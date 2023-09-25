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Кабардино-Балкария участвовала в восстановлении памятников ВОВ в Херсонской области
Кабардино-Балкария участвовала в восстановлении памятников ВОВ в Херсонской области - 25.09.2023 Украина.ру
Кабардино-Балкария участвовала в восстановлении памятников ВОВ в Херсонской области
Представители Кабардино-Балкарии помогли изготовить и установить портреты ветеранов ВОВ на памятнике в селе Шевченко Скадовского округа в Херсонской области
2023-09-25T19:59
2023-09-25T19:59
2023-09-25T19:59
новости
херсонская область
памятник
ветераны вов
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Восстановить несколько памятников участникам Великой Отечественной войны в Херсонской области помогли представители Кабардино-Балкарии. Об этом представительство региона сообщило 25 сентября."Мемориальный комплекс "Никто не забыт, ничто не забыто" и памятник землякам, погибшим в годы войны, восстановлены в селе Шевченко Скадовского округа в Херсонской области", - говорится в сообщении.Представители Кабардино-Балкарии помогли изготовить и установить портреты ветеранов ВОВ, символы Российской Федерации и Херсонской области, облагородили прилегающую к памятникам территорию."Жители села Шевченко и Петровки очень благодарны. Там их отцы, деды. Большое человеческое спасибо", – отметил глава села Шевченко Валерий Марценюк.Ранее член Общественной палаты России Александр Малькевич рассказал, что в Симферополе появится памятник погибшему заместителю губернатора Херсонской области Кириллу Стремоусову.
https://ukraina.ru/20230903/1049123193.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, херсонская область, памятник, ветераны вов
Кабардино-Балкария участвовала в восстановлении памятников ВОВ в Херсонской области
Представители Кабардино-Балкарии помогли изготовить и установить портреты ветеранов ВОВ на памятнике в селе Шевченко Скадовского округа в Херсонской области
Восстановить несколько памятников участникам Великой Отечественной войны в Херсонской области помогли представители Кабардино-Балкарии. Об этом представительство региона сообщило 25 сентября.
"Мемориальный комплекс "Никто не забыт, ничто не забыто" и памятник землякам, погибшим в годы войны, восстановлены в селе Шевченко Скадовского округа в Херсонской области", - говорится в сообщении.
Представители Кабардино-Балкарии помогли изготовить и установить портреты ветеранов ВОВ, символы Российской Федерации и Херсонской области, облагородили прилегающую к памятникам территорию.
"Жители села Шевченко и Петровки очень благодарны. Там их отцы, деды. Большое человеческое спасибо", – отметил глава села Шевченко Валерий Марценюк.
Ранее член Общественной палаты России Александр Малькевич рассказал, что в Симферополе появится памятник погибшему заместителю губернатора Херсонской области Кириллу Стремоусову.