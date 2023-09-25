https://ukraina.ru/20230925/1049665158.html

Власти США запретили Такеру Карлсону брать интервью у Путина - СМИ

Власти США запретили Такеру Карлсону брать интервью у Путина - СМИ - 25.09.2023 Украина.ру

Власти США запретили Такеру Карлсону брать интервью у Путина - СМИ

Власти США запретили ведущему Такеру Карлсону брать интервью у президента России Владимира Путина, сообщило 25 сентября швейцарское издание Die Weltwoche

2023-09-25T10:52

2023-09-25T10:52

2023-09-25T10:52

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Американские власти строго контролируют прессу и запугивают журналистов, добавил Карлсон. Многие сотрудники американских СМИ были уволены за то, что сообщали правду. Карлсон считает, что по этой причине народ не знает "истинного положения вещей".Такер отметил, что американские СМИ не стали как-либо реагировать на запрет на интервью с Путиным. По его словам, никто в США не захотел бороться с подобной цензурой. Журналист подчеркнул, что каждый человек имеет право на интервью и высказывание.Ранее в апреле руководители телеканала Fox News отстранили от эфира самого рейтингового журналиста США Такера Карлсона, но держат его в штате до 2025 года. Как сообщалось, телеканал уведомил Карлсона о нарушении условий контракта из-за запуска его собственного шоу в социальной сети Х (бывший Twitter). Такер Карлсон запустил авторское шоу "Tucker on Twitter".

https://ukraina.ru/20230904/1049134496.html

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новости, сша, такер карлсон, зарубежье, владимир путин, власти