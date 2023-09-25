https://ukraina.ru/20230925/1049662398.html

Не только Карабах. Уроки Армении 2.0

Не только Карабах. Уроки Армении 2.0 - 25.09.2023 Украина.ру

Не только Карабах. Уроки Армении 2.0

Тоненькая книжица с провоцирующим названием "Уроки Армении" попалась мне еще в московской аспирантуре

2023-09-25T12:15

2023-09-25T12:15

2023-09-25T12:15

мнения

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Казалось, какие уроки от маленькой и вроде бы насквозь понятной и близкой республики? Но автор почти брошюры по объему текста, Андрей Битов, тогда был в сильном авторитете. Властитель дум! Поэтому читали вслух в нашем блоке общежития всем составом: азербайджанец, еврей, русский и, конечно, главный чтец - рафинированный ереванец и мой лучший друг Эдик Казарян. Тогда к нему еще приехала жена из Карабаха Лиля с сыном Левоном. Привезла, кстати, бесподобную карабахскую тутовую водку.Потом мне довелось неоднократно бывать в Закавказье. Участвовал в разных политических проектах. Встречался за богатым рыбным столом со старшим и младшим Алиевыми. Пил крепчайший кофе ручного помола со спикером и президентам Армении Эх, где вы, тяжелые армянские кофемолки, более эффективные, чем их тяжелая артиллерия?) Но главную, объемную, яркую картинку южного края все же получил от упомянутого писателя. Русский мозг - это прежде всего литературная проекция на место и время.Так вот, с обозначенного давнего эпизода мне особенно запомнились два вывода. Первый - о том, что мы в своей могучей северной столице мало что знаем о лукавом, смуглом и горбоносом народе.Второй - об их обратной системе воспитания детей. У нас воспитание - это наращивание прав и возможностей взрослеющего человека. У них - сокращение. Поясню. Там ребенку позволен любой каприз. Но с возрастом его мягко приструнивают "жить не по-детски".До сих пор не знаю, какая система лучше. Уверен только, что нельзя перебарщивать и в том, и в другом случае. Но об этом еще поговорим. Пока же - об актуальном.То, что случилось в Армении и Карабахе, было предсказуемо во многих плоскостях. Прежде всего - в геополитической. Несущая ось мировых процессов провернулась. Ранее главным треком международного развития был Восток-Запад. Стал Север-Юг.Неугомонные (пока) Соединенные Штаты, стремясь оставаться гегемоном, пытаются разрушить, разорвать, перекопать базовый "русский транзит". Это в головах наших топовых экспертов у Штатов якобы есть стратегический противник Китай и тактический - РФ. На самом деле прагматичные, но философичные янки не делят мир гипотетической иерархией угроз.Они его оценивают по реальным вызовам. А в реале Россия - куда больший вызов их гегемонии, чем весь остальной мир вместе взятый, даже вкупе со "всемирной фабрикой". Мир будущего - это конкуренция академических театров, рождающих смыслы, а не промышленных фабрик, штампующих гаджеты.Поэтому и была взорвана, зомбирована, обессмыслена Украина, чтобы разорвать русский путь в Европу. Это не про газ. Это про то, как духу Шиллера не дали скреститься с духом Пушкина. А иначе бы Штатам - конец. Мда, получилось (пока). Но возникла другая несущая ось.Вдоль нее и торятся магистральные пути. Например, через Среднюю (Центральную) Азию. Но не исключены и проселки, караванные тропы - через Закавказье. Для взрыва магистрали, как показал прошлогодний Алма-Атинский эксцесс, силенок у недругов пока не хватает. Слишком крупны масштабы - и необъятная территория Казахстана, и многомиллионное население Узбекистана. Не вполне податлива элита и общество последней страны. Поэтому ресурсы подрыва там копят на будущее. Поэтому туда спешно вылетает главный минер Байден.Да, этот деятель утверждает, что он не просто стар, а суперстар. Только взорвать субрегион даже ему с ходу будет непросто. Но вот в компактном Закавказье устроить по-быстрому кровавый замес - самое то…Я долго искал базовый критерий, по которому Штаты определяют "страну-шахида". То есть очередную мину-закладку под Российский экспресс. Вначале вспомнил одного циничного правителя, который советовал взять для этой цели "страну, которую не жалко". Но Штатам ни одной страны, кроме себя, не жалко. А в последнее время и себя…Искал державы с явными и обостренными национальными, социальными и политическими противоречиями. К таким можно отнести почти все.