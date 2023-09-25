В Белгороде подозреваемого в поджоге Z-конструкции арестовали на два месяца - 25.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230925/1049677034.html
В Белгороде подозреваемого в поджоге Z-конструкции арестовали на два месяца
В Белгороде подозреваемого в поджоге Z-конструкции арестовали на два месяца - 25.09.2023 Украина.ру
В Белгороде подозреваемого в поджоге Z-конструкции арестовали на два месяца
Подозреваемого в поджоге Z-конструкции в Белгороде арестовали, сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного суда
2023-09-25T15:26
2023-09-25T15:26
новости
россия
белгород
z
валентин демидов
сизо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/12/1049485641_0:0:778:437_1920x0_80_0_0_b784e896039accaa3fed82b342010461.jpg
18 сентября мэр города Валентин Демидов сообщил, что в Белгороде неизвестные подожгли конструкцию "Z", установленную возле проспекта Ватутина.Камера зафиксировала момент поджога, видеозапись передали в полицию, проводятся следственно-розыскные мероприятия, уточнил Демидов.Он отметил, что камера зафиксировала также машины, водители которых останавливались и пытались помочь. Демидов поблагодарил всех, а в особенности молодого человека, который сам начал тушить пожар огнетушителем, не дожидаясь прибытия спецслужб.
https://ukraina.ru/20230918/1049486034.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/12/1049485641_0:0:584:437_1920x0_80_0_0_e4084ec32b5bf84e007aedb3b46184f1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, белгород, z, валентин демидов , сизо
Новости, Россия, Белгород, Z, Валентин Демидов , СИЗО

В Белгороде подозреваемого в поджоге Z-конструкции арестовали на два месяца

15:26 25.09.2023
 
© Белгород №1 телеграм-канал
© Белгород №1 телеграм-канал
Читать в
Подозреваемого в поджоге Z-конструкции в Белгороде арестовали, сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного суда
"Постановлением Свердловского районного суда избрана мера пресечения: заключение под стражу на 1 месяц 29 суток, по 19 ноября включительно", - говорится в сообщении.
18 сентября мэр города Валентин Демидов сообщил, что в Белгороде неизвестные подожгли конструкцию "Z", установленную возле проспекта Ватутина.
Камера зафиксировала момент поджога, видеозапись передали в полицию, проводятся следственно-розыскные мероприятия, уточнил Демидов.
Он отметил, что камера зафиксировала также машины, водители которых останавливались и пытались помочь. Демидов поблагодарил всех, а в особенности молодого человека, который сам начал тушить пожар огнетушителем, не дожидаясь прибытия спецслужб.
Белгород - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
18 сентября, 10:34
В Белгороде подожгли конструкцию "Z" - мэрВ Белгороде неизвестные подожгли конструкцию "Z", установленную возле проспекта Ватутина, сообщил 18 сентября мэр города Валентин Демидов в своём телеграм-канале
 
НовостиРоссияБелгородZВалентин ДемидовСИЗО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:55Такой войны ещё не было: особенности подготовки бойцов отряда имени Маргелова
15:26В Белгороде подозреваемого в поджоге Z-конструкции арестовали на два месяца
15:14Гуманитарная катастрофа в Запорожье и интересы торговцев оружием. Что говорили об Украине 25 сентября
15:11Российские военные ударили по пунктам дислокации наёмников и подготовки диверсионных групп ВСУ - МО РФ
15:11Германия планирует вместе с Россией взять континент под контроль - польский евродепутат
15:08Танки "Абрамс" уже на Украине, подтвердил Зеленский
15:05"Это и правда страшно": американцы изучили украинскую рождаемость и пообещали новый рекорд
14:37Первая партия Abrams прибыла на Украину - СМИ
14:36На Украине скончался депутат Иванчук, которого Зеленский обязал найти деньги на ремонт дорог
14:34Украина отзовет жалобу в ВТО, чтобы открыть путь к переговорам с Польшей — СМИ
14:17Польша подключила к зерновому спору с Украиной третью сторону
14:16Отбить потери за счет России. На Западе активно ищут способ вернуть хоть что-то из вложенного в Украину
14:11Кремль возмутило чествование эсэсовца в Канаде
14:04"Нутро вражины": Захарова прокомментировала чествование нациста в Канаде
14:02Полкило кокаина в желудке: СБУ задержала на границе наркодилера
13:40Зачем Минфин идёт на занижение курса рубля и как доллар влияет на бензин в России - Колташов
13:32Алексей Самойлов: Россия накрыла Кривой Рог, чтобы смягчить удар, который ей нанесут ВСУ и США
13:23Дрон-камикадзе атаковал объект связи в Белгородской области - губернатор
13:16Экономист Леонид Хазанов о том, почему в Европе приступили к разблокировке российских активов
13:01В Польше отреагировали на чествование члена дивизии СС в парламенте Канады
Лента новостейМолния