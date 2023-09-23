Судьба Донбасса могла быть другой: Губарев заявил, что Стрелков не выполнил приказ по Славянску - 23.09.2023 Украина.ру
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Судьба Донбасса могла быть другой: Губарев заявил, что Стрелков не выполнил приказ по Славянску
Судьба Донбасса могла быть другой: Губарев заявил, что Стрелков не выполнил приказ по Славянску - 23.09.2023 Украина.ру
Судьба Донбасса могла быть другой: Губарев заявил, что Стрелков не выполнил приказ по Славянску
Экс-министр обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Гиркин (более известный как Стрелков) в 2014 году получил приказ держать Славянск "до последней капли крови", но не сдержал его. Такое заявление 22 сентября сделал бывший подчиненный Гиркина и экс- "народный губернатор" Донбасса Павел Губарев
2023-09-23T06:30
2023-09-23T06:30
новости
славянск
стрелков
гиркин
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Он отметил также, что "Стрелков, безусловно, сыграл роль в создании и защите народных республик", но ключевую роль в спасении Донбасса от резни все же сыграли российские батальонно-тактические группы, которые вошли в регион в августе и "устроили врагу котлы, жар и огонь". Роль ополчения в событиях августа 2014 года тоже нельзя преуменьшать, резюмировал Губарев.Игорь Гиркин (Стрелков) - экс-министр ДНР. В юности в качестве добровольца участвовал в боевых действиях в Приднестровье и Боснии. С 1995 года воевал в Чечне.По словам самого Игоря Гиркина, до 31 марта 2013 года он служил в ФСБ, откуда уволился в звании полковника.В апреле 2014 года Гиркин получил известность как активный участник вооруженных столкновений на востоке Украины, а 15 мая стал командующим вооруженными силами ДНР. С 16 мая по 14 августа 2014 года являлся министром обороны ДНР.В апреле 2014 года Стрелков возглавил группу из 52 человек, которая вошла в Славянск. Они взяли под контроль здания горсовета и СБУ города. Украинские войска окружили населенный пункт небольшой сетью блокпостов и начали предпринимать попытки вернуть контроль над городом. В результате боев местные жители провели несколько месяцев без воды и электричества, а в начале июля 2014 года подразделение покинуло Славянск.С 2014 года Гиркин возглавлял движение "Новороссия", занимавшееся поставкой гуманитарной помощи и обмундирования для военнослужащих ДНР.В октябре 2022-го Стрелков написал заявление с "просьбой о добровольной мобилизации" в армию ДНР, однако уже в декабре вернулся в Москву, и выяснилось, что на фронте он не был.В ноябре 2022 года суд в Гааге заочно приговорил его к пожизненному заключению по делу о крушении Boeing 777 "Малайзийских авиалиний".В апреле 2023 года создал "Клуб рассерженных патриотов", где публично критиковал действия командования Вооруженных сил РФ во время спецоперации на Украине.С 21 июля Игорь Гиркин находится под арестом, буквально на днях Мещанский суд Москвы продлил срок его ареста по делу о призывах к экстремистской деятельности.Павел Губарев - бывший "народный губернатор" Донбасса, в 2014 году был активистом Антимайдана, возглавил "Народное ополчение Донбасса". Позже руководил мобилизационным управлением министерства обороны ДНР. В марте 2014-го после того, как была занята Донецкая администрация и казначейство, Губарев был арестован сотрудниками СБУ. МИД России признал его политическим заключенным, и в мае того же года Губарева и еще двоих активистов ДНР обменяли на офицеров "Альфы".С конца февраля 2022-го Губарев принимал участие в СВО в качестве наводчика зенитного орудия.
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новости, славянск, стрелков, гиркин
Новости, Славянск, Стрелков, Гиркин

Судьба Донбасса могла быть другой: Губарев заявил, что Стрелков не выполнил приказ по Славянску

