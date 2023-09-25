Российские военные сбили украинские дроны над Черным морем и Крымом – МО РФ
© Никита Рассказов, Украина.руКрым
© Никита Рассказов, Украина.ру
Системы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили четыре украинских беспилотника над акваторией Чёрного моря и территорией Крыма. Об этом 25 сентября сообщили в Минобороны РФ
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре беспилотных летательных аппарата были уничтожены над северо-западной частью акватории Черного моря и над территорией Республики Крым", - говорится в материале.
Крым с начала спецоперации регулярно подвергается атакам беспилотников. В частности, на днях военное ведомство отчитывалось, что сбило 19 дронов над Черным морем и Крымом.
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