https://ukraina.ru/20230925/1049662398.html
Не только Карабах. Уроки Армении 2.0
Не только Карабах. Уроки Армении 2.0 - 25.09.2023 Украина.ру
Не только Карабах. Уроки Армении 2.0
Тоненькая книжица с провоцирующим названием "Уроки Армении" попалась мне еще в московской аспирантуре
2023-09-25T12:15
2023-09-25T12:15
2023-09-25T12:15
мнения
армения
зарубежье
ближнее зарубежье
закавказье
карабах
нагорный карабах
сша
россия
украина
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/04/1049148221_46:0:900:481_1920x0_80_0_0_e66b51808ac6b075292e66e057615b50.jpg.webp
Казалось, какие уроки от маленькой и вроде бы насквозь понятной и близкой республики? Но автор почти брошюры по объему текста, Андрей Битов, тогда был в сильном авторитете. Властитель дум! Поэтому читали вслух в нашем блоке общежития всем составом: азербайджанец, еврей, русский и, конечно, главный чтец - рафинированный ереванец и мой лучший друг Эдик Казарян. Тогда к нему еще приехала жена из Карабаха Лиля с сыном Левоном. Привезла, кстати, бесподобную карабахскую тутовую водку.Потом мне довелось неоднократно бывать в Закавказье. Участвовал в разных политических проектах. Встречался за богатым рыбным столом со старшим и младшим Алиевыми. Пил крепчайший кофе ручного помола со спикером и президентам Армении Эх, где вы, тяжелые армянские кофемолки, более эффективные, чем их тяжелая артиллерия?) Но главную, объемную, яркую картинку южного края все же получил от упомянутого писателя. Русский мозг - это прежде всего литературная проекция на место и время.Так вот, с обозначенного давнего эпизода мне особенно запомнились два вывода. Первый - о том, что мы в своей могучей северной столице мало что знаем о лукавом, смуглом и горбоносом народе.Второй - об их обратной системе воспитания детей. У нас воспитание - это наращивание прав и возможностей взрослеющего человека. У них - сокращение. Поясню. Там ребенку позволен любой каприз. Но с возрастом его мягко приструнивают "жить не по-детски".До сих пор не знаю, какая система лучше. Уверен только, что нельзя перебарщивать и в том, и в другом случае. Но об этом еще поговорим. Пока же - об актуальном.То, что случилось в Армении и Карабахе, было предсказуемо во многих плоскостях. Прежде всего - в геополитической. Несущая ось мировых процессов провернулась. Ранее главным треком международного развития был Восток-Запад. Стал Север-Юг.Неугомонные (пока) Соединенные Штаты, стремясь оставаться гегемоном, пытаются разрушить, разорвать, перекопать базовый "русский транзит". Это в головах наших топовых экспертов у Штатов якобы есть стратегический противник Китай и тактический - РФ. На самом деле прагматичные, но философичные янки не делят мир гипотетической иерархией угроз.Они его оценивают по реальным вызовам. А в реале Россия - куда больший вызов их гегемонии, чем весь остальной мир вместе взятый, даже вкупе со "всемирной фабрикой". Мир будущего - это конкуренция академических театров, рождающих смыслы, а не промышленных фабрик, штампующих гаджеты.Поэтому и была взорвана, зомбирована, обессмыслена Украина, чтобы разорвать русский путь в Европу. Это не про газ. Это про то, как духу Шиллера не дали скреститься с духом Пушкина. А иначе бы Штатам - конец. Мда, получилось (пока). Но возникла другая несущая ось.Вдоль нее и торятся магистральные пути. Например, через Среднюю (Центральную) Азию. Но не исключены и проселки, караванные тропы - через Закавказье. Для взрыва магистрали, как показал прошлогодний Алма-Атинский эксцесс, силенок у недругов пока не хватает. Слишком крупны масштабы - и необъятная территория Казахстана, и многомиллионное население Узбекистана. Не вполне податлива элита и общество последней страны. Поэтому ресурсы подрыва там копят на будущее. Поэтому туда спешно вылетает главный минер Байден.Да, этот деятель утверждает, что он не просто стар, а суперстар. Только взорвать субрегион даже ему с ходу будет непросто. Но вот в компактном Закавказье устроить по-быстрому кровавый замес - самое то…Я долго искал базовый критерий, по которому Штаты определяют "страну-шахида". То есть очередную мину-закладку под Российский экспресс. Вначале вспомнил одного циничного правителя, который советовал взять для этой цели "страну, которую не жалко". Но Штатам ни одной страны, кроме себя, не жалко. А в последнее время и себя…Искал державы с явными и обостренными национальными, социальными и политическими противоречиями. К таким можно отнести почти все.