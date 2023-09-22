https://ukraina.ru/20230922/1049617002.html

"Напряжение растёт": поддержка Укрины угасает, Зеленский в истерике - Bloomberg

"Напряжение растёт": поддержка Укрины угасает, Зеленский в истерике - Bloomberg - 22.09.2023 Украина.ру

"Напряжение растёт": поддержка Укрины угасает, Зеленский в истерике - Bloomberg

Президент Украины Владимир Зеленский устроил истерику на Генассамблее ООН, сообщило 22 сентября издание Bloomberg

2023-09-22T10:34

2023-09-22T10:34

2023-09-22T10:34

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Украинский президент подозревает, что приверженность США и европейских стран поддерживать Киев начинает ослабевать, пишут журналисты.Издание приводит слова и других людей, знакомых с этим вопросом. "Союзники Украины в частном порядке подталкивают Зеленского обратить внимание на то, какой страна выйдет после окончания боевых действий", пишут они.По словам одного западного чиновника, на заднем плане также усиливается дискуссия о том, как долго Зеленский сможет продолжать свою деятельность, прежде чем он начнет переговоры с Кремлем.Bloomberg пишет, что Зеленскому придётся добиться прогресса в избавлении Украины от коррупции, если он хочет, что партнёры продолжали финансирование.

https://ukraina.ru/20230913/1049370313.html

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2023

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новости, украина, владимир зеленский, генассамблея оон, сша, поддержка, военная помощь