06:30 23.09.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкРассмотрение жалобы защиты на арест бывшего министра обороны ДНР И. Стрелкова
Рассмотрение жалобы защиты на арест бывшего министра обороны ДНР И. Стрелкова - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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Экс-министр обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Гиркин (более известный как Стрелков) в 2014 году получил приказ держать Славянск "до последней капли крови", но не сдержал его. Такое заявление 22 сентября сделал бывший подчиненный Гиркина и экс- "народный губернатор" Донбасса Павел Губарев
"Важно! Приказ с Большой Земли держать Славянск до последней капли крови у Стрелкова был. Но Стрелков его не выполнил. Он посчитал, что имеющиеся у него средства (техника, оружие и численность и качество личного состава) недостаточны для того, чтобы на каком то продолжительном отрезке времени выполнять задачу по обороне города. Специалистом в военном деле не являюсь, поэтому судить о правильности решения не берусь", - написал Губарев в своих соцсетях.
Он отметил также, что "Стрелков, безусловно, сыграл роль в создании и защите народных республик", но ключевую роль в спасении Донбасса от резни все же сыграли российские батальонно-тактические группы, которые вошли в регион в августе и "устроили врагу котлы, жар и огонь". Роль ополчения в событиях августа 2014 года тоже нельзя преуменьшать, резюмировал Губарев.
Игорь Гиркин (Стрелков) - экс-министр ДНР. В юности в качестве добровольца участвовал в боевых действиях в Приднестровье и Боснии. С 1995 года воевал в Чечне.
По словам самого Игоря Гиркина, до 31 марта 2013 года он служил в ФСБ, откуда уволился в звании полковника.
В апреле 2014 года Гиркин получил известность как активный участник вооруженных столкновений на востоке Украины, а 15 мая стал командующим вооруженными силами ДНР. С 16 мая по 14 августа 2014 года являлся министром обороны ДНР.
В апреле 2014 года Стрелков возглавил группу из 52 человек, которая вошла в Славянск. Они взяли под контроль здания горсовета и СБУ города. Украинские войска окружили населенный пункт небольшой сетью блокпостов и начали предпринимать попытки вернуть контроль над городом.
В результате боев местные жители провели несколько месяцев без воды и электричества, а в начале июля 2014 года подразделение покинуло Славянск.
С 2014 года Гиркин возглавлял движение "Новороссия", занимавшееся поставкой гуманитарной помощи и обмундирования для военнослужащих ДНР.
В октябре 2022-го Стрелков написал заявление с "просьбой о добровольной мобилизации" в армию ДНР, однако уже в декабре вернулся в Москву, и выяснилось, что на фронте он не был.
В ноябре 2022 года суд в Гааге заочно приговорил его к пожизненному заключению по делу о крушении Boeing 777 "Малайзийских авиалиний".
В апреле 2023 года создал "Клуб рассерженных патриотов", где публично критиковал действия командования Вооруженных сил РФ во время спецоперации на Украине.
С 21 июля Игорь Гиркин находится под арестом, буквально на днях Мещанский суд Москвы продлил срок его ареста по делу о призывах к экстремистской деятельности.
Павел Губарев - бывший "народный губернатор" Донбасса, в 2014 году был активистом Антимайдана, возглавил "Народное ополчение Донбасса". Позже руководил мобилизационным управлением министерства обороны ДНР.
В марте 2014-го после того, как была занята Донецкая администрация и казначейство, Губарев был арестован сотрудниками СБУ. МИД России признал его политическим заключенным, и в мае того же года Губарева и еще двоих активистов ДНР обменяли на офицеров "Альфы".
С конца февраля 2022-го Губарев принимал участие в СВО в качестве наводчика зенитного орудия.
Пресс-конференция народного губернатора Донецкой области П.Губарева - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Вчера, 17:44
Губарев сообщил новые подробности об обороне Славянска в 2014 годуОбщественный деятель и один из первых лидеров пророссийских протестов в Донецке Павел Губарев 22 сентября в соцсетях рассказал о том, как он помнит события 2014 года, связанные с обороной Славянска
 
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06:30Судьба Донбасса могла быть другой: Губарев заявил, что Стрелков не выполнил приказ по Славянску
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