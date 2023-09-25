Гуманитарная катастрофа в Запорожье и интересы торговцев оружием. Что говорили об Украине 25 сентября
© Пресс-служба ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ пресекла попытку проникновения украинской ДРГ в Брянскую область
© Пресс-служба ФСБ РФ
Гуманитарная катастрофа в госпиталях Запорожья, где не хватает элементарных средств для лечения раненных. при этом в Европе теперь опасаются интеграции Украины в ЕС, а папа Римский увидел за войной на Украине интересы продавцов орцжия
Рискованное дело
Евросоюз столкнётся с серьёзными противоречиями при попытке интегрировать Украину, заявил бывший председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу в интервью Financial times.
При условиях проведения радикальных реформ с целью адаптации к Украине и другим новым членам, которые планируют присоединиться к блоку в будущем, ЕС ждут серьезные разногласия, считает политик. При этом Баррозу не исключает поддержку стремления Украины вступить в организацию, но сомнения все-таки присутствуют.
“Дискуссии о фундаментальных изменениях институционального баланса… могут вызвать значительные трения в Европейском Союзе”.
Вместо этого Баррозу предложил заняться вопросами урегулирования внутренней кухни.
“Следует сосредоточиться на завершении создания банковского союза, завершении создания союза рынков капитала, завершении создания внутреннего рынка, а также на достижении прогресса в геополитических вопросах”.
Политик предупредил, что некоторые страны блока вправе провести референдум по данному вопросу, а это — “рискованное дело”, так как большинство, вполне вероятно, проголосуют против.
С такой инициативой раннее выступали Германия и Франция. Они представили план реформ Евросоюза для постепенного включения новых членов в блок. Идея заключалась в том, чтобы перейти от принципа единогласия в принятию решений большинством государств-членов ЕС. В таком случае отдельные страны-члены ЕС не смогут накладывать вето на решения всего Европейского союза.
Мученичество народа
Папа Римский заявил, что страны не должны “играть в игры” с Украиной по поводу помощи в сфере вооружений, - такое заявление он сделал на борту самолета, возвращаясь из поездки в Марсель, пишет Reuters.
"Мне кажется, что интересы в этой войне связаны не только с украинско-российской проблемой, но и с продажей и торговлей оружием", - сказал он.
Однако Франциск придерживается нейтралитета в вопросах поставок оружия на Украину.
"Мы не должны играть в игры с мученичеством этого народа. Мы должны помочь им решить проблемы... Сейчас я вижу, что некоторые страны отступают, не желая давать (Украине) оружие. Начинается процесс, в котором мученик безусловно, будет украинский народ, и это некрасиво", - сказал он.
Франциск ранее говорил, что те, кто торгует оружием, никогда не платят за последствия своего выбора, а оставляют их на усмотрение людей, таких как украинцы.
Опасения относительно дальнобойных ракет
А вот в Британии опасаются появления ракет ATACMS на черном рынке, - заявил вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл в эфире Sky News.
"Каждый раз, когда оружие передается Украине, есть шанс, что какая-то часть окажется на черном рынке", — говорит Белл.
Эксперт напомнил и возможностях баллистических ракет, которые могут наносить удары “вглубь российской территории”, что в целом может привести к серьезной эскалации конфликта, чего не желают США.
Не смотря на опасения, свои одобрения высказали все ведомства США на поставку армейского тактического ракетного комплекса.
Печальная реальность
“Здесь мы лечим свежие травмы, а без необходимых материалов, не дай бог, кто-то может умереть”, - рассказал о ситуации в больницах Запорожья 34-летний хирург Михаил Данилюк в интервью изданию Politico.
Сегодня, по заявлению Данилюка, который привел неофициальные данные, общее число погибших ВСУшников составляет около 500 000 человек. Увеличиваются не только количество погибших, но и раненых, нуждающихся в оперативном лечении.
А в условиях в которых сейчас живет Запорожье, не то что сложные операции, рядовые процедуры проводить сложно, - считает запорожский врач. Это связано с дефицитом различных препаратов.
В интервью западному изданию Михаил рассказал, что перед тем, как сделать операцию, ему присылают фото раненого военнослужащего для анализа, на котором солдат напоминает, по его словам, “окровавленную медузу”.
По сути в Запорожье складывается гуманитарная катастрофа: в 25 километрах от линии фронта, измученные врачи и волонтеры бьют тревогу. Однако украинское правительство неохотно реагирует на случившееся.
Конечно, госбольницы по закону обязаны обеспечить поставки расходного материала и медицинских препаратов, но пока необходимые лекарства будут доставлены до пункта назначения, пройдет немало времени и разыграется целый квест.
“Чтобы заказать расходные материалы, врачи сообщают медицинскому директору своей больницы о том, что им нужно, затем директора представляют предложение городскому правительству, которое затем выставляет контракты на торги. Даже если все идет хорошо, доставка заказов может занять две недели. Иногда это занимает больше времени”, - утверждает в интервью Politico Михаил.
Хирург пожаловался, что “один заказ шел полгода” и 90 % того, что он использует в работе, приносят волонтеры.
Вопрос, если западные покровители периодически поставляют гуманитарную помощь на Украину, то где она растворяется?
Еще один запорожский врач Андрей Никоненко рассказал о “печальной реальности” и сетует на то, что слышал много историй о краже гуманитарной помощи. И такая история не единичная.