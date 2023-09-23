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"Небо зовёт": первый фильм Фрэнсиса Форда Копполы… снятый не им, и не в Голливуде

"Небо зовёт": первый фильм Фрэнсиса Форда Копполы… снятый не им, и не в Голливуде - 23.09.2023 Украина.ру

"Небо зовёт": первый фильм Фрэнсиса Форда Копполы… снятый не им, и не в Голливуде

Одним из самых удивительных явлений мирового кинематографа 50-60-х годов прошлого века была советская кинофантастика. Страна пережила самую ужасную в истории человечества мировую войну, но могла снимать масштабное кино о космосе со спецэффектами, которые поражали даже американских режиссёров и продюсеров и повлияли на развитие американского кино

2023-09-23T18:00

2023-09-23T18:00

2023-09-23T18:00

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Одним из таких фильмов стала лента "Небо зовёт" режиссёров Александра Козыря и Михаила Карюкова. Последний совместно с Евгением Помещиковым и Алексеем Сазоновым написали сценарий к фильму. Сазонов имел опыт работы начальника сценарного отдела киностудии "Союздетфильм", затем с 1954 по 1969 год трудился заведующим сектором кинематографии отдела науки и культуры ЦК КПСС. Помещиков также был опытным сценаристом, за спиной которого было более 20 проектов, среди которых "Трактористы" (1939), "Укротительница тигров" (1954), "Звёзды на крыльях" (1955) и прочие. Но ни Сазонов, ни Помещиков не имели опыта написания фантастических кинокартин, и поэтому многие критики "Неба зовёт" часто критикуют именно слабый, по их мнению, сценарий.Для Карюкова работа над фантастическим фильмом стала первой в режиссерском кресле, но он имел огромный опыт операторской работы, написал учебник "Новые способы комбинированной съёмки" (1939). Именно это и помогло режиссерскому тандему создать такую масштабную киноленту.Во многом помог и опыт главного оператора фильма Николая Кульчицкого, который был настоящим мастером своего дела. Он начал работать на киностудии им. А. Довженко ещё в 1934 году. При съёмках фильма "Сорочинская ярмарка" (1938) он первым на Киевской киностудии применил бипачный метод, при котором съёмка велась одновременно на две плёнки, сложенные эмульсиями друг к другу.Работая над фильмом, его авторы столкнулись с большим количеством трудностей – зрителю надо было показать не только подвиг советских космонавтов, но и дать представление о строении Вселенной, об устройстве космического корабля, о его полёте. Для этого Карюков промел огромную массу консультаций со специалистами космической отрасли, ракетчиками и другими научными сотрудниками. Помогла Карюкову ещё одна универсальная формула – снимать надо о том, что прекрасно знаешь (до малейших деталей) или же о том, что не знает никто. В последнем случае у автора полностью освобождались руки – можно было сколько угодно фантазировать, скажем, над флорой и фауной Марса, ведь там никто ещё ни разу не был.Операторы Франц Семянников и Николай Илюшин хорошо поработали на комбинированных съемках, когда многие макеты (ракеты, планеты) казались зрителю натуралистическими и это при том, что тогда ещё не было никакой компьютерной графики. В Ялте, где проходили съемки, был сооружён гигантский космодром. Для картины создали поражающие воображение многочисленные декорации, скафандры и обувь космонавтов, различный инвентарь.Отдельно следует упомянуть музыкальное оформление киноленты. которое создал лауреат Сталинской премии (1951) композитор Юлий Мейтус. У него был громадный опыт работы в кино в качестве автора, как бы сейчас сказали, музыкальных треков. Он участвовал в создании таких лент, как "Макар Нечай" (1940), "В мирные дни" (1950), "Два Фёдора" (1958) и многих других. В "Небо зовёт" им были новаторски, для того времени, использованы электронные инструменты.