https://ukraina.ru/20230925/1049672541.html

Отбить потери за счет России. На Западе активно ищут способ вернуть хоть что-то из вложенного в Украину

Отбить потери за счет России. На Западе активно ищут способ вернуть хоть что-то из вложенного в Украину - 25.09.2023 Украина.ру

Отбить потери за счет России. На Западе активно ищут способ вернуть хоть что-то из вложенного в Украину

Удивительные сообщения приходят из США. Так военные, не желающие горячей войны с Россией и Китаем продолжают уходить в отставку, а "голуби мира" из Конгресса стараются сохранить американские деньги от трат на войну в Украине.

2023-09-25T14:16

2023-09-25T14:16

2023-09-25T14:16

эксклюзив

экономика

санкции

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украина

зарубежье

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Это призрачная надежда и для "голубей мира" в Украине, которые прекрасно понимают, что если США прекратят военную помощь неонацистам фюрера украинского народа Владимира Зеленского, то режим продержится день-два, а то и меньше – они сами перегрызут друг другу глотки, вырывая из пасти последнее, что можно украсть.А в США в отставку ушел председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) генерал Марк Милли, известный тем, что очень не хочет открытого и планетарного столкновения ни с Россией, ни с Китаем. Он в 2020 году даже как-то обещал Китаю, что предупредит его, если США соберутся на него напасть.На место Милли пришел 61-летний генерал Чарльз Браун, первый афроамериканец на этом посту. И похоже, что администрацию президента Джо Байдена по-прежнему больше интересуют вопросы расовой справедливости и межнациональной толерантности, нежели военное дело, которое вручают исключительно "ястребам войны".Однако в войсках Америки по-прежнему с кадрами все на слава богу. По информации российского сайта "Аргументы недели" и американского издания Military Times, меняется практически весь состав ОКНШ ВС США, а в руководстве видов ВС США имеются серьезные дыры. В частности, после отставки генерала Дэвида Бергера главный штаб американского Корпуса морской пехоты уже состоит без руководителя с июля сего года. Обязанности начштаба выполняет заместитель – генерал Эрик Смит. Армия -- Сухопутные войска США -- тоже остаются пока без руководителя. Должность начальника главного штаба здесь временно исполняет пока генерал Рэнди Джордж.На должность командующего ВМС США претендует адмирал Лиза Франкетти, первая женщина, рискующая занять этот пост и войти в ОКШН. А на должность руководителя американских ВВС байденисты толкают генерала Дэвида Олвина.Окончательно все эти назначения блокируют сенаторы-республиканцы во главе с сенатором от Алабамы Томми Табервиллем, который критично относится к войне в Украине и к американской помощи Киеву, потому что откровенно презирает клику Зеленского. Встретившись в президентом Украины несколько месяцев назад, Табервилль сказал, что что украинские власти -- это "команда младших школьников", играющая против "команды колледжа", а значит, по его мнению, Украина никогда не сможет одержать победу над Россией. Более того, сказал он, Вашингтон может выделить сколько угодно денег Украине, однако без прямого вмешательства США и НАТО у Киева нет никаких шансов.Табервилль совершенно согласен с результатами опроса CNN, согласно которым 55% жителей США проголосовали против одобрения Конгрессом дополнительного финансирования Украины, и говорит, что будет со своим народом. А после недавнего визита Зеленского к Байдену 21 сентября 2023 года сенатор сказал: "Настоящий президент Соединенных Штатов — только что беседовал с Джо Байденом. Зеленский заправляет этим шоу. Надеюсь, Байден понимает, что люди смотрят на это, пытаясь понять, кто из них главный в нашей стране?"По мнению Табервилля, у США, которые так вовлечены в украинский конфликт, нет никакого плана ни в случае победы, ни в случае поражения, и страна последние полтора года выполняет какие-то действия, не имея никакой стратегии на перспективу. Он в этом участвовать не хочет.И, как выяснилось, не он один. Сенаторы, которые выступают против помощи США Украине, в основном республиканцы, уже действуют двумя путями. С одной стороны, они не хотят выделять новые транши на "мясные штурмы" в Украине из госбюджета США. Сейчас там как раз идет увлекательный процесс -- принятие бюджета на новый финансовый год, для чего придется поднимать вверх потолок государственного долга, который уже превысил 34 трлн долл.И более тридцати сенаторов и членов Палаты представителей от Республиканской партии выступили за остановку какой-либо поддержки киевскому режиму, пока не будет рассмотрен отчет о том, куда пошли и где делись потраченные на поддержку Украины деньги, сумма которых, по данным конгрессменов, приближается к 135 млрд долл.Из их заявления следует: "Подавляющее большинство членов Конгресса на сегодняшний день по-прежнему не знают, сколько Соединенные Штаты в общей сложности потратили на этот конфликт. Эта информация необходима Конгрессу для рационального и экономного осуществления своих полномочий по ассигнованиям бюджета. Трудно найти достойное объяснение отсутствию ясности по данному вопросу".