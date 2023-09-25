Российские военные сбили украинские дроны над Черным морем и Крымом – МО РФ

Удар по Крыму или его видимость: о целях ВСУ и почему Зеленского ждут неприятности в США - Суслов

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов в эфире Украина.ру рассказал о том, как испортились отношения Зеленского и Байдена, оценил возможности Киева начать третью волну наступления и шансы на то, что НАТО открыто вступит в украинский конфликт