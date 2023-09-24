https://ukraina.ru/20230924/1049650763.html

"Готов служить землякам": Денис Пушилин был избран на должность главы ДНР

"Готов служить землякам": Денис Пушилин был избран на должность главы ДНР - 24.09.2023 Украина.ру

"Готов служить землякам": Денис Пушилин был избран на должность главы ДНР

Денис Пушилин 23 сентября вступил в должность главы Донецкой Народной Республики. Об этом сообщается на официальном сайте Пушилина

2023-09-24T09:28

2023-09-24T09:28

2023-09-24T09:29

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Народный совет Донецкой Народной Республики (ДНР) в ходе заседания избрал Дениса Пушилина на должность главы региона. В качестве кандидатов на пост также были предложены Андрей Крамар и Казбек Тайсаев, говорится в официальном заявлении.На церемонии инаугурации присутствовал первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Он отметил, что впереди - большая программа возрождения и развития региона. 23 сентября Владимир Сальдо был избран на пост губернатора Херсонской области. Он был избран депутатами Херсонской областной Думы, принёс присягу на верность Конституции РФ и вступил в должность.В России прошёл Единый день голосования. С 8 по 10 сентября в голосовании приняли участие жители 54 областей России. Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области впервые приняли в нем участие.

https://ukraina.ru/20230923/1049645649.html

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новости, днр, выборы, денис пушилин, голосование, глава