Сюжет ленты не отличается особой замысловатостью. Писатель-фантаст Троян знакомится с учеными Евгением Корневым и Андреем Корниенко, которые рассказывают ему о возможности космических путешествий. Далее зритель знакомится уже с героями книги Трояна. Советские космонавты Евгений Корнев и Григорий Сомов готовятся к исторической миссии – первой экспедиции на Марс. Они находятся на советской орбитальной станции, с которой к Красной планете должен стартовать космолёт "Родина". К станции пристыковывается американский корабль "Тайфун" – американцы, как и советские граждане, планируют достичь Марса. Астронавты Роберт Кларк и Эрвин Верст, без консультаций с советской стороной, стартуют с орбитальной станции, едва не убив Сомова, который находился в открытом космосе. Они стремятся опередить советских космонавтов. Сомов получает ожоги, не может продолжить миссию и ему на замену присылают Андрея Гордиенко. Гордиенко и Корнев стартуют к Марсу.Американский корабль сбивается с курса, американцы теряют управление и летят в открытый космос, но успевают дать сигнал о спасении. Советские космонавты, приняв сигнал, решают помочь коллегам. "Родине" удается пристыковаться к "Тайфуну", забрать на борт Кларка и Веста. Во время этого маневрирования "Родина" расходует много топлива, поэтому вынуждена сесть на астероид. Далее сотрудники космодрома организовывают спасательную миссию – посылают к "Родине" беспилотную ракету с топливом, но та терпит крушение. Остается ещё один шанс – новая ракета, но уже пилотируемая. Миссия удается, космонавты и астронавты возвращаются на Землю. В финале действие вновь возвращается к Трояну, который спрашивает мнение о своей книге у сотрудников Ракетного института.Фильм просмотрели более 20 млн. зрителей, впечатление им не смогли испортить ни некоторые "киноляпы", которые иногда вообще комичны (например, можно увидеть костюм космонавта… с галстуком, а допотопный осциллограф выдается за технику будущего), ни слишком прямолинейный сюжет: "хорошие" советские космонавты спасают "плохих" американских астронавтов.Роль Корнева исполнил известный советский актер Иван Переверзев, за спиной которого были десятки ролей, включая "Два бойца" (1943), "Садко" (1952), "Голубая стрела" (1958). Гордиенко сыграл Александр Шворин, который запомнился зрителям в фильме "Летят журавли" (1957). Роли американских астронавтов Кларка и Верста исполнили Константин Барташевич и Гурген Тунунц. Писателя Трояна сыграл Сергей Филимонов."Небо зовет" демонстрировали в странах Западной Европы и США. Фильм увидел американский режиссер Роджер Корман, который был поражён в первую очередь спецэффектами и операторской работой. Но вместо того, чтобы сделать американскую адаптацию к советской киноленте, Корманн её попросту украл. Он купил права на прокат ленты, затем нанял молодого никому тогда неизвестного студента-режиссёра Фрэнсиса Форда Копполу, и они вместе полностью перемонтировали фильм, удалив всю антиамериканскую риторику и добавив несколько дополнительных сцен (например бой двух марсианских монстров). Фильм получил и новое название – "Битва за пределами Солнца". Главные события в нём разворачиваются в постядерном мире, где существуют два государства – Север и Юг. В титрах Роджер Корман был указан продюсером, а Френсис Форд Коппола – режиссёром. Советских актеров "переименовали" в вымышленных – Эда Перри, Арла Пауэлла и другие. Новая лента вышла в американском прокате в 1962 году. 18 лет спустя Корман продолжил "франшизу", сняв уже собственный фильм "Битва за пределами звёзд" (1980).Также фрагменты из "Небо зовёт" он использовал для другой своей поделки "Путешествие на планету доисторических женщин" (1968), который представлял собой компиляцию его фильма "Путешествие на доисторическую планету" (1965), который в свою очередь был переделкой ещё одного советского фантастического фильма "Планета бурь", снятого на Ленфильме в 1962 году.Графические элементы ленты "Небо зовет", созданные художником-фантастом Юрием Швецом, использовал в своей "Космической одиссее 2001" (1968) Стэнли Кубрик.

https://ukraina.ru/20230316/1044347603.html

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Алексей Стаценко

Алексей Стаценко

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Алексей Стаценко

история, история украины, история ссср, кино, фильм, фантастика