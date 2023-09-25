https://ukraina.ru/20230925/1049677034.html
В Белгороде подозреваемого в поджоге Z-конструкции арестовали на два месяца
В Белгороде подозреваемого в поджоге Z-конструкции арестовали на два месяца - 25.09.2023 Украина.ру
В Белгороде подозреваемого в поджоге Z-конструкции арестовали на два месяца
Подозреваемого в поджоге Z-конструкции в Белгороде арестовали, сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного суда
2023-09-25T15:26
2023-09-25T15:26
2023-09-25T15:26
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z
валентин демидов
сизо
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18 сентября мэр города Валентин Демидов сообщил, что в Белгороде неизвестные подожгли конструкцию "Z", установленную возле проспекта Ватутина.Камера зафиксировала момент поджога, видеозапись передали в полицию, проводятся следственно-розыскные мероприятия, уточнил Демидов.Он отметил, что камера зафиксировала также машины, водители которых останавливались и пытались помочь. Демидов поблагодарил всех, а в особенности молодого человека, который сам начал тушить пожар огнетушителем, не дожидаясь прибытия спецслужб.
https://ukraina.ru/20230918/1049486034.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, белгород, z, валентин демидов , сизо
Новости, Россия, Белгород, Z, Валентин Демидов , СИЗО
В Белгороде подозреваемого в поджоге Z-конструкции арестовали на два месяца
Подозреваемого в поджоге Z-конструкции в Белгороде арестовали, сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного суда
"Постановлением Свердловского районного суда избрана мера пресечения: заключение под стражу на 1 месяц 29 суток, по 19 ноября включительно", - говорится в сообщении.
18 сентября мэр города Валентин Демидов сообщил, что в Белгороде неизвестные подожгли конструкцию "Z", установленную возле проспекта Ватутина.
Камера зафиксировала момент поджога, видеозапись передали в полицию, проводятся следственно-розыскные мероприятия, уточнил Демидов.
Он отметил, что камера зафиксировала также машины, водители которых останавливались и пытались помочь. Демидов поблагодарил всех, а в особенности молодого человека, который сам начал тушить пожар огнетушителем, не дожидаясь прибытия спецслужб.