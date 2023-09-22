https://ukraina.ru/20230922/1049628668.html

Условия для российского наступления на фронте. О чём говорили эксперты 22 сентября

Условия для российского наступления на фронте. О чём говорили эксперты 22 сентября - 22.09.2023 Украина.ру

Условия для российского наступления на фронте. О чём говорили эксперты 22 сентября

Украина.ру, 22.09.2023

2023-09-22T15:08

2023-09-22T15:08

2023-09-22T16:08

эксклюзив

всу

вс рф

storm shadow

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украина

беспилотники

фронт

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Три недели до конца «контрнаступа»Сегодня мы находимся в ситуации, когда ВСУ практически израсходовали все свои резервы, считает экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военно-политический аналитик Яков Кедми.Широко разрекламированное наступление закончилось абсолютной неудачей. Сегодня количество и качество войск, которое Россия сконцентрировала на Украине, превосходит войска противника в 2,5 раза.По мнению Кедми, исходя из военной науки Россия должна через три недели, по мере окончательного ослабления «контрнаступа» и перехода ВСУ к обороне, должна начать собственное наступление.«Основная цель наступления должна состоять в следующем: полный разгром украинской армии, выход на оперативный простор, переход на западный берег Днепра и овладение черноморским побережьем до Приднестровья.Только это может обеспечить безопасность Черноморского флота и Крыма, а также не дать врагу атаковать Белгородскую область с территории Украины.Без этого цели СВО выполнить невозможно. Опасности не будут устранены», — заявил аналитик.При этом главная задача Москвы — прекратить все попытки превратить Украину в стратегический плацдарм для нападения на Россию: как с использованием самих ВСУ, так и с использованием украинской территории для создания там баз США и НАТО.«Вторая задача — принудить Европу пересмотреть свое отношение к России в соответствии с теми требованиями, которые выдвигала Москва от 15 декабря 2021 года.Условий всего два. Первое — США должны убрать свое ядерное оружие из Европы. Второе — должен быть запрет на пребывание иностранных войск на территории любого государства-члена НАТО.Россию не волнует, что та же Латвия входит в НАТО. Но на территории Латвии не должно быть никого, кроме латвийской армии. То же самое касается Польши, Германии, Великобритании, а также новых членов НАТО — Финляндии и Швеции», — сказал Кедми.На фронте есть время до распутицыСейчас российской армии нужно дождаться, когда выдохнутся силы ВСУ, уверен военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев. Наступать на подготовленного и неразбитого врага — трудно и глупо. Мы получим неприятные последствия, предупреждает эксперт.Но нам нужно готовить резервы и обеспечить их снабжение. Должны быть спланированы разные варианты операций в зависимости от той или иной тактической обстановки. Все эти варианты должны быть обеспечены ресурсами и в нужный момент осуществлены.«Если мы к этому готовы, то это возможно в любой момент. Другое дело, что для осуществления активных боевых действий у нас чуть больше месяца.Потом наступит распутица. Мы все перейдем в состояние позиционной обороны до весны 2024 года. Тем более что на Западе к этому моменту планируют новое наступление ВСУ.ВСУ пытаются чего-то добиться еще в 2023 году. Но в США и НАТО к этому относятся спокойно. Там уже обсуждают поставки техники и боеприпасов к весне 2024 года», — рассказал Корнев.По его словам, сейчас на севере у нас сложилась такая же ситуация, как у ВСУ на юге. Мы не можем прорвать оборону противника. Мы вгрызаемся в оборону. А вгрызание в оборону приводит к серьезным потерям.«Может быть, нам осталось еще немного надавить, и фронт рухнет. Но на юге украинское руководство рассуждает точно так же.Очень хотелось бы надеяться, что нам достаточно еще одного вагона «умных» бомб и еще пары вагонов боеприпасов для РСЗО, а сухопутные войска это поддержат.Наверняка на севере у нас есть резервы. Может быть, мы их держим, изматывая ВСУ такими атаками. Может быть, украинская оборона там сточится, а через сутки мы будем в Харькове.Если это осознанная тактика, то это вызывает уважение. Если это не так, то это вызывает скепсис», — сообщил эксперт."Никаких прорывов на линии фронта нет и не будет"Сейчас под Купянском ВСУ располагают 100-тысячной группировкой войск, а на Запорожье их – 200 тысяч. Численность же российской группировки войск сейчас – всего около 150 тысяч, говорит военно-политический аналитик (Белоруссия), полковник запаса, профессор Академии военных наук РФ Александр Тиханский.Он отмечает: даже если у России есть в резерве 150-тысячная группировка из мобилизованных, она может вступить в бой только через пару месяцев. Поэтому именно сегодня такое большое наступление России попросту невозможно."Никаких прорывов на линии фронта нет и не будет. Для стратегического наступления нужны очень крупные резервы.Более того, ВСУ боятся скапливать свои крупные резервы в большом количестве, поскольку Россия сразу нанесет по ним массированные огневые удары. А ВС РФ больше нравится тактика мясорубки, когда противник идет в наступление мелкими группами без особой поддержки техники, а их попросту перемалывают", – отметил Тиханский.При этом сегодня главная проблема ВС РФ состоит в защите своих тылов и гражданских объектов на российской территории, поясняет аналитик. ВСУ наносят слишком много таких ударов, а это вызывает недовольство среди населения."Решить эту проблему можно только одним способом – подавлять точки вылета беспилотников и сбивать дальнобойные ракеты Storm Shadow. А если США все же поставят Украине ракеты ATACMS, то угроза тылам в глубине российской территории будет еще сильнее.Противник начнет бить по аэродромам и нефтехранилищам, чтобы показать Западу, что ВСУ в состоянии наносить удары по России в глубине ее территории, а не только на линии боевого соприкосновении", – сказал Тиханский.В то же время, по его словам, личный состав у ВСУ может закончиться через год-полтора. Если киевский режим и дальше будет отправлять людей в "мясные штурмы" по всей линии боевого соприкосновения, то соотношения потерь между ВС РФ и ВСУ и дальше будет составлять 1:40.Долго в таком режиме воевать невозможно.

https://ukraina.ru/20230922/1049607207.html

https://ukraina.ru/20230922/1049595269.html

https://ukraina.ru/20230922/1049624114.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, всу, вс рф, storm shadow , atacms, сша, россия, украина, беспилотники, фронт, наступление, яков кедми, крым, нато