Кабардино-Балкария участвовала в восстановлении памятников ВОВ в Херсонской области - 25.09.2023 Украина.ру
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Кабардино-Балкария участвовала в восстановлении памятников ВОВ в Херсонской области
Кабардино-Балкария участвовала в восстановлении памятников ВОВ в Херсонской области - 25.09.2023 Украина.ру
Кабардино-Балкария участвовала в восстановлении памятников ВОВ в Херсонской области
Представители Кабардино-Балкарии помогли изготовить и установить портреты ветеранов ВОВ на памятнике в селе Шевченко Скадовского округа в Херсонской области
2023-09-25T19:59
2023-09-25T19:59
новости
херсонская область
памятник
ветераны вов
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Восстановить несколько памятников участникам Великой Отечественной войны в Херсонской области помогли представители Кабардино-Балкарии. Об этом представительство региона сообщило 25 сентября."Мемориальный комплекс "Никто не забыт, ничто не забыто" и памятник землякам, погибшим в годы войны, восстановлены в селе Шевченко Скадовского округа в Херсонской области", - говорится в сообщении.Представители Кабардино-Балкарии помогли изготовить и установить портреты ветеранов ВОВ, символы Российской Федерации и Херсонской области, облагородили прилегающую к памятникам территорию."Жители села Шевченко и Петровки очень благодарны. Там их отцы, деды. Большое человеческое спасибо", – отметил глава села Шевченко Валерий Марценюк.Ранее член Общественной палаты России Александр Малькевич рассказал, что в Симферополе появится памятник погибшему заместителю губернатора Херсонской области Кириллу Стремоусову.
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новости, херсонская область, памятник, ветераны вов
Новости, Херсонская область, памятник, ветераны ВОВ

Кабардино-Балкария участвовала в восстановлении памятников ВОВ в Херсонской области

19:59 25.09.2023
 
© AFP 2022 / Andrey Borodulin
© AFP 2022 / Andrey Borodulin
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Представители Кабардино-Балкарии помогли изготовить и установить портреты ветеранов ВОВ на памятнике в селе Шевченко Скадовского округа в Херсонской области
Восстановить несколько памятников участникам Великой Отечественной войны в Херсонской области помогли представители Кабардино-Балкарии. Об этом представительство региона сообщило 25 сентября.
"Мемориальный комплекс "Никто не забыт, ничто не забыто" и памятник землякам, погибшим в годы войны, восстановлены в селе Шевченко Скадовского округа в Херсонской области", - говорится в сообщении.
Представители Кабардино-Балкарии помогли изготовить и установить портреты ветеранов ВОВ, символы Российской Федерации и Херсонской области, облагородили прилегающую к памятникам территорию.
"Жители села Шевченко и Петровки очень благодарны. Там их отцы, деды. Большое человеческое спасибо", – отметил глава села Шевченко Валерий Марценюк.
Ранее член Общественной палаты России Александр Малькевич рассказал, что в Симферополе появится памятник погибшему заместителю губернатора Херсонской области Кириллу Стремоусову.
Видео - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
3 сентября, 11:42
Люди не верили и боялись: правда о том, как возвращали к жизни Херсонскую область - ТелегинЖурналисты Украина.ру Роман Гнатюк и Игорь Гомольский, находясь в Геническе Херсонской области, пообщались с и.о. руководителя департамента внутренней и внешней политики Херсонской ВГА и руководителем херсонского отделения всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Игорем Телегиным
 
НовостиХерсонская областьпамятникветераны ВОВ
 
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20:25В ООН рассказали, как всемирная организация относится к чествованию нацистов
19:59Кабардино-Балкария участвовала в восстановлении памятников ВОВ в Херсонской области
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