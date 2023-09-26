В Херсонской области артиллерия ВСУ обстреляла города и села вдоль левого берега Днепра - 26.09.2023 Украина.ру
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В Херсонской области артиллерия ВСУ обстреляла города и села вдоль левого берега Днепра
В Херсонской области артиллерия ВСУ обстреляла города и села вдоль левого берега Днепра - 26.09.2023 Украина.ру
В Херсонской области артиллерия ВСУ обстреляла города и села вдоль левого берега Днепра
Киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в Каховке и Новой Каховке
2023-09-26T10:46
2023-09-26T10:47
новости
херсонская область
каховка
новая каховка
всу
обстрелы
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Под огнем украинской артиллерии в ночь на 26 сентября оказались города Новая Каховка, Каховка и окрестные села, расположенные вдоль левого берега Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона."В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Днепряны, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии", - рассказал источник.Данные о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняются.Накануне днем ВСУ обстреляли населенные пункты Казачьи Лагери, Алёшки, Крынки, Днепряны, Горностаевка и Великая Лепетиха, добавил представитель экстренных служб Херсонской области.По данным местных СМИ, 24 сентября по Херсонской области ВСУ выпустили 84 снаряда.
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новости, херсонская область, каховка, новая каховка, всу, обстрелы
Новости, Херсонская область, Каховка, Новая Каховка, ВСУ, обстрелы

В Херсонской области артиллерия ВСУ обстреляла города и села вдоль левого берега Днепра

10:46 26.09.2023 (обновлено: 10:47 26.09.2023)
 
© администрация Новокаховского городского округа
© администрация Новокаховского городского округа
Читать в
Киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в Каховке и Новой Каховке
Под огнем украинской артиллерии в ночь на 26 сентября оказались города Новая Каховка, Каховка и окрестные села, расположенные вдоль левого берега Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Днепряны, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии", - рассказал источник.
Данные о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняются.
Накануне днем ВСУ обстреляли населенные пункты Казачьи Лагери, Алёшки, Крынки, Днепряны, Горностаевка и Великая Лепетиха, добавил представитель экстренных служб Херсонской области.
По данным местных СМИ, 24 сентября по Херсонской области ВСУ выпустили 84 снаряда.
Отправка беженцев с детьми из Славянска в Россию - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
15 сентября, 08:32
Власти подконтрольной Киеву части Херсонской области объявили эвакуацию жителей десятков селНазначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин 14 сентября в своем телеграм-канале сообщил об обязательной эвакуации семей с детьми из 31 населенного пункта подконтрольной Киеву части региона
 
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