Перебирал в памяти коррумпированных лидеров многих стран (когда-то один американский магнат доверительно говорил мне, что коррупция - лучший друг демократов). Но подобных - тоже многовато. Почти у всех тамошних начальников - и деньги, и дети либо за океаном, либо за "каналом". Чистой воды компрадоры…И тогда подумалось, что надо искать страну с сильным ментальным сходством с базовой чертой самих Штатов. А какая у них доминирующая черта? Правильно! Чувство превосходства. Абсолютного, непререкаемого, безусловного.Вспомнились еще аспирантские споры с грузинскими, армянскими, украинскими, казахскими однокашниками. Все они априори считали русских недалекими лохами. Вот их древние, родовитые, воинственные нации - другое дело. Помню еще более поздние упомянутые разговоры с лидерами этих стран и их окружением. Все говорили одно и тоже. Мол, мы же не расхристанная Россия, у нас все по уму и все под контролем.Например, президент Армен Саркисян незадолго до свержения утверждал, что в его стране - лучшая на постсоветском пространстве информационная политика, самые доблестные воины, самая продвинутая молодежь… Не лапотная Россия, короче.С чванливой книги президента Кучмы "Украина - не Россия" начались все беды этой страны. С лозунга "только не Россия" раздувшихся от самомнения элит ряда новообразованных территорий началась их самоликвидация.Да, Союз не выучил уроков Армении. Плохо знал ее историю и традиции, фобии и надежды, реальность и грезы. Я один на тысячу человек аспирантского общежития выписывал журнал "Литературная Армения". Что сказать, плохо.Но оказалось, что руководство Армении еще хуже изучило "уроки России". Чувство превосходства внушало им, что их гордая страна - едва ли не ключевая в интересах России. Тут еще и американцы построили в Ереване самое большое на континенте посольство и создало самую густую в мире сеть НКО. Как не почувствовать себя центром геополитической вселенной…Да, можно при больной фантазии и безумных деньгах построить на пыльной проселочной дороге пост ГАИ размером с небоскреб. Но чем будут потом заниматься бравые "гайцы"?Россия, скорее всего, сильно охладит свои отношения с легендарной коньячной ойкуменой. Уж свой коньячок лучше.Уже отформатированы новые национальные интересы, в рамках которых солнечная республика занимает весьма скромное место.Уже очевидно, что удалось погасить очаг новой войны и не надо будет метаться между Ираном и Турцией, Азербайджаном и Арменией, христианами и мусульманами, суннитами и шиитами, еще и предъядерными державами…Уже ясно, что армянские "решалы" не могут вилять Западом как им грезилось. У последнего уже есть "хвост", который им виляет как заблагорассудится. Украина называется. А двух хвостов не бывает даже у самых породистых сук.Уже понятно, что многострадальный Карабах недоученный бородатый блогер и, по абсурдному выбору избирателей, премьер Армении предал и сдал. Но Россия устала отвечать за чужие предательства. И очевидно, что значительная часть карабахцев на долгие годы станут москвичами, дончанами или крымчанами…Горько. Но тут еще раз вернусь к урокам Армении. Обещал подробнее упомянуть про их систему воспитания. Как-то я угостил в ереванской хлебосольной семье мальчугана подтаявшей шоколадкой. Тот вежливо меня поблагодарил, набил рот и аккуратно вытер ручки о мои белоснежные джинсы. Мама засмеялась - какой смышленый малыш.Армения, конечно, - страна маленькая. Но ее элите давно пора вырасти. Стать пусть не вундеркиндами, но нормальными. Нельзя вытирать грязные ноги перед посольством РФ о ее стяги или промакивать потные руки вырванными страничками российских паспортов. Таких пока тысячи. А армян, принесших к представительству России белые гвоздики в знак скорби о погибших миротворцах, - единицы.Не заметили они, что их великий сосед и многовековой покровитель изменился. Он не разучился спасать несмышленышей, но научился не прощать - чванство, хамство, тупость даже от "мелких". Учите уроки!

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

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