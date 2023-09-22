"Россия начеку": Песков прокомментировал вооружение Польши - 22.09.2023 Украина.ру
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"Россия начеку": Песков прокомментировал вооружение Польши
"Россия начеку": Песков прокомментировал вооружение Польши - 22.09.2023 Украина.ру
"Россия начеку": Песков прокомментировал вооружение Польши
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами 22 сентября прокомментировал высказывания премьера Польши Матеуша Моравецкого про вооружение Варшавы
2023-09-22T14:46
2023-09-22T14:46
матеуш моравецкий
польша
новости
зарубежье
россия
дмитрий песков
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"Соседство с Польшей - не самое комфортное для наших белорусских товарищей: страна достаточно агрессивная, не гнушается подрывной деятельностью, вмешательством во внутренние дела, но в данном случае наши белорусские друзья и союзники, и мы начеку на фоне этих потенциальных угроз, которые от Польши могут исходить", - заверил Песков.На днях премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша перестала поставлять вооружение Украине, так как сама активно вооружается.
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матеуш моравецкий, польша, новости, зарубежье, россия, дмитрий песков
Матеуш Моравецкий, Польша, Новости, Зарубежье, Россия, Дмитрий Песков

"Россия начеку": Песков прокомментировал вооружение Польши

14:46 22.09.2023
 
© CC0, Pixabay
© CC0, Pixabay
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами 22 сентября прокомментировал высказывания премьера Польши Матеуша Моравецкого про вооружение Варшавы
"Соседство с Польшей - не самое комфортное для наших белорусских товарищей: страна достаточно агрессивная, не гнушается подрывной деятельностью, вмешательством во внутренние дела, но в данном случае наши белорусские друзья и союзники, и мы начеку на фоне этих потенциальных угроз, которые от Польши могут исходить", - заверил Песков.
На днях премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша перестала поставлять вооружение Украине, так как сама активно вооружается.
70-летие освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
6 сентября, 13:31
Экс-президент Польши: Качиньский и Моравецкий отворачиваются от Украины, и на то есть причинаПравящая партия Польши "Право и Справедливость" использует антиукраинскую риторику ради голосов на парламентских выборах, которые состоятся 15 октября. Такое заявление в эфире местного радио RFM24 сделал 6 сентября экс-президент Польши Бронислав Коморовский
 
Матеуш МоравецкийПольшаНовостиЗарубежьеРоссияДмитрий Песков
 
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