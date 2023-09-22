"Напряжение растёт": поддержка Укрины угасает, Зеленский в истерике - Bloomberg - 22.09.2023 Украина.ру
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"Напряжение растёт": поддержка Укрины угасает, Зеленский в истерике - Bloomberg
"Напряжение растёт": поддержка Укрины угасает, Зеленский в истерике - Bloomberg - 22.09.2023 Украина.ру
"Напряжение растёт": поддержка Укрины угасает, Зеленский в истерике - Bloomberg
Президент Украины Владимир Зеленский устроил истерику на Генассамблее ООН, сообщило 22 сентября издание Bloomberg
2023-09-22T10:34
2023-09-22T10:34
новости
украина
владимир зеленский
генассамблея оон
сша
поддержка
военная помощь
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Украинский президент подозревает, что приверженность США и европейских стран поддерживать Киев начинает ослабевать, пишут журналисты.Издание приводит слова и других людей, знакомых с этим вопросом. "Союзники Украины в частном порядке подталкивают Зеленского обратить внимание на то, какой страна выйдет после окончания боевых действий", пишут они.По словам одного западного чиновника, на заднем плане также усиливается дискуссия о том, как долго Зеленский сможет продолжать свою деятельность, прежде чем он начнет переговоры с Кремлем.Bloomberg пишет, что Зеленскому придётся добиться прогресса в избавлении Украины от коррупции, если он хочет, что партнёры продолжали финансирование.
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новости, украина, владимир зеленский, генассамблея оон, сша, поддержка, военная помощь
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Генассамблея ООН, США, поддержка, военная помощь

"Напряжение растёт": поддержка Укрины угасает, Зеленский в истерике - Bloomberg

10:34 22.09.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский устроил истерику на Генассамблее ООН, сообщило 22 сентября издание Bloomberg
"На этой неделе на Генеральной Ассамблее ООН спор украинского лидера с одним из его крупнейших союзников вышел из-под контроля, что лишь намекает на напряженность, нарастающую за кулисами", — говорится в материале.
Украинский президент подозревает, что приверженность США и европейских стран поддерживать Киев начинает ослабевать, пишут журналисты.
"Временами во время этой дискуссии он был очень эмоционален <...> и яростно критиковал страны, которые, по его словам, недостаточно быстро поставляют оружие", — указали в статье со ссылкой на источник, который участвовал в беседе с Зеленским.
Издание приводит слова и других людей, знакомых с этим вопросом. "Союзники Украины в частном порядке подталкивают Зеленского обратить внимание на то, какой страна выйдет после окончания боевых действий", пишут они.
По словам одного западного чиновника, на заднем плане также усиливается дискуссия о том, как долго Зеленский сможет продолжать свою деятельность, прежде чем он начнет переговоры с Кремлем.
Bloomberg пишет, что Зеленскому придётся добиться прогресса в избавлении Украины от коррупции, если он хочет, что партнёры продолжали финансирование.
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НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийГенассамблея ООНСШАподдержкавоенная помощь
 
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