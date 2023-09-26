https://ukraina.ru/20230926/1049692897.html

В Херсонской области артиллерия ВСУ обстреляла города и села вдоль левого берега Днепра

В Херсонской области артиллерия ВСУ обстреляла города и села вдоль левого берега Днепра - 26.09.2023 Украина.ру

В Херсонской области артиллерия ВСУ обстреляла города и села вдоль левого берега Днепра

Киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в Каховке и Новой Каховке

2023-09-26T10:46

2023-09-26T10:46

2023-09-26T10:47

новости

херсонская область

каховка

новая каховка

всу

обстрелы

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Под огнем украинской артиллерии в ночь на 26 сентября оказались города Новая Каховка, Каховка и окрестные села, расположенные вдоль левого берега Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона."В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Днепряны, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии", - рассказал источник.Данные о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняются.Накануне днем ВСУ обстреляли населенные пункты Казачьи Лагери, Алёшки, Крынки, Днепряны, Горностаевка и Великая Лепетиха, добавил представитель экстренных служб Херсонской области.По данным местных СМИ, 24 сентября по Херсонской области ВСУ выпустили 84 снаряда.

https://ukraina.ru/20230915/1049424621.html

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новости, херсонская область, каховка, новая каховка, всу, обстрелы