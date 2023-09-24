"Готов служить землякам": Денис Пушилин был избран на должность главы ДНР
09:28 24.09.2023 (обновлено: 09:29 24.09.2023)
Денис Пушилин 23 сентября вступил в должность главы Донецкой Народной Республики. Об этом сообщается на официальном сайте Пушилина
Народный совет Донецкой Народной Республики (ДНР) в ходе заседания избрал Дениса Пушилина на должность главы региона. В качестве кандидатов на пост также были предложены Андрей Крамар и Казбек Тайсаев, говорится в официальном заявлении.
"По представлению Президента Российской Федерации сегодня был избран депутатами Народного Совета ДНР на пост Главы Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении Пушилина в телеграм.
На церемонии инаугурации присутствовал первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Он отметил, что впереди - большая программа возрождения и развития региона.
"Я горд быть частью этой команды. Готов служить своим землякам, Донбассу, России!" - сказал Пушилин.
23 сентября Владимир Сальдо был избран на пост губернатора Херсонской области. Он был избран депутатами Херсонской областной Думы, принёс присягу на верность Конституции РФ и вступил в должность.
В России прошёл Единый день голосования. С 8 по 10 сентября в голосовании приняли участие жители 54 областей России. Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области впервые приняли в нем участие.
Вчера, 13:18"Богатство края должно служить людям": Сальдо избран губернатором Херсонской областиВладимир Сальдо был избран депутатами Херсонской областной Думы Губернатором Херсонской области, принёс присягу на верность Конституции РФ и народу Херсонской области и вступил в должность. Об этом Сальдо написал в своём телеграм-канале 23 сентября