Перебирал в памяти коррумпированных лидеров многих стран (когда-то один американский магнат доверительно говорил мне, что коррупция - лучший друг демократов). Но подобных - тоже многовато. Почти у всех тамошних начальников - и деньги, и дети либо за океаном, либо за "каналом". Чистой воды компрадоры…И тогда подумалось, что надо искать страну с сильным ментальным сходством с базовой чертой самих Штатов. А какая у них доминирующая черта? Правильно! Чувство превосходства. Абсолютного, непререкаемого, безусловного.Вспомнились еще аспирантские споры с грузинскими, армянскими, украинскими, казахскими однокашниками. Все они априори считали русских недалекими лохами. Вот их древние, родовитые, воинственные нации - другое дело. Помню еще более поздние упомянутые разговоры с лидерами этих стран и их окружением. Все говорили одно и тоже. Мол, мы же не расхристанная Россия, у нас все по уму и все под контролем.Например, президент Армен Саркисян незадолго до свержения утверждал, что в его стране - лучшая на постсоветском пространстве информационная политика, самые доблестные воины, самая продвинутая молодежь… Не лапотная Россия, короче.С чванливой книги президента Кучмы "Украина - не Россия" начались все беды этой страны. С лозунга "только не Россия" раздувшихся от самомнения элит ряда новообразованных территорий началась их самоликвидация.Да, Союз не выучил уроков Армении. Плохо знал ее историю и традиции, фобии и надежды, реальность и грезы. Я один на тысячу человек аспирантского общежития выписывал журнал "Литературная Армения". Что сказать, плохо.Но оказалось, что руководство Армении еще хуже изучило "уроки России". Чувство превосходства внушало им, что их гордая страна - едва ли не ключевая в интересах России. Тут еще и американцы построили в Ереване самое большое на континенте посольство и создало самую густую в мире сеть НКО. Как не почувствовать себя центром геополитической вселенной…Да, можно при больной фантазии и безумных деньгах построить на пыльной проселочной дороге пост ГАИ размером с небоскреб. Но чем будут потом заниматься бравые "гайцы"?Россия, скорее всего, сильно охладит свои отношения с легендарной коньячной ойкуменой. Уж свой коньячок лучше.Уже отформатированы новые национальные интересы, в рамках которых солнечная республика занимает весьма скромное место.Уже очевидно, что удалось погасить очаг новой войны и не надо будет метаться между Ираном и Турцией, Азербайджаном и Арменией, христианами и мусульманами, суннитами и шиитами, еще и предъядерными державами…Уже ясно, что армянские "решалы" не могут вилять Западом как им грезилось. У последнего уже есть "хвост", который им виляет как заблагорассудится. Украина называется. А двух хвостов не бывает даже у самых породистых сук.Уже понятно, что многострадальный Карабах недоученный бородатый блогер и, по абсурдному выбору избирателей, премьер Армении предал и сдал. Но Россия устала отвечать за чужие предательства. И очевидно, что значительная часть карабахцев на долгие годы станут москвичами, дончанами или крымчанами…Горько. Но тут еще раз вернусь к урокам Армении. Обещал подробнее упомянуть про их систему воспитания. Как-то я угостил в ереванской хлебосольной семье мальчугана подтаявшей шоколадкой. Тот вежливо меня поблагодарил, набил рот и аккуратно вытер ручки о мои белоснежные джинсы. Мама засмеялась - какой смышленый малыш.Армения, конечно, - страна маленькая. Но ее элите давно пора вырасти. Стать пусть не вундеркиндами, но нормальными. Нельзя вытирать грязные ноги перед посольством РФ о ее стяги или промакивать потные руки вырванными страничками российских паспортов. Таких пока тысячи. А армян, принесших к представительству России белые гвоздики в знак скорби о погибших миротворцах, - единицы.Не заметили они, что их великий сосед и многовековой покровитель изменился. Он не разучился спасать несмышленышей, но научился не прощать - чванство, хамство, тупость даже от "мелких". Учите уроки!
