Сквозь грязь и мороз: Зеленский заявил, что Киев выучил уроки 2022, поэтому контрнаступ не остановится - 22.09.2023 Украина.ру
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Сквозь грязь и мороз: Зеленский заявил, что Киев выучил уроки 2022, поэтому контрнаступ не остановится
Сквозь грязь и мороз: Зеленский заявил, что Киев выучил уроки 2022, поэтому контрнаступ не остановится - 22.09.2023 Украина.ру
Сквозь грязь и мороз: Зеленский заявил, что Киев выучил уроки 2022, поэтому контрнаступ не остановится
Украина продолжит наступление осенью и зимой даже в условиях плохой погоды, чтобы не дать России времени на восстановление сил. Такое заявление в беседе с американскими журналистами сделал Владимир Зеленский. Его слова 22 сентября процитировало издание Bloomberg
2023-09-22T11:34
2023-09-22T11:34
новости
новости украины
украина
владимир зеленский
контрнаступление
урок
киев
грязь
мороз
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По словам Зеленского, в прошлом году украинские войска остановили большинство наступательных операций в зимний период, и Россия использовала это время для восстановления сил и возведения оборонительных линий, которые сейчас стали практически непреодолимой преградой для ВСУ.О намерении продолжать контрнаступление зимой еще в начале сентября говорил и глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов."Боевые действия так или иначе будут продолжаться. На холоде, в сырость и грязь бороться труднее. Борьба будет продолжаться. Контрнаступление будет продолжено", — заявил он.Украинские и западные политики еще летом признали, что контрнаступление ВСУ, начатое 4 июня, провалилось. В частности, американская газета The New York Times написала о том, что ВСУ возвращаются к прежней тактике "изматывания российских сил ударами артиллерии и ракет большой дальности". Правда, уточнялось в публикации, в Вашингтоне опасаются, что это может сыграть только на руку России.Чуть позже украинские и западные политики начали анонсировать новую попытку контрнаступления ВСУ. Так, например, буквально на днях генерал США, глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что когда температуры опустятся до минусовых значений, "Украина планирует продолжить свое наступление", причем украинцы будут "идти до тех пор, пока не будет достигнута конечная цель".Российские эксперты также предполагают, что войска киевского режима предпримут еще одну попытку продвинуться. Вот, например, мнение военного эксперта Виталия Киселёва, высказанное им на днях в интервью изданию Украина.ру."Противник будет пытаться двигаться дальше, не забывая выстраивать оборону. Зима для них важна в плане переподготовки, чтобы доукомплектовать свои части и соединения. Запад все равно будет давить на Киев, чтобы ВСУ и зимой пошли в контрнаступ. Другое дело, что их техника не приспособлена для ведения боевых действий в наших черноземах и лесах с большим количеством водных преград", - сказал он.А вот по мнению врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, новую волну контрнаступления ВСУ можно ждать уже в ближайшие сентябрьские дни. Об этом, уточнил он, говорят попытки противника двигаться в направлении Работино."Все планы противника известны, их движения легко предугадать. В сентябре мы прогнозируем третью волну так называемого контрнаступа", - написал Балицкий.Несколько дней назад президент РФ Владимир Путин заявил, что за время своего контрнаступления, то есть с 4 июня, Киев потерял 71,5 тысячи военных. Российский лидер констатировал, что украинское контрнаступление провалилось.
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новости, новости украины, украина, владимир зеленский, контрнаступление, урок, киев, грязь, мороз
Новости, Новости Украины, Украина, Владимир Зеленский, контрнаступление, урок, Киев, грязь, мороз

Сквозь грязь и мороз: Зеленский заявил, что Киев выучил уроки 2022, поэтому контрнаступ не остановится

11:34 22.09.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
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Украина продолжит наступление осенью и зимой даже в условиях плохой погоды, чтобы не дать России времени на восстановление сил. Такое заявление в беседе с американскими журналистами сделал Владимир Зеленский. Его слова 22 сентября процитировало издание Bloomberg
По словам Зеленского, в прошлом году украинские войска остановили большинство наступательных операций в зимний период, и Россия использовала это время для восстановления сил и возведения оборонительных линий, которые сейчас стали практически непреодолимой преградой для ВСУ.
О намерении продолжать контрнаступление зимой еще в начале сентября говорил и глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов.
"Боевые действия так или иначе будут продолжаться. На холоде, в сырость и грязь бороться труднее. Борьба будет продолжаться. Контрнаступление будет продолжено", — заявил он.

Украинские и западные политики еще летом признали, что контрнаступление ВСУ, начатое 4 июня, провалилось. В частности, американская газета The New York Times написала о том, что ВСУ возвращаются к прежней тактике "изматывания российских сил ударами артиллерии и ракет большой дальности". Правда, уточнялось в публикации, в Вашингтоне опасаются, что это может сыграть только на руку России.
Чуть позже украинские и западные политики начали анонсировать новую попытку контрнаступления ВСУ. Так, например, буквально на днях генерал США, глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что когда температуры опустятся до минусовых значений, "Украина планирует продолжить свое наступление", причем украинцы будут "идти до тех пор, пока не будет достигнута конечная цель".
Российские эксперты также предполагают, что войска киевского режима предпримут еще одну попытку продвинуться. Вот, например, мнение военного эксперта Виталия Киселёва, высказанное им на днях в интервью изданию Украина.ру.
"Противник будет пытаться двигаться дальше, не забывая выстраивать оборону. Зима для них важна в плане переподготовки, чтобы доукомплектовать свои части и соединения. Запад все равно будет давить на Киев, чтобы ВСУ и зимой пошли в контрнаступ. Другое дело, что их техника не приспособлена для ведения боевых действий в наших черноземах и лесах с большим количеством водных преград", - сказал он.
А вот по мнению врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, новую волну контрнаступления ВСУ можно ждать уже в ближайшие сентябрьские дни. Об этом, уточнил он, говорят попытки противника двигаться в направлении Работино.
"Все планы противника известны, их движения легко предугадать. В сентябре мы прогнозируем третью волну так называемого контрнаступа", - написал Балицкий.
Несколько дней назад президент РФ Владимир Путин заявил, что за время своего контрнаступления, то есть с 4 июня, Киев потерял 71,5 тысячи военных. Российский лидер констатировал, что украинское контрнаступление провалилось.
- РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Вчера, 18:01
The New York Times: контрнаступление ВСУ в селе Работино обернулось несоизмеримо большими потерямиАмериканское издание New York Times 21 сентября опубликовало статью о том, что число погибших украинских солдат в направлении Работино непропорционально занятой ВСУ площади
 
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