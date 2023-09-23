https://ukraina.ru/20230923/1049627423.html
"Враг не выдохся": военный эксперт раскрыл, где и когда начнётся третья волна "контрнаступа"
"Враг не выдохся": военный эксперт раскрыл, где и когда начнётся третья волна "контрнаступа" - 23.09.2023 Украина.ру
"Враг не выдохся": военный эксперт раскрыл, где и когда начнётся третья волна "контрнаступа"
В конце сентября У ВСУ действительно есть возможность на юге провести третью волну "контрнаступа", что не помешает ВС РФ развивать продвижение на Купянском направлении. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2023-09-23T08:35
2023-09-23T08:35
2023-09-23T08:35
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Если получится прижать противника к Оскольскому водохранилищу, то российские подразделения смогут взять в окружение крупную группировку ВСУ. Но важно понимать, что после летней кампании ВСУ не выдохлись, а перегруппировываются для нового "контрнаступа", рассказал Евсеев.Необходимо, чтобы к концу октября российские подразделения вышли к Осколу. То, что они за сутки берут по 10 взводных опорных пунктов ВСУ означает, что есть возможность расширить плацдарм на реке Жеребец и двигаться к водохранилищу, добавил он.Зимой противник значительно ослабнет, потому что у ВСУ закончатся подготовленные резервы. К весне Украина может набрать 200 тысяч новых бойцов. Но это возможно, если российские подразделения не перейдут в наступление, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230922/1049624114.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, украина, наступление, россия, сво, зима, война
Новости, ВСУ, Украина, наступление, Россия, СВО, зима, война
"Враг не выдохся": военный эксперт раскрыл, где и когда начнётся третья волна "контрнаступа"
В конце сентября У ВСУ действительно есть возможность на юге провести третью волну "контрнаступа", что не помешает ВС РФ развивать продвижение на Купянском направлении. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Если получится прижать противника к Оскольскому водохранилищу, то российские подразделения смогут взять в окружение крупную группировку ВСУ. Но важно понимать, что после летней кампании ВСУ не выдохлись, а перегруппировываются для нового "контрнаступа", рассказал Евсеев.
Необходимо, чтобы к концу октября российские подразделения вышли к Осколу. То, что они за сутки берут по 10 взводных опорных пунктов ВСУ означает, что есть возможность расширить плацдарм на реке Жеребец и двигаться к водохранилищу, добавил он.
"Нам всем этого (выхода к Оскольскому водохранилищу. - Ред.) хочется. Но враг не выдохся, а перегруппировывается. У ВСУ действительно есть возможность провести третью волну "контрнаступа" на юге в конце сентября. Но это не мешает нам наступать на севере", - подчеркнул Евсеев.
Зимой противник значительно ослабнет, потому что у ВСУ закончатся подготовленные резервы. К весне Украина может набрать 200 тысяч новых бойцов. Но это возможно, если российские подразделения не перейдут в наступление, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь