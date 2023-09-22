Украинские летчики приступили к переобучению на F-16 в Дании - Пентагон - 22.09.2023 Украина.ру
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Украинские летчики приступили к переобучению на F-16 в Дании - Пентагон
Украинские летчики приступили к переобучению на F-16 в Дании - Пентагон - 22.09.2023 Украина.ру
Украинские летчики приступили к переобучению на F-16 в Дании - Пентагон
Украинские пилоты приступили к переобучению на американских истребителях F-16 в Дании. Об этом сообщил 21 сентября официальный представитель Пентагона Патрик Райдер
2023-09-22T08:09
2023-09-22T08:09
f-16
сша
дания
зарубежье
обучение
летчики
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"Насколько я знаю, тренировки в Дании уже начались. Что касается подготовки здесь, в США, мы ожидаем, что украинские пилоты и техники вскоре приедут на первичные курсы английского языка, после чего начнется летная подготовка", - сказал он.США разрешили странам Европы готовить украинцев к пилотированию и обслуживанию F-16 и позднее согласились сами участвовать в образовательном процессе.
https://ukraina.ru/20230919/1049524790.html
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f-16, сша, дания, зарубежье, обучение, летчики
F-16, США, Дания, Зарубежье, обучение, летчики

Украинские летчики приступили к переобучению на F-16 в Дании - Пентагон

08:09 22.09.2023
 
© CC0, PixabayF-16
F-16
© CC0, Pixabay
Читать в
Украинские пилоты приступили к переобучению на американских истребителях F-16 в Дании. Об этом сообщил 21 сентября официальный представитель Пентагона Патрик Райдер
"Насколько я знаю, тренировки в Дании уже начались. Что касается подготовки здесь, в США, мы ожидаем, что украинские пилоты и техники вскоре приедут на первичные курсы английского языка, после чего начнется летная подготовка", - сказал он.
США разрешили странам Европы готовить украинцев к пилотированию и обслуживанию F-16 и позднее согласились сами участвовать в образовательном процессе.
19 сентября, 12:15
Украинские лётчики будут обучаться пилотированию F-16 в США — ПентагонПилоты ВСУ смогут обучаться пилотированию на американских истребителях F-16 в США, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на заседании "Рамштайн". Об этом 19 сентября сообщили журналисты РИА Новости
 
F-16СШАДанияЗарубежьеобучениелетчики
 
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