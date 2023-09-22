"Россия начеку": Песков прокомментировал вооружение Польши
© CC0, Pixabay
© CC0, Pixabay
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами 22 сентября прокомментировал высказывания премьера Польши Матеуша Моравецкого про вооружение Варшавы
"Соседство с Польшей - не самое комфортное для наших белорусских товарищей: страна достаточно агрессивная, не гнушается подрывной деятельностью, вмешательством во внутренние дела, но в данном случае наши белорусские друзья и союзники, и мы начеку на фоне этих потенциальных угроз, которые от Польши могут исходить", - заверил Песков.
На днях премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша перестала поставлять вооружение Украине, так как сама активно вооружается.
6 сентября, 13:31Экс-президент Польши: Качиньский и Моравецкий отворачиваются от Украины, и на то есть причинаПравящая партия Польши "Право и Справедливость" использует антиукраинскую риторику ради голосов на парламентских выборах, которые состоятся 15 октября. Такое заявление в эфире местного радио RFM24 сделал 6 сентября экс-президент Польши Бронислав Коморовский