https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html
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Дмитрий Выдрин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Дмитрий Выдрин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_346:0:900:554_100x100_80_0_0_7e6713d89d425ff20fb85f75a426b3b0.jpg.webp
мнения, армения, зарубежье, ближнее зарубежье, закавказье, карабах, нагорный карабах, сша, россия, украина
Казалось, какие уроки от маленькой и вроде бы насквозь понятной и близкой республики? Но автор почти брошюры по объему текста, Андрей Битов, тогда был в сильном авторитете. Властитель дум!
Поэтому читали вслух в нашем блоке общежития всем составом: азербайджанец, еврей, русский и, конечно, главный чтец - рафинированный ереванец и мой лучший друг Эдик Казарян. Тогда к нему еще приехала жена из Карабаха Лиля с сыном Левоном. Привезла, кстати, бесподобную карабахскую тутовую водку.
Потом мне довелось неоднократно бывать в Закавказье. Участвовал в разных политических проектах. Встречался за богатым рыбным столом со старшим и младшим Алиевыми. Пил крепчайший кофе ручного помола со спикером и президентам Армении Эх, где вы, тяжелые армянские кофемолки, более эффективные, чем их тяжелая артиллерия?)
Но главную, объемную, яркую картинку южного края все же получил от упомянутого писателя. Русский мозг - это прежде всего литературная проекция на место и время.
Так вот, с обозначенного давнего эпизода мне особенно запомнились два вывода. Первый - о том, что мы в своей могучей северной столице мало что знаем о лукавом, смуглом и горбоносом народе.
Второй - об их обратной системе воспитания детей. У нас воспитание - это наращивание прав и возможностей взрослеющего человека. У них - сокращение. Поясню. Там ребенку позволен любой каприз. Но с возрастом его мягко приструнивают "жить не по-детски".
До сих пор не знаю, какая система лучше. Уверен только, что нельзя перебарщивать и в том, и в другом случае. Но об этом еще поговорим. Пока же - об актуальном.
То, что случилось в Армении и Карабахе, было предсказуемо во многих плоскостях. Прежде всего - в геополитической. Несущая ось мировых процессов провернулась. Ранее главным треком международного развития был Восток-Запад. Стал Север-Юг.
Неугомонные (пока) Соединенные Штаты, стремясь оставаться гегемоном, пытаются разрушить, разорвать, перекопать базовый "русский транзит". Это в головах наших топовых экспертов у Штатов якобы есть стратегический противник Китай и тактический - РФ.
На самом деле прагматичные, но философичные янки не делят мир гипотетической иерархией угроз.
Они его оценивают по реальным вызовам. А в реале Россия - куда больший вызов их гегемонии, чем весь остальной мир вместе взятый, даже вкупе со "всемирной фабрикой". Мир будущего - это конкуренция академических театров, рождающих смыслы, а не промышленных фабрик, штампующих гаджеты.
Поэтому и была взорвана, зомбирована, обессмыслена Украина, чтобы разорвать русский путь в Европу. Это не про газ. Это про то, как духу Шиллера не дали скреститься с духом Пушкина. А иначе бы Штатам - конец.
Мда, получилось (пока). Но возникла другая несущая ось.
Вдоль нее и торятся магистральные пути. Например, через Среднюю (Центральную) Азию. Но не исключены и проселки, караванные тропы - через Закавказье.
Для взрыва магистрали, как показал прошлогодний Алма-Атинский эксцесс, силенок у недругов пока не хватает. Слишком крупны масштабы - и необъятная территория Казахстана, и многомиллионное население Узбекистана. Не вполне податлива элита и общество последней страны. Поэтому ресурсы подрыва там копят на будущее.
Поэтому туда спешно вылетает главный минер Байден.
Да, этот деятель утверждает, что он не просто стар, а суперстар. Только взорвать субрегион даже ему с ходу будет непросто. Но вот в компактном Закавказье устроить по-быстрому кровавый замес - самое то…
Я долго искал базовый критерий, по которому Штаты определяют "страну-шахида". То есть очередную мину-закладку под Российский экспресс. Вначале вспомнил одного циничного правителя, который советовал взять для этой цели "страну, которую не жалко".
