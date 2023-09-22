"Россия начеку": Песков прокомментировал вооружение Польши

Экс-президент Польши: Качиньский и Моравецкий отворачиваются от Украины, и на то есть причина

Правящая партия Польши "Право и Справедливость" использует антиукраинскую риторику ради голосов на парламентских выборах, которые состоятся 15 октября. Такое заявление в эфире местного радио RFM24 сделал 6 сентября экс-президент Польши Бронислав Коморовский