, которую США уже профукали в СВО.
А конгрессмены-республиканцы бьют байденистов-демократов по живому – это популизм высочайшего класса. По данным конгрессменов, на 100 млрд можно обеспечить солнечной энергией каждое домохозяйство в США, нанять миллион учителей начальных школ в условиях растущей нехватки педагогов, обеспечить бесплатное обучение для двух из трех студентов государственных колледжей или оплатить медицинское обслуживание семи миллионов ветеранов.
А американцы любят и умеют считать деньги. Даже не свои, а те, которые можно получить на шару.
С другой стороны, конгрессмены готовы выйти на ноль в помощи Украине и уже смекнули, что если изъять заблокированные резервы Центробанка России в размере около 300 млрд долл, то они полностью и даже с огромной лихвой перекроют все, что США было затрачено на войну с Россией.
Сейчас как бы "законным" отъемом и отжатием заблокированных ресурсов России занят весь коллективный Запад. Даже премьер-министр Канады Джастин Трюдо в разных носках пообещал Зеленскому, что отнимет ресурсы "москалей" и отдаст их на победу Украины. В Евросоюзе неоднократно говорили, что уже мысленно считают барыши от грабежа, но пока заняты разработкой некого рамочного юридического документа, который можно было бы адаптировать во многих государствах и который типа юридически обосновал бы отъем и частной собственности, и собственности других государств. Ну, чтобы и баблишком чужим разжиться, и лицо при этом сохранить, посягая на краеугольный камень всей капиталистической системы – неприкосновенность частной собственности.
Ну что тут можно сказать? Пусть пацаны работают. Россия уже сказала тут свое слово. И еще скажет, если понадобится. Во-первых, Минобороны России уже подсчитало: попытка наступления Киева привела к уничтожению 18 тысяч единиц техники ВСУ, среди которых — немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Ликвидированных танков насчитывается 543 единицы, а именно они должны были стать главной ударной силой ВСУ. Плюс более 72 тысячи погибших солдат ВСУ.
Во-вторых, -- и это тоже немаловажно! – еще в ноябре 2022 года министр финансов России Антон Силуанов допустил, что замороженные западными странами активы российских инвесторов могут обменять на находящиеся в России иностранные активы. В интервью на телеканале "Россия-24" он сказал: "В принципе, это теоретически возможно, с одной стороны. С другой стороны, здесь нужно принять целый ряд законодательных решений, которые позволяли бы нам те замороженные средства уже иностранных инвесторов, которые заморожены здесь в Российской Федерации, использовать на расчеты по тем активам, которые заморожены за рубежом".
В мае прошлого года спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале написал: "Заморожены также российские золотовалютные резервы на сумму порядка 300 млрд долларов... Центробанк в качестве ответной меры запретил иностранным инвесторам выводить средства из нашей финансовой системы. По некоторым оценкам, речь идет о более 500 млрд долларов. Нам есть, чем ответить".
В июле уже этого года агентство Bloomberg L.P. сообщило, что российское правительство заморозило западные активы на сумму около 150 млрд долл. Среди "жертв" -- мировые финансовые гиганты, такие как JPMorgan, Black Rock и т. д. И что решение о заморозке активов распространяется даже на дивиденды от них. Также известно, что многие европейские и американские инвесторы боятся говорить о том, что у них есть инвестиции в России, поэтому более точно сумму трудно подсчитать.
Но уже в сентябре 2023 года Financial Times со ссылкой на подсчеты Киевской школы экономики сообщила, что компании из стран, которые Москва включила в список недружественных, за прошлый год получили прибыль более чем 18 млрд долл, и эти средства остаются заблокированными в России. "Десятки миллиардов в долларовом выражении застряли в России, И нет никакого способа вытащить их оттуда", — сказал Financial Times исполнительный директор крупной компании, зарегистрированной в России и не обозначенной, как недружественная.
Так что предложенная Западом игра с нулевым результатом может дать минусовую разницу. И не для России. Если постараться, конечно.