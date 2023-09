https://ukraina.ru/20230922/1049629039.html

Танки, вызывающие рак, и три вида техники, создающие кошмар. Что говорили об Украине в мире 22 сентября

Дела на Украине не очень: Британия поставила на Украину танки, которые могут убить самих украинцев, анонсированное контрнаступление сорвется из-за Абрамсов, а Пентагон рекомендует Киеву поскорее сменить военную тактику во избежание поражения, утверждают западные СМИ.

2023-09-22T15:01

2023-09-22T15:01

2023-09-22T16:10

новости

зарубежье

украина

сми

спецоперация

Переосмысление или поражение“Украине грозит долгая война. Необходимо изменить курс”, с таким заголовком вышла статья в издании The Economist. Авторы призывают молиться о скорейшей победе, но планировать долгую борьбу.В западном СМИ в очередной раз обратили внимание на несостоявшееся контрнаступление и остановку движения ВСУ на линии фронта.В интервью The Economist на этой неделе Зеленский признался, что он “должен быть готов к долгой войне”, но, к сожалению, Украина еще не готова. Президент Украины сказал, что основные силы они бросают на контрнаступление.Но, видимо, армия Зеленского делает что-то не так, раз мировое сообщество всеми различными способами намекает ему на отсутствие результативности ведения боевых действий.В статье авторы The Economist советуют Киеву переосмыслить военную стратегию и поменять тактику. В первую очередь, обратить внимание на перекалибровку военную, в частности рационально использовать ресурсы и повысить свою устойчивость.Кроме военной переквалификации Киеву необходимы также экономические реформы, отмечают авторы статьи.“Это означает, что нужно меньше напыщенных планов по послевоенному восстановлению и больше внимания уделять увеличению производства и капитальных расходов сейчас. Экономика сократилась на треть, и почти половина бюджета Украины финансируется за счет западных денег”Также в издании отметили, что Украине необходимы дополнительные действия, чтобы облегчить ведение бизнеса: от признания квалификаций, полученных беженцами за границей, до предложения фирмам военного страхования.Армия убийцА вот Пентагон как раз делает все возможное для того, чтобы война на Украине была “долгоиграющей”, - передает Politico. По данным представителя Министерства обороны полковника Мартина О'Доннелла, по состоянию на 20 сентября международные силы обучили более 84 000 украинцев западному оружию и тактике.Кроме того, Пентагон освобождает операции на Украине от возможного закрытия правительства США. Это означает, что обучение американской тактике и работе на военном оборудовании может продолжаться непрерывно, если законодатели не достигнут соглашения о финансировании к концу месяца.Согласно руководству, опубликованному Пентагоном на прошлой неделе, только военная подготовка и учения, "необходимые для достижения и поддержания оперативной готовности, а также для подготовки и проведения таких операций", будут освобождены от потенциального закрытия в этом году.А пока военные Пентагона продолжают обучать солдат ВСУ, в том числе использованию танков Abrams, а немного позже, по сообщению Politico, США займется обучением украинских лётчиков пилотированию на истребителях F-16 в США.Смерть на гусеницахПоставляемые Украине британские танки Challenger 2 могут содержать опасные асбестосодержащие материалы, - передаетDaily Express.По данным Министерства обороны объединенного королевства более 2000 единиц британской военной техники могут быть пронизаны потенциально смертельными материалами. Среди них: 765 бронетранспортеров Bulldog, 324 танка Challenger 2, 75 бронированных ремонтно-эвакуационных машин Challenger, 11 бронеавтомобилей Fuchs, 14 разведывательных вертолетов Gazelle, 31 высокомобильный прицеп, 841 Pinzgauer 4x4, 64 бронеавтомобиля Stormer, 540 БМП Warrior и 34 вертолета Wildcat.Наличие опасных веществ в бронетехнике подтвердил и замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Картлидж. Он упомянул, что обычно АКМ использовались в 20 веке для строительства танков, кораблей и самолетов.Раннее глава армии, генерал сэр Патрик Сандерс жаловался на то, что Британия поставляет на вооружение старую технику, выпущенную в 1960-х. Сандэрс отметил, что “это похоже на использование телефонов с дисковым набором номера в эпоху iPhone”.Полагая то, что техника достаточно старая и может не оправдать ожиданий на поле боя – это одно, но эксперты The Times предупреждают, что асбестосодержащие вещества, присутствующие в танках могут привести к серьезным болезням и даже к летальному исходу."Они разлагаются на крошечные волокна, если их потревожить и длительное воздействие может привести к неизлечимому повреждению легких", - сообщили The Times.Данным инцидентом не на шутку озаботились в минобороны Британии. Представитель ведомства заявил:“Безопасность нашего военнослужащего является нашим наивысшим приоритетом, и в настоящее время разрабатываются планы по устранению асбеста в нашем оборудовании как можно скорее, а также проводится оценка рисков, чтобы обеспечить безопасность наших людей”.Политик выразил обеспокоенность по поводу британцев, но ни слова не сказал, о гражданах стран куда поставлялось подобное особо опасное вооружение, так как судьба тех же украинцев мало волнует британское правительство.Логистический кошмарОсобой пользы на поле боя украинской армии не принесут и обещанные Киеву танки Abrams, - заявила в интервью Newsweek научный сотрудник факультета военных исследований Королевского колледжа в Лондоне Марина Мирон.Однако пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер отметил, что Западу нужно как можно скорее передать “этот боевой потенциал в руки украинцев”, но военный не учел, что подобные танки не терпят влажных погодных условий присущих южной части Украины и грядущей промозглой осенней погоде. Так, у данного вооружения появляется риск попасть на период так называемого "сезона плохих дорог".По заявлению Пэта, Украина надеется использовать новые танки “Абрамс” для продолжения наступления на юг: “сначала к контролируемому Россией городу Токмак, затем к Мелитополю и, в конечном итоге, к Азовскому морю”.В свою очередь Мирон отметила, что танки "Абрамс", "Челленджер" или "Леопард", переданные Киеву западными союзниками, которые будут задействованы на запорожском направлении, создадут “логистический кошмар”.Но, похоже Западу неважно, что отправлять Киеву: музейные экспонаты, неадаптированные танки или бывшую в употреблении технику. Главное - насолить России.

2023

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

новости, зарубежье, украина, сми, спецоперация