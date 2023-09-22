https://ukraina.ru/20230922/1049613461.html

Украинские летчики приступили к переобучению на F-16 в Дании - Пентагон

Украинские летчики приступили к переобучению на F-16 в Дании - Пентагон - 22.09.2023 Украина.ру

Украинские летчики приступили к переобучению на F-16 в Дании - Пентагон

Украинские пилоты приступили к переобучению на американских истребителях F-16 в Дании. Об этом сообщил 21 сентября официальный представитель Пентагона Патрик Райдер

2023-09-22T08:09

2023-09-22T08:09

2023-09-22T08:09

f-16

сша

дания

зарубежье

обучение

летчики

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"Насколько я знаю, тренировки в Дании уже начались. Что касается подготовки здесь, в США, мы ожидаем, что украинские пилоты и техники вскоре приедут на первичные курсы английского языка, после чего начнется летная подготовка", - сказал он.США разрешили странам Европы готовить украинцев к пилотированию и обслуживанию F-16 и позднее согласились сами участвовать в образовательном процессе.

https://ukraina.ru/20230919/1049524790.html

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f-16, сша, дания, зарубежье, обучение, летчики