https://ukraina.ru/20230922/1049617002.html
"Напряжение растёт": поддержка Укрины угасает, Зеленский в истерике - Bloomberg
"Напряжение растёт": поддержка Укрины угасает, Зеленский в истерике - Bloomberg - 22.09.2023 Украина.ру
"Напряжение растёт": поддержка Укрины угасает, Зеленский в истерике - Bloomberg
Президент Украины Владимир Зеленский устроил истерику на Генассамблее ООН, сообщило 22 сентября издание Bloomberg
2023-09-22T10:34
2023-09-22T10:34
2023-09-22T10:34
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украина
владимир зеленский
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Украинский президент подозревает, что приверженность США и европейских стран поддерживать Киев начинает ослабевать, пишут журналисты.Издание приводит слова и других людей, знакомых с этим вопросом. "Союзники Украины в частном порядке подталкивают Зеленского обратить внимание на то, какой страна выйдет после окончания боевых действий", пишут они.По словам одного западного чиновника, на заднем плане также усиливается дискуссия о том, как долго Зеленский сможет продолжать свою деятельность, прежде чем он начнет переговоры с Кремлем.Bloomberg пишет, что Зеленскому придётся добиться прогресса в избавлении Украины от коррупции, если он хочет, что партнёры продолжали финансирование.
https://ukraina.ru/20230913/1049370313.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, генассамблея оон, сша, поддержка, военная помощь
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Генассамблея ООН, США, поддержка, военная помощь
"Напряжение растёт": поддержка Укрины угасает, Зеленский в истерике - Bloomberg
Президент Украины Владимир Зеленский устроил истерику на Генассамблее ООН, сообщило 22 сентября издание Bloomberg
"На этой неделе на Генеральной Ассамблее ООН спор украинского лидера с одним из его крупнейших союзников вышел из-под контроля, что лишь намекает на напряженность, нарастающую за кулисами", — говорится в материале.
Украинский президент подозревает, что приверженность США и европейских стран поддерживать Киев начинает ослабевать, пишут журналисты.
"Временами во время этой дискуссии он был очень эмоционален <...> и яростно критиковал страны, которые, по его словам, недостаточно быстро поставляют оружие", — указали в статье со ссылкой на источник, который участвовал в беседе с Зеленским.
Издание приводит слова и других людей, знакомых с этим вопросом. "Союзники Украины в частном порядке подталкивают Зеленского обратить внимание на то, какой страна выйдет после окончания боевых действий", пишут они.
По словам одного западного чиновника, на заднем плане также усиливается дискуссия о том, как долго Зеленский сможет продолжать свою деятельность, прежде чем он начнет переговоры с Кремлем.
Bloomberg пишет, что Зеленскому придётся добиться прогресса в избавлении Украины от коррупции, если он хочет, что партнёры продолжали финансирование.