Конгрессмены озаботились и тем, что администрация Байдена и руководство Пентагона уведомили Конгресс, что в ближайшие 14 месяцев необходимо более 100 млрд долл, чтобы поддерживать военные действия на территории Украины в нужном для США режиме. На следующий год, как известно, для Украины запросили 24 млрд долл.Сто "ярдов зелени" -- это, видимо, максимальный желательный и желаемый рубеж. Вот конгрессмены в США не так давно уже предлагали сократить бюджет Пентагона как раз на 100 млрд долл, обосновывая это необходимостью увеличить расходы на социалку, и не упоминая при этом Украину. Это почти та сумма, которую США уже профукали в СВО.А конгрессмены-республиканцы бьют байденистов-демократов по живому – это популизм высочайшего класса. По данным конгрессменов, на 100 млрд можно обеспечить солнечной энергией каждое домохозяйство в США, нанять миллион учителей начальных школ в условиях растущей нехватки педагогов, обеспечить бесплатное обучение для двух из трех студентов государственных колледжей или оплатить медицинское обслуживание семи миллионов ветеранов.А американцы любят и умеют считать деньги. Даже не свои, а те, которые можно получить на шару.С другой стороны, конгрессмены готовы выйти на ноль в помощи Украине и уже смекнули, что если изъять заблокированные резервы Центробанка России в размере около 300 млрд долл, то они полностью и даже с огромной лихвой перекроют все, что США было затрачено на войну с Россией.Сейчас как бы "законным" отъемом и отжатием заблокированных ресурсов России занят весь коллективный Запад. Даже премьер-министр Канады Джастин Трюдо в разных носках пообещал Зеленскому, что отнимет ресурсы "москалей" и отдаст их на победу Украины. В Евросоюзе неоднократно говорили, что уже мысленно считают барыши от грабежа, но пока заняты разработкой некого рамочного юридического документа, который можно было бы адаптировать во многих государствах и который типа юридически обосновал бы отъем и частной собственности, и собственности других государств. Ну, чтобы и баблишком чужим разжиться, и лицо при этом сохранить, посягая на краеугольный камень всей капиталистической системы – неприкосновенность частной собственности.Ну что тут можно сказать? Пусть пацаны работают. Россия уже сказала тут свое слово. И еще скажет, если понадобится. Во-первых, Минобороны России уже подсчитало: попытка наступления Киева привела к уничтожению 18 тысяч единиц техники ВСУ, среди которых — немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Ликвидированных танков насчитывается 543 единицы, а именно они должны были стать главной ударной силой ВСУ. Плюс более 72 тысячи погибших солдат ВСУ.Во-вторых, -- и это тоже немаловажно! – еще в ноябре 2022 года министр финансов России Антон Силуанов допустил, что замороженные западными странами активы российских инвесторов могут обменять на находящиеся в России иностранные активы. В интервью на телеканале "Россия-24" он сказал: "В принципе, это теоретически возможно, с одной стороны. С другой стороны, здесь нужно принять целый ряд законодательных решений, которые позволяли бы нам те замороженные средства уже иностранных инвесторов, которые заморожены здесь в Российской Федерации, использовать на расчеты по тем активам, которые заморожены за рубежом".В мае прошлого года спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале написал: "Заморожены также российские золотовалютные резервы на сумму порядка 300 млрд долларов... Центробанк в качестве ответной меры запретил иностранным инвесторам выводить средства из нашей финансовой системы. По некоторым оценкам, речь идет о более 500 млрд долларов. Нам есть, чем ответить".В июле уже этого года агентство Bloomberg L.P. сообщило, что российское правительство заморозило западные активы на сумму около 150 млрд долл. Среди "жертв" -- мировые финансовые гиганты, такие как JPMorgan, Black Rock и т. д. И что решение о заморозке активов распространяется даже на дивиденды от них. Также известно, что многие европейские и американские инвесторы боятся говорить о том, что у них есть инвестиции в России, поэтому более точно сумму трудно подсчитать.Но уже в сентябре 2023 года Financial Times со ссылкой на подсчеты Киевской школы экономики сообщила, что компании из стран, которые Москва включила в список недружественных, за прошлый год получили прибыль более чем 18 млрд долл, и эти средства остаются заблокированными в России. "Десятки миллиардов в долларовом выражении застряли в России, И нет никакого способа вытащить их оттуда", — сказал Financial Times исполнительный директор крупной компании, зарегистрированной в России и не обозначенной, как недружественная.Так что предложенная Западом игра с нулевым результатом может дать минусовую разницу. И не для России. Если постараться, конечно.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

эксклюзив, экономика, санкции, сша, россия, украина, зарубежье