Но Штатам ни одной страны, кроме себя, не жалко. А в последнее время и себя…
Искал державы с явными и обостренными национальными, социальными и политическими противоречиями. К таким можно отнести почти все.
Перебирал в памяти коррумпированных лидеров многих стран (когда-то один американский магнат доверительно говорил мне, что коррупция - лучший друг демократов). Но подобных - тоже многовато. Почти у всех тамошних начальников - и деньги, и дети либо за океаном, либо за "каналом".
И тогда подумалось, что надо искать страну с сильным ментальным сходством с базовой чертой самих Штатов. А какая у них доминирующая черта? Правильно! Чувство превосходства. Абсолютного, непререкаемого, безусловного.
Вспомнились еще аспирантские споры с грузинскими, армянскими, украинскими, казахскими однокашниками. Все они априори считали русских недалекими лохами. Вот их древние, родовитые, воинственные нации - другое дело.
Помню еще более поздние упомянутые разговоры с лидерами этих стран и их окружением. Все говорили одно и тоже. Мол, мы же не расхристанная Россия, у нас все по уму и все под контролем.
Например, президент Армен Саркисян незадолго до свержения утверждал, что в его стране - лучшая на постсоветском пространстве информационная политика, самые доблестные воины, самая продвинутая молодежь… Не лапотная Россия, короче.
С чванливой книги президента Кучмы "Украина - не Россия" начались все беды этой страны. С лозунга "только не Россия" раздувшихся от самомнения элит ряда новообразованных территорий началась их самоликвидация.
Да, Союз не выучил уроков Армении. Плохо знал ее историю и традиции, фобии и надежды, реальность и грезы. Я один на тысячу человек аспирантского общежития выписывал журнал "Литературная Армения". Что сказать, плохо.
Но оказалось, что руководство Армении еще хуже изучило "уроки России". Чувство превосходства внушало им, что их гордая страна - едва ли не ключевая в интересах России. Тут еще и американцы построили в Ереване самое большое на континенте посольство и создало самую густую в мире сеть НКО.
Как не почувствовать себя центром геополитической вселенной…
Да, можно при больной фантазии и безумных деньгах построить на пыльной проселочной дороге пост ГАИ размером с небоскреб. Но чем будут потом заниматься бравые "гайцы"?
Россия, скорее всего, сильно охладит свои отношения с легендарной коньячной ойкуменой. Уж свой коньячок лучше.
Уже отформатированы новые национальные интересы, в рамках которых солнечная республика занимает весьма скромное место.
Уже очевидно, что удалось погасить очаг новой войны и не надо будет метаться между Ираном и Турцией, Азербайджаном и Арменией, христианами и мусульманами, суннитами и шиитами, еще и предъядерными державами…
Уже ясно, что армянские "решалы" не могут вилять Западом как им грезилось. У последнего уже есть "хвост", который им виляет как заблагорассудится. Украина называется. А двух хвостов не бывает даже у самых породистых сук.
Уже понятно, что многострадальный Карабах недоученный бородатый блогер и, по абсурдному выбору избирателей, премьер Армении предал и сдал. Но Россия устала отвечать за чужие предательства. И очевидно, что значительная часть карабахцев на долгие годы станут москвичами, дончанами или крымчанами…
Горько. Но тут еще раз вернусь к урокам Армении. Обещал подробнее упомянуть про их систему воспитания. Как-то я угостил в ереванской хлебосольной семье мальчугана подтаявшей шоколадкой. Тот вежливо меня поблагодарил, набил рот и аккуратно вытер ручки о мои белоснежные джинсы. Мама засмеялась - какой смышленый малыш.
Армения, конечно, - страна маленькая. Но ее элите давно пора вырасти. Стать пусть не вундеркиндами, но нормальными. Нельзя вытирать грязные ноги перед посольством РФ о ее стяги или промакивать потные руки вырванными страничками российских паспортов.
Таких пока тысячи. А армян, принесших к представительству России белые гвоздики в знак скорби о погибших миротворцах, - единицы.
Не заметили они, что их великий сосед и многовековой покровитель изменился. Он не разучился спасать несмышленышей, но научился не прощать - чванство, хамство, тупость даже от "мелких". Учите уроки!