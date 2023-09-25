Российские военные сбили украинские дроны над Черным морем и Крымом – МО РФ - 25.09.2023 Украина.ру
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Российские военные сбили украинские дроны над Черным морем и Крымом – МО РФ
Российские военные сбили украинские дроны над Черным морем и Крымом – МО РФ - 25.09.2023 Украина.ру
Российские военные сбили украинские дроны над Черным морем и Крымом – МО РФ
Системы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили четыре украинских беспилотника над акваторией Чёрного моря и территорией Крыма. Об этом 25 сентября сообщили в Минобороны РФ
2023-09-25T10:13
2023-09-25T10:13
крым
новости
пво
беспилотник
атака
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"Пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре беспилотных летательных аппарата были уничтожены над северо-западной частью акватории Черного моря и над территорией Республики Крым", - говорится в материале.Крым с начала спецоперации регулярно подвергается атакам беспилотников. В частности, на днях военное ведомство отчитывалось, что сбило 19 дронов над Черным морем и Крымом.Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк в августе предупреждал, что атак "неопознанных дронов" на Россию будет становиться больше. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев говорил, что "нападение на Крым означает нападение на Россию и эскалацию конфликта".
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крым, новости, пво, беспилотник, атака
Крым, Новости, ПВО, беспилотник, атака

Российские военные сбили украинские дроны над Черным морем и Крымом – МО РФ

10:13 25.09.2023
 
© Никита Рассказов, Украина.руКрым
Крым
© Никита Рассказов, Украина.ру
Читать в
Системы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили четыре украинских беспилотника над акваторией Чёрного моря и территорией Крыма. Об этом 25 сентября сообщили в Минобороны РФ
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре беспилотных летательных аппарата были уничтожены над северо-западной частью акватории Черного моря и над территорией Республики Крым", - говорится в материале.
Крым с начала спецоперации регулярно подвергается атакам беспилотников. В частности, на днях военное ведомство отчитывалось, что сбило 19 дронов над Черным морем и Крымом.

Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк в августе предупреждал, что атак "неопознанных дронов" на Россию будет становиться больше. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев говорил, что "нападение на Крым означает нападение на Россию и эскалацию конфликта".
- РИА Новости, 1920, 23.09.2023
23 сентября, 12:55
Удар по Крыму или его видимость: о целях ВСУ и почему Зеленского ждут неприятности в США - СусловЗаместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов в эфире Украина.ру рассказал о том, как испортились отношения Зеленского и Байдена, оценил возможности Киева начать третью волну наступления и шансы на то, что НАТО открыто вступит в украинский конфликт
 
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