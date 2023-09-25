https://ukraina.ru/20230925/1049677034.html

В Белгороде подозреваемого в поджоге Z-конструкции арестовали на два месяца

В Белгороде подозреваемого в поджоге Z-конструкции арестовали на два месяца - 25.09.2023 Украина.ру

В Белгороде подозреваемого в поджоге Z-конструкции арестовали на два месяца

Подозреваемого в поджоге Z-конструкции в Белгороде арестовали, сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного суда

2023-09-25T15:26

2023-09-25T15:26

2023-09-25T15:26

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18 сентября мэр города Валентин Демидов сообщил, что в Белгороде неизвестные подожгли конструкцию "Z", установленную возле проспекта Ватутина.Камера зафиксировала момент поджога, видеозапись передали в полицию, проводятся следственно-розыскные мероприятия, уточнил Демидов.Он отметил, что камера зафиксировала также машины, водители которых останавливались и пытались помочь. Демидов поблагодарил всех, а в особенности молодого человека, который сам начал тушить пожар огнетушителем, не дожидаясь прибытия спецслужб.

https://ukraina.ru/20230918/1049486034.html

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2023

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новости, россия, белгород, z, валентин демидов , сизо