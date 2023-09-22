В Севастополе продолжается ликвидация последствий ракетной атаки - Развожаев - 22.09.2023 Украина.ру
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В Севастополе продолжается ликвидация последствий ракетной атаки - Развожаев
В Севастополе продолжается ликвидация последствий ракетной атаки - Развожаев - 22.09.2023 Украина.ру
В Севастополе продолжается ликвидация последствий ракетной атаки - Развожаев
После атаки на штаб Черноморского флота в Севастополе продолжаются работы по ликвидации последствий, сообщил 22 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём телеграм-канале
2023-09-22T15:05
2023-09-22T15:05
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севастополь
минобороны рф
михаил развожаев
ракетный удар
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Продолжаются работы по тушению пожара в штабе флота. Сил и средств достаточно, сообщил Развожаев.Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и уверил, что ситуация находится под контролем экстренных служб.По предварительной информации, гражданская инфраструктура вокруг штаба флота не пострадала. Люди, которые находились в момент удара на улице, тоже не пострадали. Даже выбитых стекол пока не зафиксировано, написал губернатор.По поручению Развожаева, на месте развернут оперштаб, и.о. заместителя губернатора Евгений Сергеевич Горлов и и.о. Директора Департамента Общественной безопасности Алексей Викторович Краснокутский работают на месте вместе с начальником МЧС Алексеем Анатольевичем Рохлиным, идёт координация работы всех служб. Продолжается подомовой обход.Позже стало известно, что в ходе отражения ракетной атаки средствами противовоздушной обороны сбито пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. По имеющейся информации один военнослужащий погиб, сообщили в Минобороны РФ.
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новости, россия, крым, севастополь, минобороны рф, михаил развожаев, ракетный удар
Новости, Россия, Крым, Севастополь, Минобороны РФ, Михаил Развожаев, ракетный удар

В Севастополе продолжается ликвидация последствий ракетной атаки - Развожаев

15:05 22.09.2023
 
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкПредставление врио губернатора Севастополя М. Развожаева
Представление врио губернатора Севастополя М. Развожаева - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости . Василий Батанов
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После атаки на штаб Черноморского флота в Севастополе продолжаются работы по ликвидации последствий, сообщил 22 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём телеграм-канале
Продолжаются работы по тушению пожара в штабе флота. Сил и средств достаточно, сообщил Развожаев.
Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и уверил, что ситуация находится под контролем экстренных служб.
По предварительной информации, гражданская инфраструктура вокруг штаба флота не пострадала. Люди, которые находились в момент удара на улице, тоже не пострадали. Даже выбитых стекол пока не зафиксировано, написал губернатор.
По поручению Развожаева, на месте развернут оперштаб, и.о. заместителя губернатора Евгений Сергеевич Горлов и и.о. Директора Департамента Общественной безопасности Алексей Викторович Краснокутский работают на месте вместе с начальником МЧС Алексеем Анатольевичем Рохлиным, идёт координация работы всех служб. Продолжается подомовой обход.
Позже стало известно, что в ходе отражения ракетной атаки средствами противовоздушной обороны сбито пять ракет.
В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. По имеющейся информации один военнослужащий погиб, сообщили в Минобороны РФ.
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